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Windows ve Windows Phone 8.1 için 1Password'un yeni Alpha sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows ve Windows Phone 8.1 için 1Password'un yeni Alpha sürümü yayınlandı
 
AgileBits tarafından geliştirilen parola yönetim uygulaması 1Password'un bugün Windows ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için yeni Alpha sürümü kullanıma sunuldu.
İki platform için de beyaz ağırlıklı modern bir arayüzle hazırlanan 1Password, şimdilik Alpha aşamasında bulunuyor ancak temel işlerini etkili bir şekilde yerine getirebiliyor. Temel olarak kişilerin çevrimiçi hesaplarından kredi kartı bilgilerine kadar birçok parolayı güvenli olarak bir arada tutmasına / saklamasına imkan tanıyan uygulama, .opvault dosyaları üzerinden mevcut şifreleri Windows cihazlara aktarabiliyor, Dropbox ile entegrasyon kurabiliyor ve kendi başına zorlu parolalar üretebiliyor.
1Password'un Windows ve Windows Phone 8.1 sürümlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/agilebits-launches-alpha-version-1password-windows-phone Yorum Yaz
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