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Windows Phone ve Windows uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone ve Windows uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi
 
Windows Phone 8.1 ve Windows 8.1 uyumlu cihazlardan Twitter'a erişim için kullanılabilen alternatif istemci Tweetium, 3.4 sürümüne güncellendi.
Bu yayınlanan yeni sürümüyle çoklu fotoğraf yükleme özelliği tekrardan aktif edilen uygulama, ayrıca artık hareketli GIF dosyaları da Twitter'a yükleyebiliyor, yüklenen görseller için kalite artışı getiriyor, önemli hatalardan kurtuluyor ve alıntıları gözler önüne serebiliyor.
Tweetium'un 7 TL'ye satılan uygulamalarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tweetium-update-windows-phone-and-windows-81-offers-image-upload-improvements Yorum Yaz
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