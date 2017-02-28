Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı

Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitliliği ve Xbox oyuncularının sahip olduğu seçenek sayısını artırabilmek adına geliştirilen Xbox Game Pass, Xbox One’ın yanı sıra Xbox 360 oyunlarını da kapsıyor. Birçok oyun yayıncısının işbirliğiyle geliştirilen abonelik sistemi, Xbox oyunlarının fiyatları ve sayısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun bir ücrete sahip.
Xbox Game Pass ile oyun indirilebilecek
Xbox Game Pass, Xbox’ın en büyük rakibi PlayStation tarafından geliştirilen PS Now ile karşılaştırılıyor. Her iki abonelik sisteminin de benzer seçeneklere sahip olduğunu söylemek mümkün, ancak aralarındaki en büyük fark Xbox Game Pass üzerinden oyunların indirilebilecek olması. Microsoft tarafından duyurulan bu özellik, yeterince hızlı internet bağlantısına sahip olmayan oyuncuların bile abonelik sistemini kullanabilmesini mümkün kılacak. PS Now, maalesef böyle bir özelliğe sahip değil.
Ne zaman kullanıma sunulacak?
https://majornelson.com/2017/02/28/introducing-xbox-game-pass-unlimited-access-to-more-than-100-games/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaw he he
Haber ne diyor sen ne diyorsun bilader.PS Now da oyunları indirip cihazında oynatsa(PC de olmaz ama PS4 te mümkün olabilir) çok daha fazla abonelik kazanırdı Sony.
Xone aldığım güncen beri daha oyuna para vermedim ea access + live gold yetiyor birde şimdi game pass ile bir sürü oyun geliyor ki içlerinde Halo 5 bile var daha ne olsun varsın 1080p değil 900p oluversin. PS'nin exc. oyunlarına lafımız yok çok iyiler ama PS almış olsam şuan birkaç oyunla idare etmek zorundayken Xone kütüphanemde 50den fazla oyun var game pass ile bu sayı en az 2ye katlayacak.