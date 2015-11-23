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Wonder Woman'ın çekimlerine başlandı

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Wonder Woman sinema yolunda ilerliyor. Wonder Woman filminin çekimlerine başlanırken filmin oyuncu kadrosu da belli oldu.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Wonder Woman'ın çekimlerine başlandı
Sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende bir araya getiren Marvel'in yakaladığı başarının ardından benzer bir yola giren DC Comics, kendi kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Batman v Superman: Dawn of Justice ile kendi sinematik evrenini kurmaya başlayacak olan DC, bu evrenin önemli bir parçası olan Wonder Woman'ın bireysel filmi için de hazırlıklarını sürdürüyor.
DC Comics çizgi romanlarını sinemaya uyarlayan Warner Bros stüdyosu, bugün yayınladığı açıklamayla Wonder Woman'ın çekimlerine başlandığını duyurdu. Wonder Woman'ı Hızlı ve Öfkeli serisiyle adını duyuran İsrailli aktris Gal Gadot'un canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu da belli oldu. Ayrıca çekimlerin başlamasıyla birlikte filmden ilk resmi görüntü de yayınlandı.
Patty Jenkins tarafından yönetilecek olan filmde Gal Gadot'a Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Elena Anaya ve Lucy Davis eşlik edecek. Film için daha önce adı geçen ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın bu isimler arasında yer almaması dikkat çekti. Daha önce Kidman ile anılan Hyppolyta rolünü Robin Wright'ın canlandıracağı tahmin ediliyor.
 Wonder Woman filminin konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şu ana kadar ortaya çıkan detaylar, filmde Amazon prensesinin orijin hikayesinin anlatılacağını gösteriyor. Öte yandan filmin bazı bölümlerinin geçmişte, bazı bölümlerinin ise günümüzde geçeceği yönünde iddialar da mevcut.
Gadot tarafından canlandırılan Amazon prensesi ilk olarak, 25 Mart 2016'da vizyona girecek Batman v Superman: Dawn of Juctice'de karşımıza çıkacak. Wonder Woman filmi ise 23 Haziran 2017'de vizyona girecek. Batman v Superman: Dawn of Justice'in son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://collider.com/wonder-woman-movie-image-cast-gal-gadot-robin-wright/ Yorum Yaz
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Heisenberg61 3 yıl en beğenilen
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hasomen 3 yıl
Bu filmden ümitliyim eğer Gal Gadot BvS de iyi performans sergilerse gişede de başarılı olacaktır
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Patren 3 yıl
çöp
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Redunay 3 yıl
Batman vs Suprman filminden önce gelmeliydi marvel filmlerinde olduğu gibi
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canguler917 3 yıl
neredesin transformers...
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DennisLars 3 yıl
Kız bu yeteneksizliğine ve ahım șahım bi güzelliğinin olmamasına rağmen başrol oyuncusu oldu. Allah hepimize Gal Gadot şansı versin.
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Mr. Jingles 3 yıl
Gal bu rolün altından kalkar umarım. Sinematik evrende ekipte beni en çok tedirgin eden oyuncu. Umarım iyi bir film olur.
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Heisenberg61 3 yıl en beğenilen
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