Windows Store uygulama sayısı 669 000 oldu

Windows 10 ile birlikte yeni bir döneme kapılarını açan ve tüm cihazlar için evrensel bir uygulama mağazası haline gelen Windows Store, bünyesindeki uygulama sayısını da hızla artırıyor.





Yapılan açıklamaya göre masaüstü cihazlar, tabletler ve telefonlar için uygulamalar barındıran mağazadaki toplam uygulama sayısı 669 000 oldu. Bu rakam Ocak 2014 tarihinden bu yana yüzde 67 artışa işaret ediyor. Windows 10 mobil sürümü henüz Insider programı kapsamında olduğu için şimdilik tam manasıyla akıllı telefon uygulamaları mağazaya yerleşmiş değil. Ayrıca Windows Phone uygulamaları da ayrı bir platformda sergileniyor. Bu bakımdan Windows 10 mobil sürümün kullanıma sunulması ile birlikte olması gereken toplam sayı belli olacak.





Hali hazırda App Store mağazasında uygulama sayısı 1.5 milyon iken, Google Play mağazasında bu rakam 1.6 milyon civarında. Bunlar sadece tablet ve telefon için rakamlar. Windows Store ise tüm cihazları kapsadığı için mobil tarafta kesin bir rakama ulaşmak mümkün olmayabilir ancak halen Microsoft'un müzmin sıkıntısı olan uygulama eksikliği kapatılmış değil.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Windows-Store-has-669000-apps-for-phones-tablets-and-PCs_id74117