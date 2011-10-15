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Xbox 360 Eylül satışlarıyla yine zirvede

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil konsol cihazlarının gelecek yıl çıkışına dair spekülasyonlar devam ederken hali hazırdaki konsol cihazlarının rekabeti de tüm hızıyla sürüyor. PS3, Xbox 360 ve Wii arasında geçen rekabette Microsoft'un açık ara liderliği bulunuyor.

Hareket algılayıcı Kinect cihazının da desteğiyle Microsoft satışlardaki başarısını devam ettiriyor. Microsoft'un son 16 ayın 15'inde yakaladığı liderlik cihaza olan ilgiyi de gözler önüne seriyor. Eylül ayında da Xbox 360, 438 000 birim satışıyla en yakın rakibine iki kat fark attı. Pazar değeri ise 534 milyon dolar oldu. 

Microsoft'un Xbox 360 modelini sadece bir konsol olmaktan öte oturma odasında bir akıllı TV formatına sokma çabası başarıya ulaşmış görünüyor. Netflix, Facebook, Twitter gibi firmalarla da ortaklık yapan Microsoft bu sayede ek bir akıllı TV cihazına yatırım yapmaktan da kurtulmuş oldu. Xbox 360, akıllı TV pazarında da firmayı rekabete sokuyor.

Bir firma çalışanının LinkedIn hesabında yeni Xbox konsolunun hazırlıklarının devam ettiğini açıklaması E3 2012 fuarında yeni konsolun boy göstereceği beklentilerinin doğmasına sebep oldu. Ancak satışları çok iyi giden Xbox 360'ın en azından 2012 yılı ortalarına kadar hakimiyetini sürdüreceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

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PlayerX 8 yıl en beğenilen
Ps 1 ve 2 gerçekten piyasayı domine eden dönemin en iyi cihazlarıydı.Ancak görülüyor ki Ps3 bu nesilde Xbox 360'a yenildi.Helal olsun Microsoft'a
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IceRulez 8 yıl
xbox 360 'ın kolunu kullanan bir daha ps3 ün kollarını kullanmaz zaten
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ama=neden 8 yıl
Hani söz vermişlerdi 2011 PC'nin yılı olacak, Xbox oyunları PC'ye gelecek diye?
Hani?
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Adventure. 8 yıl
Fw lilerin banini yanlislik oldu diye kaldiran ozur dileyen ve hediye dagitan ( fwlinin banlanmasi nasil yanlis oluyorsa) Ms in birinci olmamasi sasirtici.
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Oberyn 8 yıl
mRt_007

Fw lilerin banini yanlislik oldu diye kaldiran ozur dileyen ve hediye dagitan ( fwlinin banlanmasi nasil yanlis oluyorsa) Ms in birinci olmamasi sasirtici.

fwli olmayanlarda banlanmıştı
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IceRulez 8 yıl
xbox 360 'ın kolunu kullanan bir daha ps3 ün kollarını kullanmaz zaten
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aydogdu1453 8 yıl
Xbox 360 ile yakaladığı sükseyi iyişallah yeni konsolla katlayarak arttırır ki arttırscaktır.Adamlara orcinal oyun çıkmadan oyunlar korsana düşüyor ama adamlardan çıt ses yok.Single belesh online paralı diyolar.Sony'de ise ikiside paralı yersen yanında dlc'de veriolar.Tabii düşük bir fiyata.Yeni konsolun tr'de türkçe dil desteği ile satılması dilegiyle.Micro bu neslin açık ara şampiyonu.Sony yazılımcıları vita'ya uığraşadursun.
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PlayerX 8 yıl
Ps 1 ve 2 gerçekten piyasayı domine eden dönemin en iyi cihazlarıydı.Ancak görülüyor ki Ps3 bu nesilde Xbox 360'a yenildi.Helal olsun Microsoft'a
1 Yanıt Yanıtla +9
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F355 Challenge 8 yıl
Bu neslin gâlibi da yavaş yavaş belli oluyor. MC'yi sevmiyorum ama Xbox 360 gercekten cok guzel bir cihaz.
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konix 8 yıl
resimdeki 256 Mo ne işe yarıyor?
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archerTR 8 yıl
memory card
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RihNavy 8 yıl
PS3-den şaşmam :)
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md07tr 8 yıl
Bende XBOX'tan
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