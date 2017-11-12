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Words With Friends 2 karşınızda

Arkadaşlarınızla karşılıklı olarak kelime türetme mücadelesi verdiğiniz Zynga'nın Words With Friends adlı oyunu yenilendi. İkinci oyun bazı yenilikler ile geliyor.
1 yıl
1,6b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga’nın kelime tahminine dayanan popüler oyunu Words With Friends yenilendi. 8 yıl gibi uzun bir aradan sonra ikinci oyun Words With Friends 2 indirmeye sunuldu.

Daha iyi

Edinilen harflerle kelimeler oluşturarak puan toplama ve arkadaşlarla karşılıklı olarak mücadele etme amacını taşıyan oyun oldukça beğeni toplamıştı. İkinci oyunda bazı yeniliklerle eğlencenin arttırılması amaçlanıyor.

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Yeniliklerden birisi zamana karşı çoklu yarış. Oyuncular belirli bir zaman diliminde olabildiğince çok kelime yapıyor ve 4 kişiye kadar mücadele edebiliyor. Yapay zeka botlara karşı yeni bir solitaire versiyonu yanında oyuna 50 000 yeni kelime eklenmiş. Ayrıca ilk oyundaki bitmemiş bölümler ve arkadaş listesi yeni oyuna taşınabiliyor.

Words With Friends 2: Google Play II App Store

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System32Deleted 1 yıl
Türkçe Dil Desteği Varmı Bunlarda
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Pizza Steve 1 yıl
Türkçe kelime desteği var mı bunda?
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1ses1 1 yıl
s7 kullanıyorum cihazım bu ürüne uyumlu değil diyor. Boşuna iphone almıyacağım.
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intel7mix 1 yıl
1ses1

s7 kullanıyorum cihazım bu ürüne uyumlu değil diyor. Boşuna iphone almıyacağım.

Android kanayan yarasıdır ve s7 desteklemiyorsa hangi cihaza destek veriyorlarmış ki ?
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