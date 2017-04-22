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Wunderlist gidiyor To-Do geliyor

Uzun süredir Wunderlist yapılacak listesi uygulamasını kullanıyorsanız kötü bir haberimiz var. Microsoft popüler uygulamayı yakın zamanda sona erdirmeyi planlıyor.
2 yıl
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1
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler yapılacak listesi uygulaması olan Wunderlist, Microsoft’un da dikkatinden kaçmamış ve geçen yıl geliştirici 6Wunderkinder’i bünyesine katmıştı. Firma popüler uygulamayı sona erdirme kararı aldı.

Sıfırdan başlıyor

Geçen yılki satın alım sonrasında Wunderlist uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklanmıştı. O süre artık sona erdi. Microsoft, uygulamayı daha da geliştirmek yerine sıfırdan yeni bir uygulama yapma kararı aldı.

Yakın zamanda Wunderlist uygulaması mağazalardan kaldırılacak ve teknolojileri ile baştan inşa edilen To-Do onun yerini alacak. Yapılacak listesi uygulaması an itibariyle uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Firma uygulamayı en iyi hale getirdiğini düşündüğünde de Wunderlist’i sona erdirecek.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiriciden farklı bir Flappy Bird denemesi"

Şimdilik kesin tarihler verilemiyor ancak en iyi ihtimalle yıl sonunda Wunderlist yayından kalkmış olacak. Bu bakımdan Wunderlist kullanıcılarının yavaş yavaş kendilerine yeni bir alternatif araması tavsiye ediliyor. To-Do uygulaması şu an erken dönemde ve pek çok özellikten yoksun durumda.


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Bl00dyHell 2 yıl en beğenilen
Microsoft her zamanki gibi elini attığı yeri kurutuyor.
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zunerall 2 yıl
Microsoft bu konuda nasıl bu kadar beceriksiz olabiliyor anlamadım gitti.
Wunderlist yıllardır severek kullandığım bir uygulamaydı. Not tutup alt-görevler atadığım hatta başkalarını davet edip ortak kullanım yaptığım bir uygulama idi.
Sağolsun MS bu konuda ne kadar vizyonsuz ve beceriksiz olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Düzgün çalışan ve piyasada değeri olan bir markayı alıp hiç ettikleri arasına katıyor.
Konuyla ilişkili tüm MS çalışanlarını tebrik ediyorum. Anca bu kadar beceriksiz olunurdu...
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shadowtr 2 yıl
Buraya alırsın notları. Sonra mikisoft canı sıkılır tak diye kapatır servisi. Not falan kalmaz ortada.
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N920C 2 yıl
Microsoft onenote ile arasında ne fark var bunun
ayrıca google keep ten
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alemburda34 2 yıl Fenomenon
Amac patentleri, teknolojileri almak.
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santhora 2 yıl
Wunderlist'i neden kaldırıyosun onu anlamadım. Mis gibi program. Bu konuda üstüne tanımam. Ayrıca kapatacağın şeyi neden aldın be Microsoft:(
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SpHinx. 2 yıl
ben anydo kullanıyorum. hangisi daha iyidir? kullanan arkadaşlar varsa söyleyebilir mi?
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interwap 2 yıl
Sözde Wonderlist 'den daha iyi uygulama yapacaklar ancak şimdiden Google Playdeki yorumlara bakınca Wonderlist'e göre eksiklikleri çok. Örnek "Wunderlist gibi takım çalışmalarına uygun değil. Ayrıca sadece not alınıyor. Not içinde alt to do list yok ek eklenemiyor."
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DH Misafiri 2 yıl
hayır ben anlamıyorum derdi ne microsoftun. Olmazsa olmazlar listesine girmiş herkezin beğendiği bir programı neden sonlandırıyor ? daha iyisini mi yapacak hazır kurulu sistem işte geliştiriyorsan geliştir. Ama normal skype nin de içine etti microsoft.
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Fenomenon 2 yıl
Uzun süredir kullanıyordum, üzüldüm açıkçası. Zaten MS neyi alsa kapatıyor. madem kapatacaksın niye satın alıyorsun.
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1BilimAdamı 2 yıl
Mezarcı microsoft, şaşırmadım yani Microsoft daha öncede yaptı böyle şeyler
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uygulama haber, Wunderlist ve
4 etiket daha 6wunderkinder Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
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