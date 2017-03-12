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Wonder Woman'ın yeni fragmanı yayımlandı

Justice League filminin ana karakterlerinden birisi olacak Wonder Woman’ın yeni filminin fragmanı yayımlandı. Fragman, Wonder Woman’ın orijinal hikayesinden bölümler taşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
20
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Wonder Woman'ın yeni fragmanı yayımlandı
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Patty Jenkins tarafından yönetilen, Gal Gadot ve Chris Pine’ın başrolde bulunduğu Wonder Woman filminin yeni bir fragmanı yayınlandı. Fragmanda öncekilerden farklı olarak, Amazon prensesi Diana’nın çocukluk yılları ve Batman V Superman: Dawn of Justice filminde gördüğümüz güçlü, sihirli kılıcıyla nasıl tanıştığını gösterilmiş.

2 Haziran’da vizyona girecek olan filmde Wonder Woman’ın savaş tanrısı Ares ile nasıl savaşacağı yönünde bazı tahminler var. Bu tahminlere göre Ares, Elena Anaya tarafından canlandırılan Doctor Poison ile birleşerek insanları saldırganlaştıran bir tür gaz üretecek ve bu gazı kullanarak tam gücüne ulaşmayı deneyecek.


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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
İşin içine ''Woman'' girdi mi zihniyet yorumlarda

1 Yanıt Yanıtla +20
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Nostromo- 2 yıl Mr. Cheritto
kdr-2015

kımyasal

TAŞ TAŞ


Yavruuum onun kalçacıklarını yerim ben





+ 1


Birader sizin gözler bozuk herhalde. Ne kalçası yahu, karıyı tartsan 25 kilo zor gelir. Kuru götlünün teki
kdr-2015kımyasalTAŞ TAŞYavruuum onun kalçacıklarını yerim ben...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Mr. Cheritto 2 yıl TearsForFears
TearsForFears
Kırbaçla beni Wonder Woman

Al sana
+ 1000000
1 Yanıt Yanıtla +6
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aycibin 2 yıl
Gal ablayı fast&furious'ta kaybettiğimize üzülürken wonder woman olacağıın haberine sevinmiştik.zevk meselesidir tabi ama hatun tastikli 2004 İsrail güzeli
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axaxa 2 yıl
Duvardan duvara vurur bu adamı gelsin izleriz.
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musa_unsal2005 2 yıl
"No ones defend the world but I must" Dünyayı bu zihniyetten korumak lazım asıl.
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dokuzcanlicanavar 2 yıl
Gal Gadot gerçekten de çok güzel bir kadın
her gördüğümde Han reisi de özlemle anıyorum
Wonder Woman rolüne de oturmuş bence bu rolü layıkıyla götürür yıllarca
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mustafaaydemir 2 yıl
i an zeyna zannettim ne ğizlerdik be :D
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TearsForFears 2 yıl
Kırbaçla beni Wonder Woman
1 Yanıt Yanıtla +4
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Mr. Cheritto 2 yıl TearsForFears
TearsForFears
Kırbaçla beni Wonder Woman

Al sana
+ 1000000
1 Yanıt Yanıtla +6
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
İşin içine ''Woman'' girdi mi zihniyet yorumlarda

1 Yanıt Yanıtla +20
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Mr. Cheritto 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
İşin içine ''Woman'' girdi mi zihniyet yorumlarda







+ 100
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SkyTech74 2 yıl
Wonder Woman'ı geçmiş bu yalnız.
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V4LKyR 2 yıl
Hele o çığlığı yok mu...
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kımyasal 2 yıl
TAŞ TAŞ
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mr. Cheritto 2 yıl kımyasal
kımyasal

TAŞ TAŞ


Yavruuum onun kalçacıklarını yerim ben





+ 1
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