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Windows Store uygulama sayısı 669 000 oldu

3 yıl
2,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Store uygulama sayısı 669 000 oldu

Windows 10 ile birlikte yeni bir döneme kapılarını açan ve tüm cihazlar için evrensel bir uygulama mağazası haline gelen Windows Store, bünyesindeki uygulama sayısını da hızla artırıyor. 

Yapılan açıklamaya göre masaüstü cihazlar, tabletler ve telefonlar için uygulamalar barındıran mağazadaki toplam uygulama sayısı 669 000 oldu. Bu rakam Ocak 2014 tarihinden bu yana yüzde 67 artışa işaret ediyor. Windows 10 mobil sürümü henüz Insider programı kapsamında olduğu için şimdilik tam manasıyla akıllı telefon uygulamaları mağazaya yerleşmiş değil. Ayrıca Windows Phone uygulamaları da ayrı bir platformda sergileniyor. Bu bakımdan Windows 10 mobil sürümün kullanıma sunulması ile birlikte olması gereken toplam sayı belli olacak. 

Hali hazırda App Store mağazasında uygulama sayısı 1.5 milyon iken, Google Play mağazasında bu rakam 1.6 milyon civarında. Bunlar sadece tablet ve telefon için rakamlar. Windows Store ise tüm cihazları kapsadığı için mobil tarafta kesin bir rakama ulaşmak mümkün olmayabilir ancak halen Microsoft'un müzmin sıkıntısı olan uygulama eksikliği kapatılmış değil.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Windows-Store-has-669000-apps-for-phones-tablets-and-PCs_id74117 Yorum Yaz
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gokhans19 3 yıl en beğenilen
GunslingeR085

Google play deki 1.6 milyon uygulamanın 1 milyonu sahte uygulama zaten.


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GunslingeR085 3 yıl
Google play deki 1.6 milyon uygulamanın 1 milyonu sahte uygulama zaten.
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ICromwelleI 3 yıl
Uygulama sayısı önemli değil önemli olan gerekli olan kaçtane uygulama olduğu çoğu zaten çalışmıyor. Bana göre Android de çalışmayan uygulamalar wp de çalışsa çok iyi olabilir önce onları eklemesi lazım.
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Şeker Hapı 3 yıl
Bence uygulama sayısı bir şey ifade etmiyor kalitesi önemli kullandığımız en fazla 20 30 uygulama zaten
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Scavenger Of Human Sorrow 3 yıl
Windows Phone ve samsung pişmanlıktır (note serisi hariç).
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hasanandnexus 3 yıl
Htc 8x kullandığım zaman uygulama sayısı çok azdı. İşe yarar uygulamalar da ücretliydi. Kullanıcı sayısı az olduğundan geliştiriciler reklam üzerinden para kazanamıyordu. Bu yüzden uygulamaları ücretli yapıyorlardı. Kullanıcı sayısı az olduğundan android veya IOS kadar geliştiricilerin ilgisini çeken bir isletim sistemi değil. Mesela samsung Tizen işletim sistemli telefonlarını alt segmentte uygun fiyatlı olarak satıyor. Çünkü amaç kullanıcı toplamak.
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kadirirdem 3 yıl
Onemli olanne kadar cok olmasi degil ne kadar iyi çalışması ingstagram en son hala betaydi suan ne bilmiyirum düşünün artik...
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gokhans19 3 yıl en beğenilen
GunslingeR085

Google play deki 1.6 milyon uygulamanın 1 milyonu sahte uygulama zaten.


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Daima İleri 3 yıl
Masaüstü mağazasında 1000 uygulama olsun: Yeter ki bunlar masaüstüne yönelik olsun.
Telefon uygulamaları masaüstüne yakışmıyor.
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sosisvesalam 3 yıl
10 kurduktan sonra aplikasyon falan ne varsa sildim adminisrator olarak oturum açtım store falan kalmadı gereksiz o kadar şey yükleniyor windows kurarken sorsana bu sana lazım mı diye cortana falan ne varsa sildim kişisel bilgi hırsılığı resmen arkaplanda gereksiz o kadar uygulama var geri bildirim falan herşeyi kapattım uygulamarın bulunduğu dosyalardaki bütün yetkiyi elime aldım sildim hepsini ne store açılıyor ne başlat
ama win 8 den alıştım artık başlat falan kullanmıyorum masa üstüne programlar ve oyunlar diye 2 tane klasör açtım her işimi oradan görüyorum tek artısı bu oldu
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Mr xXx 3 yıl
Çoğunluğu beta ise işe yaramaz
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GunslingeR085 3 yıl
Google play deki 1.6 milyon uygulamanın 1 milyonu sahte uygulama zaten.
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