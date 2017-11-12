Words With Friends 2 karşınızda

Zynga’nın kelime tahminine dayanan popüler oyunu Words With Friends yenilendi. 8 yıl gibi uzun bir aradan sonra ikinci oyun Words With Friends 2 indirmeye sunuldu.

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Edinilen harflerle kelimeler oluşturarak puan toplama ve arkadaşlarla karşılıklı olarak mücadele etme amacını taşıyan oyun oldukça beğeni toplamıştı. İkinci oyunda bazı yeniliklerle eğlencenin arttırılması amaçlanıyor.

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Yeniliklerden birisi zamana karşı çoklu yarış. Oyuncular belirli bir zaman diliminde olabildiğince çok kelime yapıyor ve 4 kişiye kadar mücadele edebiliyor. Yapay zeka botlara karşı yeni bir solitaire versiyonu yanında oyuna 50 000 yeni kelime eklenmiş. Ayrıca ilk oyundaki bitmemiş bölümler ve arkadaş listesi yeni oyuna taşınabiliyor.