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Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC

Nintendo'nun merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch, Nvidia'nın Maxvell mimarisinin üzerinde yükseliyor ve kas gücü olarak Sony'nin Playstation 4'ünden biraz daha zayıf olacak gibi.
2 yıl
4b
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14
Oyun Konsolları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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İki farklı kaynaktan gelen bilgilere göre Nintedo'nun Switch konsoluna Nvidia'nın Maxvell mimarisine sahip Tegra SoC güç verecek. Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.

Nvidia Maxvell'den gücünü alıyor

Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor. Firma Pokemon, Mario ve Zelda için Pascal tabanlı Tegra işlemcinin gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş ve Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş. PS4'ü kas gücü olarak geçeceği beklenen Pascal tabanlı SoC'den vazgeçildiği için  PS4'ten güçlü olma ihtimali kalkmış oluyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak"
Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu. Geçtiğimiz ay Kanada Toys R Us sitesinde listelenen Nintendo Swtich 249$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar"
Merak edilen tüm bilgilerin (12 Ocakta Online) 17 Ocak 2017'de yapılacak resmi tanıtımla birlikte duyurulması bekleniyor. Google'da yapılan konsol aramalarında da  NES Classic Edition ve Switch ile ilk iki sırayı kapatmış durumda.

http://wccftech.com/nintendo-switch-maxwell-less-powerful-ps4/ Yorum Yaz
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Bernhard 2 yıl en beğenilen
Grafiksel olarak güçlü olan konsolun daha fazla satacağını düşünenler konsolların tarihi hakkında hiç bir bilgiye sahip değillerdir. Bugüne kadar kendi döneminde en iyi grafikleri sunmuş hiç bir konsol en çok satan olamadı. Nintendo 64, ps1'den az sattı. Gamecube ve xbox'da ps2'den az sattı. Dandik grafikleriyle wii ise ps3 ve xbox 360'tan fazla sattı. Bu nesilde ise ps4'ün daha fazla satmasının tek sebebi nintendo wii u'nun kötü tasarimi ve xbox one'da uygulanan berbat microsoft politikası. Yani oyun çeşitliliği, kullanim kolayligi, online alt yapi iyi olsun, grafiksel kalite 2. planda kalsa da olur. Önemli olan eğlencedir. Nintendo tonla oyun çıkarsın yeterki. Playstation 1 ve playstation 2 efsane oldularsa oyunlariyla oldular, grafikleriyle değil. Bolca oyun çıkarın, basit ve kolay online sistem ve güzel indirimler yapın bakın nasil peynir ekmek gibi satiyor.
Grafiksel olarak güçlü olan konsolun daha fazla satacağını düşünenler konsolların tarihi hakkında hiç bir bilgiye sahip değillerdir. Bugüne kadar kendi dönemin...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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ozkn_s 2 yıl
Sayın Göksel Ali Bey ,
Yine güzel türkçemizi katleden bir yazı yazmışsınız. Çok rica ediyorum biraz daha değil çok çok fazla dikkat edin lütfen.Bu kadar da olmaz. Koskoca editörsünüz bu yazılarınızı binlerce insan okuyor.Bu kadar lakayıt olunmaz .Bundan sonraki yazılarınızı önceden güzelce bir inceleyin imla hatası ,anlam kayması var mı yok mu diye. Hatta başka kişilere de okutun onlar da bir değerlendirsin ondan sonra yayınlayın haberinizi olur mu?

Sony'nin Playstation 4'ü

Başka firmaların Playstation 4'ü mü var? Komik komik durumlar.Playstation 4 veya PS4 de geç arkadaş neyi zorluyorsun anlamadım ki. Gereksiz yere cümleyi kasıyorsun.

Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.

Doğrusu

..........olması bekleniyor .

Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor.

Neresini düzeltsek nerden başlasak bilemedim. Cümlenin başı bir dert sonu ayrı bir dert. Bu kadar için için dersen cümlenin içine edersin. Okuyucuyu yorarsın.Hele en sondaki yüklem tam bir rezillik. Anlamı bozuyor. Fiil çekiminde ayrıca hata var. Resmen katliam, facia.Offf offff.

Doğrusu sade ve basit

Araştırmalar Nintendo'nun bir an önce pazara girmesini söylediği için bu sebeple Nintendo Pascal yerine Maxvell mimarisini kullanmayı tercih etmiş.

gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş

Doğrusu

.......daha fazla beklememeye karar vermiş

Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş.

Yorma insanları, yorma okuyucuyu.


Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu.

Allah aşkına sen ne diyorsun kardeşim. Ne anlatmaya çalışıyorsun. Koskoca paragraf dipsiz kuyu gibi. Nasıl bir şey bu ya .

Sayın Göksel Ali Bey ,Yinegüzel türkçemizi katleden bir yazıyazmışsınız. Çok rica ediyorum biraz daha değil çok çok fazla dikkat edin lütfen.B...
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Kerim5100 2 yıl
İnşallah dedikleri kadar ucuza çıkar yoksa satışları dipleri göreceğe benziyor.
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powersmachine54 2 yıl
Nintendo Nx donanımı ps4 kadar güçlü olmayacağını zaten tahmin ediyorduk. One gücünde donanımla gelecek gibi gözüküyor. Zaten Nintendo oyun grafiklerine önem vermeyen oynanışa önem veren bir firma, bu ısrarını ne yazık ki hala sürdürmeye devam ediyor.
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darkdiva 2 yıl
Şu konsol çıksın, bir de Pokemon oyunu yapsınlar bu konsol için, satışı o zaman görün siz :D
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mementopolis 2 yıl
Beni tek killandiran noktasi; Konsolun Internet sorunlu olmasiki, ilerde nasil bir süpriz ile gelecek bakalim.
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esmerbuyucu 2 yıl mementopolis
Kimse Microsoft'un 300 milyon cloud serverini beklemiyor. Sony kadar olsa yeter.
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hector_1990 2 yıl
hmmm bizde yedik o kadar iyi güçlü donanım olsalar şuan kullandığımız notebooklar mini pcler arm tabanlı olur windows yada linux kullanırdık ama adamlar hava cıva ile element bulmuşlar gibi konuşuyorlar atıyorum tutarsa mantığı işte
işin tuhafı yıllardır arm tabanlı işlemci geliştiren apple bile (herkes ne kadar cimri ve çirkef bir şirket olduğunu bilir) macbook air serilerine daha koymadılar donanım hala yeterli düzeyde değil
x86 işlemciler ile transistör olarak çok yüksek transsitör içeren arm halen yetişemedi artık arm tabanlı işlemcilere apu desek daha doğru olur gpu nort brige ve diğer kontrolcüler hepsi tek soc ile geliştiridiği için
birde nvidia mobil tarafta kime el attıysa o firma kendine gelemedi
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Rohanli_Theoden 2 yıl hector_1990
hector_1990

hmmm bizde yedik o kadar iyi güçlü donanım olsalar şuan kullandığımız notebooklar mini pcler arm tabanlı olur windows yada linux kullanırdık ama adamlar hava cıva ile element bulmuşlar gibi konuşuyorlar atıyorum tutarsa mantığı işte
işin tuhafı yıllardır arm tabanlı işlemci geliştiren apple bile (herkes ne kadar cimri ve çirkef bir şirket olduğunu bilir) macbook air serilerine daha koymadılar donanım hala yeterli düzeyde değil
x86 işlemciler ile transistör olarak çok yüksek transsitör içeren arm halen yetişemedi artık arm tabanlı işlemcilere apu desek daha doğru olur gpu nort brige ve diğer kontrolcüler hepsi tek soc ile geliştiridiği için
birde nvidia mobil tarafta kime el attıysa o firma kendine gelemedi


biri bunu bana türkçeye çevire bilir mi? güzel birşey yazıyor ama anlamadım.
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ozkn_s 2 yıl
Sayın Göksel Ali Bey ,
Yine güzel türkçemizi katleden bir yazı yazmışsınız. Çok rica ediyorum biraz daha değil çok çok fazla dikkat edin lütfen.Bu kadar da olmaz. Koskoca editörsünüz bu yazılarınızı binlerce insan okuyor.Bu kadar lakayıt olunmaz .Bundan sonraki yazılarınızı önceden güzelce bir inceleyin imla hatası ,anlam kayması var mı yok mu diye. Hatta başka kişilere de okutun onlar da bir değerlendirsin ondan sonra yayınlayın haberinizi olur mu?

Sony'nin Playstation 4'ü

Başka firmaların Playstation 4'ü mü var? Komik komik durumlar.Playstation 4 veya PS4 de geç arkadaş neyi zorluyorsun anlamadım ki. Gereksiz yere cümleyi kasıyorsun.

Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.

Doğrusu

..........olması bekleniyor .

Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor.

Neresini düzeltsek nerden başlasak bilemedim. Cümlenin başı bir dert sonu ayrı bir dert. Bu kadar için için dersen cümlenin içine edersin. Okuyucuyu yorarsın.Hele en sondaki yüklem tam bir rezillik. Anlamı bozuyor. Fiil çekiminde ayrıca hata var. Resmen katliam, facia.Offf offff.

Doğrusu sade ve basit

Araştırmalar Nintendo'nun bir an önce pazara girmesini söylediği için bu sebeple Nintendo Pascal yerine Maxvell mimarisini kullanmayı tercih etmiş.

gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş

Doğrusu

.......daha fazla beklememeye karar vermiş

Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş.

Yorma insanları, yorma okuyucuyu.


Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu.

Allah aşkına sen ne diyorsun kardeşim. Ne anlatmaya çalışıyorsun. Koskoca paragraf dipsiz kuyu gibi. Nasıl bir şey bu ya .

Yanıtla +5
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Bernhard 2 yıl en beğenilen
Grafiksel olarak güçlü olan konsolun daha fazla satacağını düşünenler konsolların tarihi hakkında hiç bir bilgiye sahip değillerdir. Bugüne kadar kendi döneminde en iyi grafikleri sunmuş hiç bir konsol en çok satan olamadı. Nintendo 64, ps1'den az sattı. Gamecube ve xbox'da ps2'den az sattı. Dandik grafikleriyle wii ise ps3 ve xbox 360'tan fazla sattı. Bu nesilde ise ps4'ün daha fazla satmasının tek sebebi nintendo wii u'nun kötü tasarimi ve xbox one'da uygulanan berbat microsoft politikası. Yani oyun çeşitliliği, kullanim kolayligi, online alt yapi iyi olsun, grafiksel kalite 2. planda kalsa da olur. Önemli olan eğlencedir. Nintendo tonla oyun çıkarsın yeterki. Playstation 1 ve playstation 2 efsane oldularsa oyunlariyla oldular, grafikleriyle değil. Bolca oyun çıkarın, basit ve kolay online sistem ve güzel indirimler yapın bakın nasil peynir ekmek gibi satiyor.
1 Yanıt Yanıtla +21
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BekirHan 2 yıl Bernhard
Bernhard

Grafiksel olarak güçlü olan konsolun daha fazla satacağını düşünenler konsolların tarihi hakkında hiç bir bilgiye sahip değillerdir. Bugüne kadar kendi döneminde en iyi grafikleri sunmuş hiç bir konsol en çok satan olamadı. Nintendo 64, ps1'den az sattı. Gamecube ve xbox'da ps2'den az sattı. Dandik grafikleriyle wii ise ps3 ve xbox 360'tan fazla sattı. Bu nesilde ise ps4'ün daha fazla satmasının tek sebebi nintendo wii u'nun kötü tasarimi ve xbox one'da uygulanan berbat microsoft politikası. Yani oyun çeşitliliği, kullanim kolayligi, online alt yapi iyi olsun, grafiksel kalite 2. planda kalsa da olur. Önemli olan eğlencedir. Nintendo tonla oyun çıkarsın yeterki. Playstation 1 ve playstation 2 efsane oldularsa oyunlariyla oldular, grafikleriyle değil. Bolca oyun çıkarın, basit ve kolay online sistem ve güzel indirimler yapın bakın nasil peynir ekmek gibi satiyor.

Doğru söze ne hacet..
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cceviz 2 yıl
elde taşınabilen bir konsol için ps3 grafikleride yeterli olacaktır.
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Biggest Star 2 yıl
ancak Toys R Us gibi mağazalarda satılır.
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