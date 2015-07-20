Windows ve Windows Phone için Metro Commander Pro ücretsiz yapıldı

Haber Editörü
Finebits tarafından geliştirilen gelişmiş dosya yönetim uygulaması Metro Commander Pro, 22 Temmuz tarihine kadar hem Windows Phone hem de Windows cihazlar için ücretsiz yapıldı.
Yeşil rengin hakim olduğu bir arayüzü bulunan Metro Commander Pro, temel olarak dosya yönetim amacıyla görev yapıyor. İki panelli kullanım yapısıyla bölümler ya da dosyalar arası aktarma işlemini oldukça kolaylaştıran uygulama, RAR, ZIP, 7z, ZipX, ISO, BZIP2, GZIP, TAR, ARJ, XZ, CAB arşiv dosyaları ile doc, docx, rtf, jpeg, png, bmp, gif, tiff, MP3, WMA, M4A, AAC, WAV, AC3, avi, 3gp, wmv, mp4, m4v, mov görüntü ve medya dosyalarını aktif olarak açabiliyor ve diğer uygulamalarla da dosya paylaşabiliyor.
Daha öce 8$'a satılan Metro Commander Pro uygulamasını buradan ve buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/deal-alert-free-apps-windows-phone-finebits Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/metro-commander-pro/9wzdncrfjb30 0,30 ₺ eski fiyatı 23,25 ₺ (22,95 ₺ tasarruf edin)
12/31/2015
Metro Commander is available for Windows 10 now.
Metro Commander, dosya ve klasörlerinizi gelişmiş Windows Kullanıcı Arayüzü’nden yönetmenize izin veren bir dosya yöneticisidir.
Kolayca dosyalar ve klasörler oluşturun, önizleme yapın, yeniden adlandırın, kopyalayın, taşıyın, arama yapın ve paylaşın.
Gezinme düğmeleri (geri, ileri, yukarı) sayesinde belgelerinize hızlıca göz atın, küçük görüntü önizlemeleri yapın, resimleriniz, müzik ve video klasörleriniz için ve diğer Favori klasörleriniz kısa yollar atayın.
OneDrive hesabınızdan oturum açarak tüm çevrimiçi dosyalarınızı kolayca yönetin.
Uygulamanın çift bölmeli arayüzü sayesinde dosyaları kolayca kopyalayın, taşıyın, oluşturun, yeniden adlandırın veya silin.
Arşiv dosyalarını açın (RAR, ZIP, 7z, ZipX, ISO, BZIP2, GZIP, TAR, ARJ, XZ, CAB...)
Dâhili görüntüleyici ve medya oynatıcı desteği (doc, docx, rtf, jpeg, png, bmp, gif, tiff, MP3, WMA, M4A, AAC, WAV, AC3, avi, 3gp, wmv, mp4, m4v, mov)
Favorilere klasör ekleme ve dosyaları Başlat Ekranına sabitleme
Dosya ve klasörleri hızlı ve kolay tarama
Arka planda ses çalma
Diğer uygulamalarla dosya paylaşım desteği
Dosya ve klasör arama
Snapped mod desteği
Küçük resim önizlemeleri
Video ve resim önizleme
Toplu işlemler
Çoklu seçim yapabilme desteği
Temalar ve arkaplanlar, Bing duvar kağıdı
OneDrive erişimi
Dropbox erişimi
Sistem Panosu ile birlikte çalışma (Windows Explorer'a kopyalama)
Taşınabilir cihazlar ve flash bellekler için otomatik çalışma
Kısayol komutları
Belkide güncellemeye ihtiyacı yoktur. Microsoft daha çok sadelikten yana standart kullanıcıya yönelik içerik hazırlıyor.Tabii daha gelişmiş dosya yöneticileri var.Kişinin ihtiyacına göre daha gelişmiş dosya yöneticileri tercih edilebilir.