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Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz

Windows bilgisayarınızda paylaştığınız dosyalara Android cihazlarınız ile erişmeye çalışıyorsanız Google yeni bir çözüm ile karşınızda. Android Samba oldukça basit bir yöntem sunuyor.
1 yıl
2,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazalarında aynı ağdaki Windows dosya paylaşımlarına erişim sağlayacak pek çok örnek mevcut. Google da yeni bir protokol kullanarak kendi uygulamasını Android mağazasında kullanıma sundu.

 

Samba tabanlı

 

Android Samba Client adını taşıyan uygulama, adından da anlaşılacağı üzere Samba açık kaynak entegrasyonunu kullanıyor. SMB/CIFS ağ protokolünü temel alan Samba, Unix temelli işletim sistemlerinin Windows dosya ve yazıcı paylaşımlarına erişebilmesini sağlıyor.

 

Ayrıca Bkz. "Jailbreak tarihe mi karışıyor?"

Google’ın Samba uygulaması daha basit bir düzeyde geliştirilmiş. Kullanıcılar aynı ağdaki dosya paylaşımına erişerek İndirilenler/Dosyalar altında görebiliyor ve buradan kopyalama ile kendi cihazına aktarıyor. Ayrıca paylaşımdaki videoları da oynatabilmek mümkün.

 

Daha ayrıntılı Samba uygulamaları mağazada mevcut ancak başlangıç için Android Samba ideal gibi duruyor. Github üzerinde Samba için kodlar da paylaşılmış. İsteyenler kendi istemcisini de geliştirebilir.

 
Android Samba: Google Play

 

 

 

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mahsur kalan adam 1 yıl
Ben superbeam kullanıyorum
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smart1978 1 yıl
play.google.com/...
Bu da var.
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astralll 1 yıl
"lenovo share it" kullanıyorum internetsiz bile dosya paylaşımı saglıyor...
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Virinom 1 yıl
Veee yine karşımızda 362745736 tane güvenlik açığı olan SMB protokolü. Ama tabiki Microsoft vazgeçmediği sürece diğer firmalar onu kullanmaya mahkum.
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