WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana 360 derece ve VR (Sanal Gerçeklik) içeriği büyük bir aşama kaydetti. Bu teknolojiye gittikçe daha fazla şirket yatırım yapmaya başladı ve artık çok sayıda mobil cihaz VR içerikleri destekliyor. Yani bu teknoloji giderek daha fazla insan tarafından erişilebilir hale geldi. Şimdi ise WordPress, VR içeriğini daha da ileri götürecek bir hamle yapıyor. WordPress.com tarafından barındırılan tüm bloglar artık VR içerik sunabilecekler.

Daha önce, kullanıcılar basit bir eklenti yardımıyla Wordpress'te VR içeriği paylaşıp ve görüntüleyebiliyordu. Yine de, Wordpress kadar büyük bir platform için VR desteği, şüphesiz ki 360 derecelik sanal içeriği daha önce hiç olmadığı kadar göz önüne getirecek ve potansiyel olarak VR başlıklara olan talebi arttıracak.

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VR deneyimi, siteyi nasıl ziyaret ettiğinize bağlı olarak farklılık gösterecek. Bir masaüstü tarayıcıda, perspektif değiştirmek için bir fotoğraf veya videoya tıklayıp sürükleyeceksiniz. Tıpkı YouTube ve Facebook'ta yaptığınız gibi. Ancak bağlı bir VR başlığınız varsa, başınızı nasıl hareket ettirdiğinize bağlı olarak fotoğraf veya video hareket edecek.

Mobil ortamda ise bu deneyimi iki şekilde yaşayabilirsiniz. Telefonun jiroskopunu kullanarak perspektif değiştiren moda geçebilirsiniz. Mobil bir VR başlığı kullanıyorsanız yine bununla tam VR deneyimi elde edebileceksiniz.

WordPress'deki bu yeni özellik, tarayıcıların VR içeriğini görüntüleyebilmelerini sağlayan açık kaynaklı bir araç olan webVR ile mümkün hale geldi. WordPress bloglarında yer alan içerikler her ay yüz milyonlarca kez görüntüleniyor. Bu yüzden 360 derece içeriği bu kadar erişilebilir hale getirmek kesinlikle endüstriyi daha da ileriye taşıyacaktır.

http://www.theverge.com/2016/12/15/13966118/wordpress-webvr-360-degree-photos-videos-virtual-reality