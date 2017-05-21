Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek

Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin sinema ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için çalışmalara başladı. Bir yandan Marvel ile birlikte yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming'i çeken stüdyo, bir yandan kendi sinematik evreninin ilk parçası olacak Venom filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mart ayında yayınladığı açıklama ile Venom filminin yapım aşamasına başlandığını ve filmin 2018'de vizyona gireceğini açıklayan Sony, çekimlerine sonbaharda başlanacak filmin başrol oyuncusunu ve yönetmenini belirledi. Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak tanıdığımız Venom'u ünlü oyuncu Tom Hardy canlandıracak. Film Venom etrafında döneceği için karakterin bu sefer bir kötü adam olarak değil, bir anti-kahraman olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Başrol için Tom Hardy gibi yıldız bir isim ile anlaşarak Venom filmini daha ilgi çekici hale getiren Sony, filmi yönetmesi içinse Ruben Fleischer'i seçti. 2009 yılında vizyona giren Zombieland ile çıkış yanan Fleischer, daha sonra 30 Minutes or Less ve Gangster Squad'ı yönetti.

Marvel ile birlikte çekilen yeni Spider-Man filmlerinden bağımsız yeni bir sinematik evren başlatması beklenen Venom, Deadpool ve Logan gibi R reytingli (18 yaş sınırı olan) bir uyarlama olacak.

Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme alacağı Venom; dünya dışından gelen bir simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak. Venom, 5 Ekim 2018'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/05/venom-movie-tom-hardy-eddie-brock-sony-marvel-film-1202098343/