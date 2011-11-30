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Xbox 360, Kara Cuma'da satış rekoru kırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rekortmen oyun konsolu Xbox 360 ile 16 aydır üstüste ABD'de en çok satan konsol ünvanını elinde bulunduran Microsoft, Kara Cuma haftası da yeni bir rekora imza attı.

Microsoft Kara Cuma'yı içine alan 19-25 Kasım haftasında toplamda 960 000 konsol satarak şirket tarihinde rekor kırdı. 19-24 Kasım tarihlerinde 160 000 konsol satan Microsoft sadece 25 Kasım günü 800 000 konsol sattı. Kinect cihazı da aynı hafta 750 000 adet satış rakamına ulaştı.

Xbox 360 Kara Cuma günü perakende mağazalarının en çok satanlar listesinde en üst sıralarda yer buldu. Yetkililer satışlardan oldukça memnun ve sonraki ay da ivmenin devam edeceğini düşünüyor.

Böylece Microsoft 17. ayda da en çok satan konsol oldu. Nintendo ise 500 000 satan Wii modeliyle çıkışa geçse de listenin bir numarası olma şansını yakalayamadı.

Microsoft, en düşük versiyonu Xbox 360 4GB+Kinect olarak 100$'a kadar indirmişti.

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MxFxOx 8 yıl en beğenilen
xbox+kinect 100 dolar burada sadece kinectti bu fiyata alamazsın
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DH Misafiri 8 yıl
@Levopron nerden aldınız. İstanbulda uygun fiyata nereden alabiliriz?
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Rainbow6 8 yıl
evet kineticli fiyatta bende 199 dolarin altini gormedim duz 4gb de de 130 dolarin altinda gormedim
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ikdemrici 8 yıl
oyun oynar ken resimleriniz çekiyor
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ikdemrici 8 yıl
bu en güzel xbox aldım yeni nesil arkadaşlar çok güzel aldım oyunlar çok güzel gösteriyor sansör sayasin de elinize bir şey takmıoyrsunuz algılıyor
oyunlar eylenceli oluyor
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napolyon94 8 yıl
Dun migrosda sadece xbox elite 800 tl ydi bu adaletmi !
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infileXible 8 yıl
@Levopron nerden aldınız. İstanbulda uygun fiyatlı nerede bulabiliriz
teşekürler
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glikoz surubu 8 yıl
Ben 120$ dan 7 tane aldım gayet iyiydi işime geldi ayrıca kinect de dahil fiyata
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emregök 8 yıl
x360 kullnmadan anlamıycam snaırım şu konsolu
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alpa07 8 yıl
100 dolar mı :(
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yildiray35 8 yıl
pardon bu sitede yaziyormus nintendo 500000 satti diye.
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