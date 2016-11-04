Wonder Woman filminden yeni fragman ve poster

Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini şekillendirmeyi sürdüren Warner Bros, DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını beyez perdeye taşımıyaya devam ediyor. Bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak bu kahramanların başında Wonder Woman geliyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Wonder Woman filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman ve üç yeni poster yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Wonder Woman, yayınlanan ikinci fragmanı ile bu heyecanı daha da körükledi. Öyle ki birçok sinema yazarı şimdiden Wonder Woman'ı DC sinematik evrenini kurtaracak film olarak görmeye başladı.

Wonder Woman rolü ile ilk kez Batman v Superman'de karşımıza çıkan ve filmin en beğenilen unsurlarından biri olan Gal Gadot'un Amazon prensesi olarak bir kez daha karşımıza çıkacağı film, izleyicileri 1. Dünya Savaşı'nın korku dolu dünyasına götürüyor. Halkıyla birlikte dünyadan izole bir adada yaşayan Diana Prince (Wonder Woman), Steve Trevor adlı bir savaş pilotunun adalarına düşmesi ile birlikte kendisini amansız bir savaşın içinde bulacak.

Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Gadot'a; Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston eşlik edecek.

Başrolünde bir kadın kahraman olması ile çizgi roman uyarlamaları için önemli bir yere sahip olan Wonder Woman, 2 Haziran 2017'de vizyona girecek.