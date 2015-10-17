Windows cihazlar için Outlook Groups güncellendi

Microsoft, kısa süre önce kullanıma sunduğu daha çok şirketlere hitap eden Windows uygulaması Outlook Groups'u önemli özelliklerle güncelledi.

Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile cihazlarla uyumlu olarak geliştirilen Outlook Groups, çalışmak için Office 365 hesabına (İş ya da okul) ihtiyaç duyuyor ve temel olarak e-posta üzerinden grup içi iletişimine dayanıyor. Beyaz ağırlıklı oldukça modern bir arayüzle hazırlanan uygulama, dahil olunan e-posta gruplarını listeler halinde gözler önüne serebiliyor, OneNote üzerinden ortak notlar paylaşabiliyor ve Word, Excel, PowerPoint dosyalarını aktif olarak görüntüleyebiliyor.

Outlook Groups yayınlanan yeni sürümüyle ise artık favori gruplar oluşturulmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda profil sayfası yenilenen ve bu altyapı ile kişiler, örgütsel veriler ve grup üyeleri gibi faydalı bilgileri gözler önüne serebilen uygulama, grup üyeleri arasında arama gerçekleştirebiliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve son olarak bildirimler ile önerilen grupları yenileme desteğini veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Outlook Groups uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.