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Windows cihazlar için Outlook Groups kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows cihazlar için Outlook Groups kullanıma sunuldu
 
Microsoft, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri verilen ve daha çok şirketlere hitap eden yeni Windows Phone uygulaması Outlook Groups'u resmi olarak kullanıma sundu.
Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile cihazlarla uyumlu olarak geliştirilen Outlook Groups, çalışmak için Office 365 hesabına (İş ya da okul) ihtiyaç duyuyor ve temel olarak e-posta üzerinden grup içi iletişimine dayanıyor. Beyaz ağırlıklı oldukça modern bir arayüzle hazırlanan uygulama, dahil olunan e-posta gruplarını listeler halinde gözler önüne serebiliyor, OneNote üzerinden ortak notlar paylaşabiliyor ve Word, Excel, PowerPoint dosyalarını aktif olarak görüntüleyebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Outlook Groups uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/outlook-groups-app-now-available-windows-10-mobile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Office365 ve/veya Business hesaplarınız olması lazım login olabilmesi için. İşletmeler için bu play, son kullanıcıyla ilgili değil.
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simbolmina 4 yıl
Office 365 hesabı gerekiyor kullanmak için.
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