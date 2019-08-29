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Wolfenstein: Youngblood, 1.0.5 sürümü yamayla daha kolay hale getirildi

Bölüm sonu canavarlarıyla yapılan savaşları oldukça zorlayıcı olan Wolfenstein:Youngblood için yeni bir yama yayınlandı. 1.0.5 sürüm yama, oyunculara kök söktüren Nazilerin gücünü azaltıyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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3
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Wolfenstein: Youngblood, 1.0.5 sürümü yamayla daha kolay hale getirildi
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Wolfenstein:Youngblood’ı henüz oynamaya başladıysanız, oyunda karşılaştığınız bölüm sonu Nazilerinin oldukça zorlayıcı olduğunu fark etmişsinizdir.

Zaman zaman oyunculara öfke krizleri yaşatabilecek bu durumun farkında olan Bethesda, yeni yayınlanan 1.0.5 yamasıyla oyuna bir nebze de olsa denge getirmeyi amaçlıyor. Uzun bir değişiklik listesine sahip olan yamayla ilgili en dikkat çeken nokta ise bölüm sonu canavarlarının güçlerinin azaltılmış olması. Defalarca isabet almasına rağmen ölmeyi reddeden Naziler, yeni güncellemeyle artık daha kolay lokma haline gelecekler.

Yamayla ilgili dikkat çeken diğer hususlar ise bölüm sonu savaşlarına kayıt noktaları eklenmesi, silahların gücünün artırılması ve etrafta daha çok cephane bulunması olarak sıralanabilir.

PC için indirilebilir durumda bulunan yama, PS4 ve Xbox One için önümüzdeki hafta yayınlanacak. Eğer oyunun Switch sürümüne sahipseniz 1.0.4 ve 1.0.5 sürüm yamalarına aynı anda indirebileceksiniz. Ancak Switch için yayınlanacak yamalar ili ilgili net bir tarih paylaşılmamış.



https://www.gamesradar.com/uk/wolfenstein-youngblood-is-easier-now-thanks-to-a-n ew-update Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 sa.
büyük yapımcılar + ruhsuz oyunlar = PUBG LITE,Apex Legend,vsvs....
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Amd64x2 1 sa.
1993 te 80286 pc de 640 kb RAM ile ilk versiyonun oynamıştım, "bölüm sonu canavarı" şişko nazi kadınlardı, unutamadığım oyunlardan biridir. Hey gidi günler...
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GamerFX 3 sa.
Defalarca isabet almasina ragmen olmeyi rededen naziler guzel bir tespit :)
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