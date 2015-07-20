Windows ve Windows Phone için Metro Commander Pro ücretsiz yapıldı

Finebits tarafından geliştirilen gelişmiş dosya yönetim uygulaması Metro Commander Pro, 22 Temmuz tarihine kadar hem Windows Phone hem de Windows cihazlar için ücretsiz yapıldı.

Yeşil rengin hakim olduğu bir arayüzü bulunan Metro Commander Pro, temel olarak dosya yönetim amacıyla görev yapıyor. İki panelli kullanım yapısıyla bölümler ya da dosyalar arası aktarma işlemini oldukça kolaylaştıran uygulama, RAR, ZIP, 7z, ZipX, ISO, BZIP2, GZIP, TAR, ARJ, XZ, CAB arşiv dosyaları ile doc, docx, rtf, jpeg, png, bmp, gif, tiff, MP3, WMA, M4A, AAC, WAV, AC3, avi, 3gp, wmv, mp4, m4v, mov görüntü ve medya dosyalarını aktif olarak açabiliyor ve diğer uygulamalarla da dosya paylaşabiliyor.

Daha öce 8$'a satılan Metro Commander Pro uygulamasını buradan ve buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/deal-alert-free-apps-windows-phone-finebits