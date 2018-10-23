Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelendi

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ilk bireysel filmi ile hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan Wonder Woman, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Sevilen karakterin ikinci bireysel filmi olacak Wonder Woman 1984'ün çekimleri bir süredir devam ediyor.

İlk filmin de yönetmeni olan Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman 1984'ün 1 Kasım 2019'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak DC sinematik evreni ile ilgili planlarını revize etmeye devam eden Warner Bros, filmin çıkış tarihini bir kez daha erteledi.

Wonder Woman'ı canlandıran ünlü oyuncu Gal Gadot, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla devam filminin 2020'ye ertelendiğini duyurdu. Filmin yeni vizyon tarihi 5 Haziran 2020 olarak açıklandı. Gadot, bu erteleme kararı hakkında memnuniyetini dile getirdi ve filmin yaz aylarına ertelenerek ait olduğu yere döndüğünü belirtti.

Bir diğer DC filmi olan Joker, önümüzdeki yılın ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak. Bir ay arayla iki farklı DC filmi yayımlamak istemeyen Warner Bros'un bu iki filmden birini ertelemesi bekleniyordu. Sonunda tarih değişikliğine giden Wonder Woman 1984 oldu.

Warner Bros böylece hem her iki filmin tanıtımı için daha fazla zaman ayırabilecek, hem de yeni Wonder Woman filmiyle hasılat rakamlarının çok daha yüksek olduğu yaz aylarındaki gişe yarışına dahil olacak.

https://deadline.com/2018/10/wonder-woman-1984-flies-to-summer-2020-1202487260/