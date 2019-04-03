Windows telefonlara bir darbe de Instagram'dan geldi

Facebook bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram, Windows Phone uygulamasını 30 Nisan’da sonlandıracağını duyurdu. Yapılan açıklama, Windows 10 Mobile platformunun içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında pek de sürpriz sayılmaz.

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Windows telefon sahipleri Instagram uygulamasını açtıklarında ekranda bir destek mesajı görecekler. Mesajda, sosyal medya hizmetinin artık Windows telefonlarda sunulmayacağı ve kullanıcıların platformu Microsoft Edge gibi bir web tarayıcısında kullanabilecekleri belirtiliyor.

Microsoft: iOS veya Android'e geçin

Bildirimde ayrıca "30 Nisan’dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz” ifadeleri de yer alıyor. Windows telefonlarda Instagram için üçüncü parti alternatifler var ancak bu uygulamalarının çoğu eski.

Microsoft uzunca bir süredir Windows destekli akıllı telefonları deyim yerindeyse kaderine terk etmişti. Yazılım devi şimdi ise platformu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye etti.

https://www.neowin.net/news/instagram-for-windows-10-mobile-to-be-discontinued-on-april-30