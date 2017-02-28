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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı

Xbox, her ay 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass isimli yeni abonelik sistemini tanıttı. Xbox Game Pass’ın fiyatına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,8b
1
8
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı
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Xbox, farklı oyunlar oynamak isteyen oyuncularının kullanabileceği yeni bir abonelik sistemini kullanıma sunacağını duyurdu. Xbox Game Pass isimli abonelik sistemi, ayda yalnızca 10 dolar (veya 8 euro) ödenmesiyle 100’den fazla oyuna erişilmesini mümkün kılıyor.

Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitliliği ve Xbox oyuncularının sahip olduğu seçenek sayısını artırabilmek adına geliştirilen Xbox Game Pass, Xbox One’ın yanı sıra Xbox 360 oyunlarını da kapsıyor. Birçok oyun yayıncısının işbirliğiyle geliştirilen abonelik sistemi, Xbox oyunlarının fiyatları ve sayısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun bir ücrete sahip.

Xbox Game Pass ile oyun indirilebilecek

Xbox Game Pass, Xbox’ın en büyük rakibi PlayStation tarafından geliştirilen PS Now ile karşılaştırılıyor. Her iki abonelik sisteminin de benzer seçeneklere sahip olduğunu söylemek mümkün, ancak aralarındaki en büyük fark Xbox Game Pass üzerinden oyunların indirilebilecek olması. Microsoft tarafından duyurulan bu özellik, yeterince hızlı internet bağlantısına sahip olmayan oyuncuların bile abonelik sistemini kullanabilmesini mümkün kılacak. PS Now, maalesef böyle bir özelliğe sahip değil.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Microsoft, Xbox Game Pass'in kullanıma sunulma tarihiyle ilgili net bir bilgi vermedi. Yalnızca abonelik sisteminin ilkbahar mevsiminde kullanılabileceğini açıkladı. Abonelik sistemi kullanıma sunulduğunda; Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 ve SoulCalibur II gibi oyunları içerecek.

https://majornelson.com/2017/02/28/introducing-xbox-game-pass-unlimited-access-to-more-than-100-games/ Yorum Yaz
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tonimotto 2 yıl en beğenilen Siyahbeyaz
Siyahbeyaz

Önce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır.

Yaw he he
SiyahbeyazÖnce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır....
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gageracer 2 yıl Siyahbeyaz
Siyahbeyaz

Önce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır.

Haber ne diyor sen ne diyorsun bilader.PS Now da oyunları indirip cihazında oynatsa(PC de olmaz ama PS4 te mümkün olabilir) çok daha fazla abonelik kazanırdı Sony.
SiyahbeyazÖnce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır....
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Azumi 2 yıl
Xbox'ın rekabette geriye düşmesi biz xbox kullanıcılarına yaradı teşekkürler Sony

Xone aldığım güncen beri daha oyuna para vermedim ea access + live gold yetiyor birde şimdi game pass ile bir sürü oyun geliyor ki içlerinde Halo 5 bile var daha ne olsun varsın 1080p değil 900p oluversin. PS'nin exc. oyunlarına lafımız yok çok iyiler ama PS almış olsam şuan birkaç oyunla idare etmek zorundayken Xone kütüphanemde 50den fazla oyun var game pass ile bu sayı en az 2ye katlayacak.
Xbox'ın rekabette geriye düşmesi biz xbox kullanıcılarına yaradı teşekkürler SonyXone aldığım güncen beri daha oyuna para vermedim ea access + ...
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DH Misafiri 2 yıl
Live'a ve PS plus'a dünyanın parasını veriyoruz üstüne birde bu, bu Gold ve Plus üyelikte standart olmalı. İki tarafında izlediği politikayı ben yanlış buluyorum. Not: x360, ps3, xOne, ps4 kullanıcısıyım
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Berkæn 2 yıl
Benzer hamleyi sonyde yapar ama nası yapar muamma
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hell line 2 yıl
Cidden güzel haber bu.
EA Access ile çok güzel bir sistem yakaladılar hali hazırda bir de yeni sistemi getiriyorlar.
Konsol resmi yollarla kırıldı diyebiliriz artık.

Bu kadar uygun fiyatlarda oyun oynamak başka konsola nasip olmaz.
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mehmet4428 2 yıl
PC için de bir şey getirsinler de RDR felan oynarız.
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Azumi 2 yıl
Xbox'ın rekabette geriye düşmesi biz xbox kullanıcılarına yaradı teşekkürler Sony

Xone aldığım güncen beri daha oyuna para vermedim ea access + live gold yetiyor birde şimdi game pass ile bir sürü oyun geliyor ki içlerinde Halo 5 bile var daha ne olsun varsın 1080p değil 900p oluversin. PS'nin exc. oyunlarına lafımız yok çok iyiler ama PS almış olsam şuan birkaç oyunla idare etmek zorundayken Xone kütüphanemde 50den fazla oyun var game pass ile bu sayı en az 2ye katlayacak.
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Siyahbeyaz 2 yıl
Önce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır.
2 Yanıt Yanıtla +1
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gageracer 2 yıl Siyahbeyaz
Siyahbeyaz

Önce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır.

Haber ne diyor sen ne diyorsun bilader.PS Now da oyunları indirip cihazında oynatsa(PC de olmaz ama PS4 te mümkün olabilir) çok daha fazla abonelik kazanırdı Sony.
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tonimotto 2 yıl Siyahbeyaz
Siyahbeyaz

Önce oyunlarda ki grafik kalitesini geliştirsinler. PS kalite standardına uymayan bütün oyunlar orada. Xbox pişmanlıktır.

Yaw he he
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