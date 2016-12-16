Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC

İki farklı kaynaktan gelen bilgilere göre Nintedo'nun Switch konsoluna Nvidia'nın Maxvell mimarisine sahip Tegra SoC güç verecek. Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.
Nvidia Maxvell'den gücünü alıyor
Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor. Firma Pokemon, Mario ve Zelda için Pascal tabanlı Tegra işlemcinin gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş ve Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş. PS4'ü kas gücü olarak geçeceği beklenen Pascal tabanlı SoC'den vazgeçildiği için PS4'ten güçlü olma ihtimali kalkmış oluyor.Ayrıca Bkz. "Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak"
Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu. Geçtiğimiz ay Kanada Toys R Us sitesinde listelenen Nintendo Swtich 249$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar"
Merak edilen tüm bilgilerin (12 Ocakta Online) 17 Ocak 2017'de yapılacak resmi tanıtımla birlikte duyurulması bekleniyor. Google'da yapılan konsol aramalarında da NES Classic Edition ve Switch ile ilk iki sırayı kapatmış durumda.
http://wccftech.com/nintendo-switch-maxwell-less-powerful-ps4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine güzel türkçemizi katleden bir yazı yazmışsınız. Çok rica ediyorum biraz daha değil çok çok fazla dikkat edin lütfen.Bu kadar da olmaz. Koskoca editörsünüz bu yazılarınızı binlerce insan okuyor.Bu kadar lakayıt olunmaz .Bundan sonraki yazılarınızı önceden güzelce bir inceleyin imla hatası ,anlam kayması var mı yok mu diye. Hatta başka kişilere de okutun onlar da bir değerlendirsin ondan sonra yayınlayın haberinizi olur mu?
Sony'nin Playstation 4'ü
Başka firmaların Playstation 4'ü mü var? Komik komik durumlar.Playstation 4 veya PS4 de geç arkadaş neyi zorluyorsun anlamadım ki. Gereksiz yere cümleyi kasıyorsun.
Bu sebeple Sony'nin Playstation 4'ünden daha az kas gücüne sahip olacağı bekleniyor.
Doğrusu
..........olması bekleniyor .
Araştırmalar Nintendo'nun pazara girmesi için acele etmesi gerektiğini gösterdiği için Pascal yerine Maxvell mimarisinin kullandığı belirtiliyor.
Neresini düzeltsek nerden başlasak bilemedim. Cümlenin başı bir dert sonu ayrı bir dert. Bu kadar için için dersen cümlenin içine edersin. Okuyucuyu yorarsın.Hele en sondaki yüklem tam bir rezillik. Anlamı bozuyor. Fiil çekiminde ayrıca hata var. Resmen katliam, facia.Offf offff.
Doğrusu sade ve basit
Araştırmalar Nintendo'nun bir an önce pazara girmesini söylediği için bu sebeple Nintendo Pascal yerine Maxvell mimarisini kullanmayı tercih etmiş.
gidişat göz önünde bulundurulduğunda beklenemeyeceğine karar vermiş
Doğrusu
.......daha fazla beklememeye karar vermiş
Maxvel tabanlı piyasada hali hazırda olan Maxvel tabanlı Tegra SoC kullanılmasına karar verilmiş.
Yorma insanları, yorma okuyucuyu.
Diğer bir gelişme ise fiyatlandırma tarafında. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma olarak piyasadaki iki konsolun çıkış fiyatından (399$ ve 499$) düşük olacak olan konsolun fiyat indirimine giderek 250$'a kadar düşen ve oyun hediyeli paketleri karşısında nasıl bir satış performansı sunacağı merak konusu.
Allah aşkına sen ne diyorsun kardeşim. Ne anlatmaya çalışıyorsun. Koskoca paragraf dipsiz kuyu gibi. Nasıl bir şey bu ya .