Windows ve Windows Phone uyumlu alternatif YouTube istemcisi Tubecast güncellendi

Windows Phone 7.5, 8, 8.1 cihazlar ve Windows 8.1 bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, yeni özelliklerle iki tarafta da güncellendi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, Windows 8.1 için yayınlanan yeni güncellemesiyle video oynatılırken ekranın sabit kalması, klavyeden direkt olarak arama başlatılması, Sırpça dil desteği, video içi açıklama geliştirmeleri, bütün oynatma alanının başlatma/durdurma için tıklanabilir olması, giriş yapmayan kullanıcılar için büyük yeni içerik akışı ve uygulama barını açmak için yeni buton gibi yenilikler alırken, Windows Phone tarafında ise 4K video desteği, yatay navigasyon, ağ hata çözümü, büyük yeni içerik akışı, DLNA geliştirmeleri, video içi açıklama iyileştirmeleri, yeni çoklu dokunmatik kontrol seçenekleri, bütün oynatma alanının başlatma/durdurma için seçilebilir olması ve yeni uygulama simgesi gibi yeniliklere kavuşmuş durumda.

Ücretsiz sunulan Tubecast uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/here-what-new-todays-big-tubecast-update-youtube