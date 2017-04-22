Wunderlist gidiyor To-Do geliyor

Bir dönemin en popüler yapılacak listesi uygulaması olan Wunderlist, Microsoft’un da dikkatinden kaçmamış ve geçen yıl geliştirici 6Wunderkinder’i bünyesine katmıştı. Firma popüler uygulamayı sona erdirme kararı aldı.
Sıfırdan başlıyor
Geçen yılki satın alım sonrasında Wunderlist uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklanmıştı. O süre artık sona erdi. Microsoft, uygulamayı daha da geliştirmek yerine sıfırdan yeni bir uygulama yapma kararı aldı.
Yakın zamanda Wunderlist uygulaması mağazalardan kaldırılacak ve teknolojileri ile baştan inşa edilen To-Do onun yerini alacak. Yapılacak listesi uygulaması an itibariyle uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Firma uygulamayı en iyi hale getirdiğini düşündüğünde de Wunderlist’i sona erdirecek.Ayrıca Bkz. "Türk geliştiriciden farklı bir Flappy Bird denemesi"
Şimdilik kesin tarihler verilemiyor ancak en iyi ihtimalle yıl sonunda Wunderlist yayından kalkmış olacak. Bu bakımdan Wunderlist kullanıcılarının yavaş yavaş kendilerine yeni bir alternatif araması tavsiye ediliyor. To-Do uygulaması şu an erken dönemde ve pek çok özellikten yoksun durumda.
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Wunderlist yıllardır severek kullandığım bir uygulamaydı. Not tutup alt-görevler atadığım hatta başkalarını davet edip ortak kullanım yaptığım bir uygulama idi.
Sağolsun MS bu konuda ne kadar vizyonsuz ve beceriksiz olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Düzgün çalışan ve piyasada değeri olan bir markayı alıp hiç ettikleri arasına katıyor.
Konuyla ilişkili tüm MS çalışanlarını tebrik ediyorum. Anca bu kadar beceriksiz olunurdu...
ayrıca google keep ten
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