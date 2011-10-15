Xbox 360 Eylül satışlarıyla yine zirvede

Yeni nesil konsol cihazlarının gelecek yıl çıkışına dair spekülasyonlar devam ederken hali hazırdaki konsol cihazlarının rekabeti de tüm hızıyla sürüyor. PS3, Xbox 360 ve Wii arasında geçen rekabette Microsoft'un açık ara liderliği bulunuyor.





Hareket algılayıcı Kinect cihazının da desteğiyle Microsoft satışlardaki başarısını devam ettiriyor. Microsoft'un son 16 ayın 15'inde yakaladığı liderlik cihaza olan ilgiyi de gözler önüne seriyor. Eylül ayında da Xbox 360, 438 000 birim satışıyla en yakın rakibine iki kat fark attı. Pazar değeri ise 534 milyon dolar oldu.





Microsoft'un Xbox 360 modelini sadece bir konsol olmaktan öte oturma odasında bir akıllı TV formatına sokma çabası başarıya ulaşmış görünüyor. Netflix, Facebook, Twitter gibi firmalarla da ortaklık yapan Microsoft bu sayede ek bir akıllı TV cihazına yatırım yapmaktan da kurtulmuş oldu. Xbox 360, akıllı TV pazarında da firmayı rekabete sokuyor.





Bir firma çalışanının LinkedIn hesabında yeni Xbox konsolunun hazırlıklarının devam ettiğini açıklaması E3 2012 fuarında yeni konsolun boy göstereceği beklentilerinin doğmasına sebep oldu. Ancak satışları çok iyi giden Xbox 360'ın en azından 2012 yılı ortalarına kadar hakimiyetini sürdüreceğini tahmin etmek yanlış olmaz.