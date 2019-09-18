World of Tanks oyuncularına The Offspring konseri

Dünya çapında devasa oyuncu kitlesine sahip olan oyunlar artık sanatçılar için de önemli bir lansman yeri haline geldi. Hem sanatçılar seslerini daha fazla kitleye duyuruyor hem de oyunların popülaritesi daha da artıyor. Sırada The Offspring var.

İnteraktif eğlence

Ünlü müzik grubu The Offspring için World of Tanks oyununda özel bir sahne hazırlandı. Bugünden itibaren garaj kısmına girenler bu özel sahnede The Offspring konserini dinleyebilecekler. Ayrıca daha fazla sürprizin de oyunculara sunulacağı ifade ediliyor.

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Yüz milyonlarca oyuncusu bulunan World of Tanks oyununda bu çapta bir konser ilk kez düzenleniyor. Beyaz Rusya kaynaklı geliştirici ekibin Minsk’te düzenlediği Wargaming Fest: Tanker Day 2019 kapsamında verilen konser elbette The Offspring için de belki de en kalabalık etkinlik olacak.

Otoriteler interaktif eğlencenin yeni bir döneme doğru gittiğini ifade ediyor. Ünlü Marshmello yılın başlarında Fortnite oyununda, Korn ise AdventureQuest 3D oyununda bir konser vermişti.