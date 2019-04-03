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Windows telefonlara bir darbe de Instagram'dan geldi

Microsoft'un kaderine terk ettiği Windows 10 Mobile platformu için bir üzücü haber de Instagram'dan geldi. Sosyal medya devi Windows 10 Mobile uygulamasını 30 Nisan'da sonlandıracağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram, Windows Phone uygulamasını 30 Nisan’da sonlandıracağını duyurdu. Yapılan açıklama, Windows 10 Mobile platformunun içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında pek de sürpriz sayılmaz.
Ayrıca Bkz. "Microsoft e-kitap mağazasını kapattı"
Windows telefon sahipleri Instagram uygulamasını açtıklarında ekranda bir destek mesajı görecekler. Mesajda, sosyal medya hizmetinin artık Windows telefonlarda sunulmayacağı ve kullanıcıların platformu Microsoft Edge gibi bir web tarayıcısında kullanabilecekleri belirtiliyor.

Microsoft: iOS veya Android'e geçin

Bildirimde ayrıca "30 Nisan’dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz” ifadeleri de yer alıyor. Windows telefonlarda Instagram için üçüncü parti alternatifler var ancak bu uygulamalarının çoğu eski.
Microsoft uzunca bir süredir Windows destekli akıllı telefonları deyim yerindeyse kaderine terk etmişti. Yazılım devi şimdi ise platformu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye etti.

https://www.neowin.net/news/instagram-for-windows-10-mobile-to-be-discontinued-on-april-30 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 1 ay
Eşimle daha yeni tanıştıgım zamanlar , kaç sene önceydi hatırlamıyorum bile. Htc One X denen tasarım harikası telefonu kullanıyordum daha yeni çıkmıştı , sonra bir Windows phone ve Lumia 920 reklamları dönmeye başladı , yok kamerası şöyle güzel , gece şöyle güzel çekiyor vs. Ta o zamandan vardı bende teknoloji hastalığı , eşimde o zaman ki kız arkadaşım Htc one x e bayılırdı ya satma cok guzel telefon bu tabi dinlemedim satıp Lumia 920 aldım.
Tabi ki pişman oldum , bu da böyle bir anımdır.
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firig 1 ay
Lumia serisine yazık ettiler. Çok stabil bir yazılıma ve güzel tasarımlara sahiptiler ama uygulama eksikliği hep hissedildi. Üzüldüm.(Lumia 625,920 kullanmış biriyim.)
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ipli jeton 1 ay
6tag gibi üçüncü parti alternatiflere güvenmeyin arkadaşlar. Uygulama ile beraber, kuvvetle muhtemel, apiler de kapatılacaktır. 30 Nisan'dan sonra üçüncü parti uygulamaların bağlantı sorunu yaşaması şaşırtıcı olmaz.
Bu yüzden bir an önce terkedin şu Windows Phone'u.
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pUnduli 1 ay
Windows Phone teknik olarak WP 8.1 demekken hadi buradakilerin genel bilgisizliğini geçtik hepsini aynı sanmaları "normal" ama bu açıklamayı yapan öküzün "Instagram for Windows Mobile" demesi gerekirdi, kaldı ki Windows mağaza versiyonu duruyormuş ( UWP ile neredeyse hiç uğraşmadan mobile versiyon çıkartılırdı ama tercih etmemişler )
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OverClocK1ng 1 ay
Olur mu canım Windows Phone da market gelişecek. Sonra Android, ısınmak için pantolonuna işeyen çocuklara dönecek.
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The.Mafia 1 ay
Windows zaten telefonda tutmadı çok saçma geliriyordu bana bu işletim sistemi telefon için
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DH Misafiri 1 ay
Lumia 1520 ile WP alemine girmiştim. Bugün yapılacak yarın yapılacak diye diye windows 10 mobil güncellemelerini ertelediklerinden satıp lg g3 almıştım. Lumia 1520 müthiş bir telefondu ama WP çöptü.
1 Yanıt Yanıtla +3
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kuzgun_ 1 ay DH Misafiri
Benimde ilk akıllı telefonum lumia 1520 idi.. gerçekten hala özellik olarak arıyorum onu... ama uygulama olmayınca telefon çöp oluyor... yazık ettiler lumia serisine
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