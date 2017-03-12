Wonder Woman'ın yeni fragmanı yayımlandı

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Patty Jenkins tarafından yönetilen, Gal Gadot ve Chris Pine’ın başrolde bulunduğu Wonder Woman filminin yeni bir fragmanı yayınlandı. Fragmanda öncekilerden farklı olarak, Amazon prensesi Diana’nın çocukluk yılları ve Batman V Superman: Dawn of Justice filminde gördüğümüz güçlü, sihirli kılıcıyla nasıl tanıştığını gösterilmiş.

2 Haziran’da vizyona girecek olan filmde Wonder Woman’ın savaş tanrısı Ares ile nasıl savaşacağı yönünde bazı tahminler var. Bu tahminlere göre Ares, Elena Anaya tarafından canlandırılan Doctor Poison ile birleşerek insanları saldırganlaştıran bir tür gaz üretecek ve bu gazı kullanarak tam gücüne ulaşmayı deneyecek.