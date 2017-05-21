Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı

Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanları arasında yer alan Wonder Woman, önümüzdeki ay bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olacak Wonder Woman için meraklı bekleyiş sürerken, film hakkında ilk eleştiriler paylaşıldı.

Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği öngösterime katılma şansı yakalayan film eleştirmenleri, stüdyonun bilgi paylaşma ambargosunu kaldırmasının ardından film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar. Gelen ilk tepkilere bakılırsa Wonder Woman, DC sinematik evreninde film eleştirmenlerinin beğenisini kazanan ilk film olacak.

Wonder Woman hakkında paylaşılan ilk yorumların neredeyse tamamı olumlu oldu. Wonder Woman'ı canlandıran Gal Gadot ve Chris Pine'ın performansını öven eleştirmenler, yönetmen Patty Jenkins'in de son derece iyi bir iş çıkardığı görüşünde.

Aksiyon dozu yüksek sahneleri ile izleyicileri etkilemeyi başaran film, duygusal bir hikaye anlatmasına rağmen genel olarak eğlenceli ve hatta zaman zaman komik bir film olmasıyla övgü topladı. Sonuç olarak filmi izleme şansı yakalayan sinemaseverlerin büyük bölümü Wonder Woman'ın DC sinematik evreninin en iyi filmi olduğu konusunda hemfikir.

Başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine'a Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston'ın eşlik edeceği Wonder Woman, 2 Haziran'da gösterime girecek.

http://collider.com/wonder-woman-reviews/