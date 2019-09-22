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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    World of Horror oyunu MS Paint ile hazırlandı

    MS Paint ile çalışmayı rahatlatıcı bulan Pawel Kozminski, eğitimden arta kalan zamanında bir tutku olarak gördüğü World of Horror oyunun grafiklerini çizmiş.
    4 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçtiğimiz günlerde tamamen ASCII kodlarından grafik tasarımı yapılan bir oyun projesinin haberini paylaşmıştık. Bu kez MS Paint ile görselleri hazırlanan sıra dışı bir oyun daha karşımızda. Bu oyun yakında konsollara çıkacak.

    World of Horror neler sunuyor?

    World of Horror adındaki oyun yarı zamanlı bir dişçinin elinden çıkmış. Pawel Kozminski hem dişçilik okuyor hem de kalan zamanında oyun tasarlıyor. Kozminski oyun geliştirme programları kullanmadığını ve 1-bit siyah ve beyaz sahnelerden oluşan oyunun kendisi için bir rahatlama seansı gibi geldiğini ve bu şekilde daha fazla çizgi roman havası kattığını ifade ediyor.

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    World of Horror oyunu 1980 Japonya’sında bir kıyı köyünde geçiyor. Köyde yaşayanlar tamamen çıldırmış durumda ve denizlerden gelen canavarlar tarafından da işgal edilmiş. Göreviniz 5 farklı hikâyede araştırma yapmak, dikkatli olmak ve sıra tabanlı mücadelelerde canavarlarla kapışmak.

    2004 yılından bu yana korku romanları ve mangalar okuyan Kozminski’nin oyununa da bu kitaplar ilham kaynağı olmuş. World of Horror oyunu yıl sonuna doğru PS4, Nintendo Switch ve Steam için indirilebilir olacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/20/world-of-horror-junji-ito-hp-lovecraft-hypercard-game Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ThePscho 3 sa.
    Yetenek olduktan sonra "Paint" ile bile harikalar yaratılıyor. Görsellerde de görüldüğü gibi...
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