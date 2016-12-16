Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC

İki farklı kaynaktan gelen bilgilere göre Nintedo'nun Switch konsoluna Nvidia'nın Maxvell mimarisine sahip Tegra SoC güç verecek. Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.

Nvidia Maxvell'den gücünü alıyor

Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor. Firma Pokemon, Mario ve Zelda için Pascal tabanlı Tegra işlemcinin gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş ve Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş. PS4'ü kas gücü olarak geçeceği beklenen Pascal tabanlı SoC'den vazgeçildiği için PS4'ten güçlü olma ihtimali kalkmış oluyor.

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Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu. Geçtiğimiz ay Kanada Toys R Us sitesinde listelenen Nintendo Swtich 249$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor.

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Merak edilen tüm bilgilerin (12 Ocakta Online) 17 Ocak 2017'de yapılacak resmi tanıtımla birlikte duyurulması bekleniyor. Google'da yapılan konsol aramalarında da NES Classic Edition ve Switch ile ilk iki sırayı kapatmış durumda.

http://wccftech.com/nintendo-switch-maxwell-less-powerful-ps4/