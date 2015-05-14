Windows Phone ve Windows uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

Windows Phone 8.1 ve Windows 8.1 uyumlu cihazlardan Twitter'a erişim için kullanılabilen alternatif istemci Tweetium, 3.4 sürümüne güncellendi.

Bu yayınlanan yeni sürümüyle çoklu fotoğraf yükleme özelliği tekrardan aktif edilen uygulama, ayrıca artık hareketli GIF dosyaları da Twitter'a yükleyebiliyor, yüklenen görseller için kalite artışı getiriyor, önemli hatalardan kurtuluyor ve alıntıları gözler önüne serebiliyor.

http://www.windowscentral.com/tweetium-update-windows-phone-and-windows-81-offers-image-upload-improvements