Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı

Xbox, farklı oyunlar oynamak isteyen oyuncularının kullanabileceği yeni bir abonelik sistemini kullanıma sunacağını duyurdu. Xbox Game Pass isimli abonelik sistemi, ayda yalnızca 10 dolar (veya 8 euro) ödenmesiyle 100’den fazla oyuna erişilmesini mümkün kılıyor.

Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitliliği ve Xbox oyuncularının sahip olduğu seçenek sayısını artırabilmek adına geliştirilen Xbox Game Pass, Xbox One’ın yanı sıra Xbox 360 oyunlarını da kapsıyor. Birçok oyun yayıncısının işbirliğiyle geliştirilen abonelik sistemi, Xbox oyunlarının fiyatları ve sayısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun bir ücrete sahip.

Xbox Game Pass ile oyun indirilebilecek

Xbox Game Pass, Xbox’ın en büyük rakibi PlayStation tarafından geliştirilen PS Now ile karşılaştırılıyor. Her iki abonelik sisteminin de benzer seçeneklere sahip olduğunu söylemek mümkün, ancak aralarındaki en büyük fark Xbox Game Pass üzerinden oyunların indirilebilecek olması. Microsoft tarafından duyurulan bu özellik, yeterince hızlı internet bağlantısına sahip olmayan oyuncuların bile abonelik sistemini kullanabilmesini mümkün kılacak. PS Now, maalesef böyle bir özelliğe sahip değil.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Microsoft, Xbox Game Pass'in kullanıma sunulma tarihiyle ilgili net bir bilgi vermedi. Yalnızca abonelik sisteminin ilkbahar mevsiminde kullanılabileceğini açıkladı. Abonelik sistemi kullanıma sunulduğunda; Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 ve SoulCalibur II gibi oyunları içerecek.

https://majornelson.com/2017/02/28/introducing-xbox-game-pass-unlimited-access-to-more-than-100-games/