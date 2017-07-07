Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz

Uygulama mağazalarında aynı ağdaki Windows dosya paylaşımlarına erişim sağlayacak pek çok örnek mevcut. Google da yeni bir protokol kullanarak kendi uygulamasını Android mağazasında kullanıma sundu.

Samba tabanlı

Android Samba Client adını taşıyan uygulama, adından da anlaşılacağı üzere Samba açık kaynak entegrasyonunu kullanıyor. SMB/CIFS ağ protokolünü temel alan Samba, Unix temelli işletim sistemlerinin Windows dosya ve yazıcı paylaşımlarına erişebilmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

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Google’ın Samba uygulaması daha basit bir düzeyde geliştirilmiş. Kullanıcılar aynı ağdaki dosya paylaşımına erişerek İndirilenler/Dosyalar altında görebiliyor ve buradan kopyalama ile kendi cihazına aktarıyor. Ayrıca paylaşımdaki videoları da oynatabilmek mümkün.

Daha ayrıntılı Samba uygulamaları mağazada mevcut ancak başlangıç için Android Samba ideal gibi duruyor. Github üzerinde Samba için kodlar da paylaşılmış. İsteyenler kendi istemcisini de geliştirebilir.