Windows ve Windows Phone uyumlu alternatif YouTube istemcisi Tubecast yeniden güncellendi

Windows Phone 7.5, 8, 8.1 cihazlar ve Windows 8.1 bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, iki platformda da kısa süre içerisinde yeniden güncelledi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, iki platform için de ortak olarak YouTube'un API v3'üne geçiş yapıyor ve böylece olası uyum sorunları ortadan kaldırıyor. Yine ortak olarak Google Chromecast odaklı sorunu çözülen uygulamalar, genel olarak birçok hatadan kurtuluyor ve Windows 8.1 sürümü artık 21:9 gibi geniş ekranlarla daha iyi çalışıyor.

Ücretsiz sunulan Tubecast uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/tubecast-update-windows-phone-and-windows-81-supports-youtube-api-v3