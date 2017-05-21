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Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek

Sony, bir süre önce duyurduğu Venom filminin kadrosunu şekillendirmeye başladı. Venom'u yıldız oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin yönetmeni de belli oldu.
2 yıl
5,8b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin sinema ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için çalışmalara başladı. Bir yandan Marvel ile birlikte yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming'i çeken stüdyo, bir yandan kendi sinematik evreninin ilk parçası olacak Venom filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mart ayında yayınladığı açıklama ile Venom filminin yapım aşamasına başlandığını ve filmin 2018'de vizyona gireceğini açıklayan Sony, çekimlerine sonbaharda başlanacak filmin başrol oyuncusunu ve yönetmenini belirledi. Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak tanıdığımız Venom'u ünlü oyuncu Tom Hardy canlandıracak. Film Venom etrafında döneceği için karakterin bu sefer bir kötü adam olarak değil, bir anti-kahraman olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor.
Başrol için Tom Hardy gibi yıldız bir isim ile anlaşarak Venom filmini daha ilgi çekici hale getiren Sony, filmi yönetmesi içinse Ruben Fleischer'i seçti. 2009 yılında vizyona giren Zombieland ile çıkış yanan Fleischer, daha sonra 30 Minutes or Less ve Gangster Squad'ı yönetti.
Marvel ile birlikte çekilen yeni Spider-Man filmlerinden bağımsız yeni bir sinematik evren başlatması beklenen Venom, Deadpool ve Logan gibi R reytingli (18 yaş sınırı olan) bir uyarlama olacak.
Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme alacağı Venom; dünya dışından gelen bir simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirilen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak. Venom, 5 Ekim 2018'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/05/venom-movie-tom-hardy-eddie-brock-sony-marvel-film-1202098343/ Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 2 yıl en beğenilen
Örümcek adamdan daha çok sevdiğim karakterdir kendileri. Umarım Venom karakterinin hakkını verirler.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Mart ayında yayınladığı açıklama ile Venom filminin yapım aşamasına başlandığını ve filmin 2018'de vizyona gireceğini açıklayan Sony, çekimlerine sonbaharda başlanacak filmin başrol oyuncusunu ve yönetmenini belirledi. Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak tanıdığımız Venom'u ünlü oyuncu Tom Hardy canlandıracak. Film Venom etrafında döneceği için karakterin bu sefer bir kötü adam olarak değil, bir anti-kahraman olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor
Yakışır
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Jersey Devil 2 yıl
carnagese scooby doo filmindeki shaggy olsa ne güzel olurdu be
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huseyincarnege 2 yıl
carnege de olmalı :)
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Rachsuchtig 2 yıl
Şimdi venom filmi MCU'ya dahil olmayacakmis ama filmde bir Spider-Man olmalı kim olacak mı acaba? Andrew ile mı devam edecekler yoksa
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BlackGhost12 2 yıl
Carnage ve White Venom görmek istiyoruz.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Tom Hardy doğru seçim. Her zaman söylediğim gibi sırf yeter artık leo alsın diye verilmeseydi oscar kesinlikle tom hardynin hakkıydı...
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darkdiva 2 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t

Tom Hardy doğru seçim. Her zaman söylediğim gibi sırf yeter artık leo alsın diye verilmeseydi oscar kesinlikle tom hardynin hakkıydı...

Kazın ayağı öyle değil maalesef. Akademi asla bir oyuncuya "hadi verelim gitsin artık" gözüyle bakmaz. Çünkü 6500 kişi oylama yapıyor, hepsinin aynı şekilde düşünmesi saçma olur. Ayrıca Tom Hardy ve Leonardo o sene aynı dalda aday değillerdi :) Tom Hardy yardımcı erkek oyuncu dalında adaydı.
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axaxa 2 yıl
Sıkmıştı hep aynı şeyler biraz da bunları görelim
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aslofke 2 yıl
marvel evreni harika deadpool dan sonra bir kötünün daha filmini izlemek keyifli olacak
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sniper23 2 yıl
"If I pull this off, will you die?"
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Mutatio 2 yıl sniper23
sniper23
"If I pull this off, will you die?"

"It would be extremely painful"
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Ivana89 2 yıl
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