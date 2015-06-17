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Windows Phone ve Windows için hazırlanan n7player artık ücretsiz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
995
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone ve Windows için hazırlanan n7player artık ücretsiz
 
Windows Phone 8.1 işletim sistemli akıllı telefonlar ve Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan n7player, kısa bir süre için iki platformda da ücretsiz yapıldı.
Modern bir arayüzü bulunan n7player, adından da anlaşılabileceği üzere müzik oynatma noktasında görev yapıyor. Halen beta aşamasında yer alan ancak gelişmiş özellikler sunan uygulama, mp3, wav, mp4, wma, ogg, aac, flac*, 3gp*, amr gibi popüler formatlara aktif olarak destek veriyor ve aynı anda birden fazla çalma listesi hazırlanmasına imkan tanıyor.
Kaydırma hareketleriyle rahatlıka yönetilebilen n7player, Windows 8 için buradan, Windows Phone 8.1 cihazlar içinse buradan elde edilebiliyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/n7player-music-player/39570bc0-25cd-4a93-86f3-d0530cfc561b Yorum Yaz
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