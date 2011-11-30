Xbox 360, Kara Cuma'da satış rekoru kırdı

Rekortmen oyun konsolu Xbox 360 ile 16 aydır üstüste ABD'de en çok satan konsol ünvanını elinde bulunduran Microsoft, Kara Cuma haftası da yeni bir rekora imza attı.





Microsoft Kara Cuma'yı içine alan 19-25 Kasım haftasında toplamda 960 000 konsol satarak şirket tarihinde rekor kırdı. 19-24 Kasım tarihlerinde 160 000 konsol satan Microsoft sadece 25 Kasım günü 800 000 konsol sattı. Kinect cihazı da aynı hafta 750 000 adet satış rakamına ulaştı.





Xbox 360 Kara Cuma günü perakende mağazalarının en çok satanlar listesinde en üst sıralarda yer buldu. Yetkililer satışlardan oldukça memnun ve sonraki ay da ivmenin devam edeceğini düşünüyor.





Böylece Microsoft 17. ayda da en çok satan konsol oldu. Nintendo ise 500 000 satan Wii modeliyle çıkışa geçse de listenin bir numarası olma şansını yakalayamadı.





Microsoft, en düşük versiyonu Xbox 360 4GB+Kinect olarak 100$'a kadar indirmişti.