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Windows Phone uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt güncellendi
 
Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlar için geliştirilen Türkçe dil destekli fotoğraf uygulaması PicsArt, yeni özelliklerle güncellendi.

İçerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen, yazılar ile çerçeveler ekleyebilen ve birçok farklı filtreyle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine farklı objeler ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü açıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, katman temelli yapısıyla düzenleme yanında çizim yapılmasına da imkan tanıyor.
Koyu renkli arayüzüyle çok fazla göz yormayan uygulama, araçları alt tarafına konumlandırıldığı yapısıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor ve yayınlanan yeni sürümüyle ise arayüzünü yeniliyor, pozlama ayarı için "Curves" ayarına kavuşuyor, bünyesinde hareket aracı ekleniyor, yeni filtreler dahil ediliyor, fotoğraf yönünü ayarlayabiliyor ve artık efekt ile maske çizimine imkan tanıyor.

PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/picsart-windows-phone-snags-new-interface-tools-and-effects-latest-update Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
PicsArt - Photo Studio 2015.703.1141.3511

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picsart-photo-studio/a90bb37e-7508-442c-a51d-2c419b859880

apps.microsoft.com/...
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