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Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelendi

Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanlarından Wonder Woman, beyaz perdeye beklenenden daha geç dönecek. Çekimleri devam eden Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelendi.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl vizyona giren ilk bireysel filmi ile hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan Wonder Woman, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Sevilen karakterin ikinci bireysel filmi olacak Wonder Woman 1984'ün çekimleri bir süredir devam ediyor.
İlk filmin de yönetmeni olan Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman 1984'ün 1 Kasım 2019'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak DC sinematik evreni ile ilgili planlarını revize etmeye devam eden Warner Bros, filmin çıkış tarihini bir kez daha erteledi.
Wonder Woman'ı canlandıran ünlü oyuncu Gal Gadot, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla devam filminin 2020'ye ertelendiğini duyurdu. Filmin yeni vizyon tarihi 5 Haziran 2020 olarak açıklandı. Gadot, bu erteleme kararı hakkında memnuniyetini dile getirdi ve filmin yaz aylarına ertelenerek ait olduğu yere döndüğünü belirtti.
 
Bir diğer DC filmi olan Joker, önümüzdeki yılın ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak. Bir ay arayla iki farklı DC filmi yayımlamak istemeyen Warner Bros'un bu iki filmden birini ertelemesi bekleniyordu. Sonunda tarih değişikliğine giden Wonder Woman 1984 oldu.
Warner Bros böylece hem her iki filmin tanıtımı için daha fazla zaman ayırabilecek, hem de yeni Wonder Woman filmiyle hasılat rakamlarının çok daha yüksek olduğu yaz aylarındaki gişe yarışına dahil olacak.

https://deadline.com/2018/10/wonder-woman-1984-flies-to-summer-2020-1202487260/ Yorum Yaz
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WB 7 ay en beğenilen
Gereksiz bir kahraman, 2025’e erteleseler nolur cok da...
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cabriyo 7 ay
wonder woman ve gal galdot cuk diye role oturan ve çok memnun kalarak izlediğim filim oldu. star wars ın 7. 8. bebeler için çekilmiş filminden 10 kat daha iyiydi. şu başyapıt filimlerinin devam filimlerini bebeler için yapma popüleritesinden vazgeçilmeli acilen.
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Wally-West 7 ay
Kesin film ile ilgili içlerine sinmeyen bir şey oldu. Keşke bunu zamanında JL için yapsalardı. Bu facia olmazdı.
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absamet 7 ay
Marvel gibi adım adım gitmek yerine para kazanma hırsıyla bodoslama daldılar sonra kafası üstü çakılmalar başladı.
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ouzqan 7 ay
Kırk yılın başı bir evren kurdular onda da batırmadıkları şey kalmadı. Bu saatten sonra ilk film kadar ses getireceğini sanmıyorum.
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WB 7 ay en beğenilen
Gereksiz bir kahraman, 2025’e erteleseler nolur cok da...
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GunslingeR085 7 ay WB
Gereksiz bir kahraman mı?

Wonder Woman Justice League'in en önemli ve kurucu üyelerinden birisi.
WW Solo filmi 800 milyon dolar gişe yaptı
Warner Bros'un en iyi ve en fazla gişe yapan DC filmi oldu.
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