Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı

Önümüzdeki ay gösterime girecek Wonder Woman'ı erkenden izleme şansı yakalayan film eleştirmenleri ve sinemaseverler, film hakkında ilk eleştirileri paylaştılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
26
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çizgi roman dünyasının en sevilen kadın kahramanları arasında yer alan Wonder Woman, önümüzdeki ay bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin dördüncü filmi olacak Wonder Woman için meraklı bekleyiş sürerken, film hakkında ilk eleştiriler paylaşıldı.
Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği öngösterime katılma şansı yakalayan film eleştirmenleri, stüdyonun bilgi paylaşma ambargosunu kaldırmasının ardından film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar. Gelen ilk tepkilere bakılırsa Wonder Woman, DC sinematik evreninde film eleştirmenlerinin beğenisini kazanan ilk film olacak.
Wonder Woman hakkında paylaşılan ilk yorumların neredeyse tamamı olumlu oldu. Wonder Woman'ı canlandıran Gal Gadot ve Chris Pine'ın performansını öven eleştirmenler, yönetmen Patty Jenkins'in de son derece iyi bir iş çıkardığı görüşünde.
Aksiyon dozu yüksek sahneleri ile izleyicileri etkilemeyi başaran film, duygusal bir hikaye anlatmasına rağmen genel olarak eğlenceli ve hatta zaman zaman komik bir film olmasıyla övgü topladı. Sonuç olarak filmi izleme şansı yakalayan sinemaseverlerin büyük bölümü Wonder Woman'ın DC sinematik evreninin en iyi filmi olduğu konusunda hemfikir.
Başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine'a Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston'ın eşlik edeceği Wonder Woman, 2 Haziran'da gösterime girecek.

http://collider.com/wonder-woman-reviews/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muratkaya 2 yıl en beğenilen eric13
eric13
Bu sacmalik nedir ya... bu tur filmleri millet nasil ciddi ciddi izliyor ben hep merak etmisimdir

Bu filmi merakla bekliyordum ama senin yorumunu görünce film çok saçma geldi. Herkesin senle aynı zevklere sahip olmaması çok saçma. Bence hangi türü seviyorsan söyle de dünyada yaşayan 10 milyar insanın hepsi o tür filmleri izlesin.
eric13Bu sacmalik nedir ya... bu tur filmleri millet nasil ciddi ciddi izliyor ben hep merak etmisimdirBu filmi merakla bekliy...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
"duygusal bir hikaye anlatmasına rağmen genel olarak eğlenceli ve hatta zaman zaman komik bir film olmasıyla övgü topladı"
marvel filmleri gibi yani.umarım justice league ve batman filmleri böyle olmaz.sırf birkaç embesil eleştirmen beğensin diye güzelim filmleri heba ederler yoksa
"duygusal bir hikaye anlatmasına rağmen genel olarak eğlenceli ve hatta zaman zaman komik bir film olmasıyla övgü topladı"marvel filmleri gibi yani.umarım ...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Bu sacmalik nedir ya... bu tur filmleri millet nasil ciddi ciddi izliyor ben hep merak etmisimdir
4 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Casper0416 2 yıl
Sinemanın içene ediverdiler gayri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 2 yıl
Gal Gadot'a hastayım, kimi canlandırırsa canlandırsın izlerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
u have to MakeMyFireOut 2 yıl
Bence Cristian Bale daha iyi wonder woman dı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Gal Gadot var zaten pek de eleştirlere kulak asılacağını sanmıyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scavenger Of Human Sorrow 2 yıl
film bahane gal gadot şahane
onçün izlenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Waits 2 yıl
Keşke Nolan yönetse.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
bir bakalım ya acele etmeyin. belki elektrik alırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 2 yıl
Onu bunu bilmem kadından Süper kahraman olmaz.Tabiyata aykırı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAuditore_ 2 yıl MustafaC53
MustafaC53

Onu bunu bilmem kadından Süper kahraman olmaz.Tabiyata aykırı.

The bomb has been planted.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 2 yıl
Cristopher Nolan'ın üçlemesi DC evreninde değil mi? Açıkçası bu yorumu aradım ama bulamadım, bulamayınca yazmaya çekindim biraz

İlk taşı günahsız olanınız atsın
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hazreti Bruce Wayne 2 yıl Silent Guardian
MoS ile kurulan yeni evrenden bahsediyor arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 2 yıl Silent Guardian
DCU derdinizi DC sinematik evrenine dahil değil o üçleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pCkOpAtuS 2 yıl
Fragmandan İzlediğim kadarı ile Gal GADOT iyi bir seçim olmuş.Dövüş sahnelerinde hiç de yapmacık durmuyor.2 Sene Askerlik yapmış belki ondandır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5718 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Wonder Woman, sinema ve
8 etiket daha çizgi roman dc sinematik evreni DC Comics Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ryzen üretim verimliliği yüzde 80’i geçti, 9 serisi gecikmeyecek 2 yıl Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı 2 yıl Plantronics BackBeat 500 incelemesi "Tasarımı hoş, hafif ve güçlü kulaküstü kulaklık" 2 yıl Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj 2 yıl Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor 2 yıl Yüksek performanslı “tematik” sistem topluyoruz 2 yıl Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye 2 yıl Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru 2 yıl Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor 2 yıl Karşınızda Galaxy S8 Active 2 yıl İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı 2 yıl Açık sonrasında Yahoo, ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırdı 2 yıl Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun 2 yıl Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor 2 yıl Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı 2 yıl Angry Birds evrimine hazır olun 2 yıl Lenovo Legion Y920 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu 2 yıl Snapdragon 845 detaylanıyor 2 yıl Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası... 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı Sonraki 2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak 2 yıl WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş 2 yıl Amerikan ordusuna drone desteği 2 yıl Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek 2 yıl Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor 2 yıl Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor 2 yıl Moto C ve C Plus ile tanışın 2 yıl iPhonelardaki Notlar’ın iCloud üzerinde depolandığı ortaya çıktı 2 yıl Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı 2 yıl DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor 2 yıl AMD Vega 2 mimarisi Volta hamlesine hazır 2 yıl Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS 2 yıl Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor 2 yıl Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor 2 yıl Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor 2 yıl ASUS ROG Strix Magnus "Oyuncuya özel mikrofon" ilk izlenim videosu 2 yıl Otomotiv devlerine 553 milyon dolar hava yastığı cezası 2 yıl Fuchsia işletim sistemi Android'in yerini mi alacak? 2 yıl Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı 2 yıl Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim