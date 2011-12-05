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Xbox 360 resmi olarak gelecek yıl ülkemizde satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol pazarının son dönemlerdeki en başarılı üyesi olan Xbox 360, Kara Cuma haftası ABD'de 960 000 adet satarak yeni bir rekor kırmıştı. 2005 yılında sahneye çıkan Xbox 360, Microsoft'un politikaları gereği ülkemizde resmi olarak hiç bir zaman satışa sunulmamıştı.

Ancak Habertürk gazetesine konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen 2012 yılında itibaren resmi olarak Xbox 360 modelini satmaya başlayacaklarını belirtti.

Xbox 360 modeli ya paralel ithalat yoluyla ya da aracı firmalar tarafından ülkemizde satışa sunuluyor. Resmi olarak satılmamasına rağmen pazar payı yüzde 5'e ulaşmış durumda. Microsoft'un konsolu ülkemizde satmamasının en büyük nedeni sistem kırma ve korsan oyunlar olarak gösteriliyor. Ancak son dönemde sosyal ağ özellikleri ön plana çıktığı için sistem kırılsa dahi Xbox LIVE erişimi mümkün olmuyor.

Resmi olarak satışların başlamasıyla LIVE hesaplarından Türkiye seçilebilecek ve Türk kredi kartları geçerli olacak. Ayrıca yarın hizmete girecek video ve müzik yayınları da ülkemizden satın alınabilecek. Bu bakımdan resmi olarak Xbox 360 satışlarının başlaması oldukça sevindirici. 

Bunun yanında bir süre sonra yaygın olarak piyasada görmeye başlayacağımız Windows Phone modellerinin satışını desteklemek için yapılmış bir hamle olarak da görülebilir.

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artenis 7 yıl en beğenilen
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720 öncesi son 360 ları TR de nasıl satarız?
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bocekgrafik 7 yıl
Yeni nesil konsollara geçmeden önce "Elimizdeki stoğu nasıl eritiriz ve nerede girmediğimiz büyük pazar var?" diye düşündüler...

Bir Microsoft çalışanı dedi ki: Daha önce XBOX satmayıpta XBOX'a aç bıraktığımız yerlerden birisi olabilir, ne de olsa hazır pazar.
Bir diğer çalışan: Öyle bir yer olmalı ki, hem kolay satabileceğimiz bir yer olsun, hem de maddi durumu kötü olmayan bir ülke olsun.
Bir değeri: "Bütün gelişmiş ülkelerde sattık. Neresi kaldı ki daha?" deyince...
Bir diğeri: "Türkiye!" diye zıplayıverdi yerinden...
Eski konsolları kakalayacak pazarı bulmanın sevinciyle kendi aralarında bir parti verdiler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ve ardından gelsin paracıklar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yeni nesil konsollara geçmeden önce "Elimizdeki stoğu nasıl eritiriz ve nerede girmediğimiz büyük pazar var?" diye düşündüler...Bir Microsoft çalış...
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cagataykoroglu 7 yıl
X360 ın ülkemizde satışa sunulması sevindirici mi? Bana kalırsa MS protesto edilmeli ve haber ble yapılmamalıydı. Türkiye nin en büyük donanım sitesi bilmem kaç yaşında ömrünün sonuna gelmiş cihazın yeni satışa sunuluyor olmasını iyi bir gelişme diye duyurursa daha çok aşağılanırız. MS un bu yaptığı halkla dalga geçmektir.
X360 ın ülkemizde satışa sunulması sevindirici mi? Bana kalırsa MS protesto edilmeli ve haber ble yapılmamalıydı. Türkiye nin en büyük donanım sitesi bilmem kaç...
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iscanthere 7 yıl
Kesinlikle. Bir tane wi-fi adaptor bulamiyorum
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drlevent 7 yıl
konu kapanalı çokolmuş ama ben başka bir yönünden bakıyorum..malum mikrosoft her zaman kullanıcılarını denekl yerine koyar..xbox360da da böyle oldu..alelacele bi ürün çıkardılar, bir sürü sorunu vardı..3k, soğutma problemi, çok sesli çalışması, ps3 e göre oyunlarının kalitesiz olması vs.vs.vs. ama millet kuzu kuzu yine de aldı xbox 360 ları, deneme çalışmaları bitti, denekler kullanıldı ve daha sorunsuz bir ürün ortaya çıktı xbox 360 slim..ısınma problemi kalmadı, 3k bitti, kinetik geldi, bir sürü oyun çıktı ayrıca fiyatı da ucuzladı..yani öyle ya da böyle bir mikrosoft ürününün Türkiyeye geç girmesi (şirket milrosoft olduğu için) kötü değil çok çok çok iyi bir şeydir. Türkiye denek olarak kullanılmadı, ürün diğer ülkelerde denendi, gelişti öyle geliyor Türkiye'ye...aslında bizi onore etmiş oluyorlar, siz elit kullanıcısınız denenmemiş ürünü size yollamayız diye :D

Ayırca xbox 360 'ın stoklarını eriteceklermiş vs. gibi yorumlara katılmıyorum..gereksiz yorumlar olmuş bence..daha bunun xbox live'i var, xbox 720 'i var, sonraki sürümleri var vs.
Sanki xbox 720 çıkınca artık 360 satılmayacak..bakınız ps2 hala pazarda...
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emregök 7 yıl
bu zamana kadar getirmemesi kendi sorunları.
hala cok satan consollar arasında hala müthiş aksesuarları var
ülkemizde yurt dışından aksesuar almaya calışan birisi üye var.
cihaz dan fazla aksesuar getirmesi lazım en önemli nokta
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mehmetoguzderin 7 yıl
Donanım Haber halkını tebrik etmek lazım.
1) PS2 Türkçe destekli ve resmi olarak satışa çıkmıştı dimi ilk gün?
2) PS3 çıktığı gibi Türkiye'ye %100 destek veriyordu dimi?
3) Windows'un ilk sürümü de çıktığı gibi Türkçe idi dimi?
Neyin saçmalığındasınız anlamadım. Daha Amazon veya iTunes'ten müzik veya video alamıyorken XBOX LIVE sayesinde alacağız. Bakın XBOX 360 değil! XBOX LIVE veyahutta LIVE! Windows Phone 7 bir kere başarılı inkar eden varsa kullansın. Orada da kullanabileceğiz LIVE'ı. Sonra bir kaç Türkçe oyun gelecektir. Yeni çıkacak XBOX Türkiye'ye resmi olarak gelecektir. Bu geleceğe yönelik çok iyi bir adımdır gerisine bakmamak gerek. Zaten teknolojide her şeyi anında alıyorduk ya (!).
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The End Baba 7 yıl
Egemen Bağış'ın da dediği gibi
Put on ...... :D
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Rainbow6 7 yıl
Hadi bakalim arkadaslar gozunuz aydin ... gara cumada 100 dolara sattigi cihazlari bakalim Turkiyede kaca satacaklar onu bilmiyorum artik .. birde cihazi resmi olarak satisa cikaracagi kopya oyunlarin pesine dusecektir artik nasil oluyo bu cihazda bilemiyorum
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DarthLuca 7 yıl
Türkiyede resmi olarak satılan elektronik ürünlerin fiyatları belli. Halkımız 2 katına yakın fiyatla aldıkça, devlet, itahalatçı, taşıyıcı vs ceplerini dolduruyor.yurtdışından getirip satanlarda bundan sebep fahiş fiyatları bizde çok uygun fiyata var diye bize itelemeye kalkıyor. USA'dan 299 + %8 vergiyle 4GB kinect paketi aldım, burda sadece kinecti 350TL ye satıyolar...
Resmi yada Gayriresmi herkes biz son kullanıcıyı kazıklamanın peşinde
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DH Misafiri 7 yıl
Sevgili Microsoft madem bu derece kararlı, diğer ürünlerini de satmasaydı türkiye pazarında. Örneğin Windows gibi. Paranın yüzü sıcak mı geldi yoksa!!
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TheLastNinja2 7 yıl
zaten microsoftu hiç sevmem ama adam gibi bir firma da çıkmazmı kardeşim bilgisayarın a sından z sine herşeyini bilen, nasıl çalıştığını bilipte en uygun yazılımı yazmaya çalışan, böylece ne amd nin işlemcileri verimsiz kalır nede yazılımlar uyumsuz olur, hem elimizdeki donanımın gerçek kapasitesini görmüş oluruz.
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DH Misafiri 7 yıl
Microsoft elındekı 4bin kdr stogu bitirmeye calısıcak fıyat dusucek ve amac playstatıon yenı bır konsol gelıstırmeden kendlerı daha ustunperformanslı konsol uretmek tabı bu tıras ambalaj ms bunu hıcbızaman beceremedı buraya yazdıklarım xbox kotulemek amaclı degıl playstatıonuda ovmek gıbı bır amacım yok gercekler herzaman acıdır bıll gates ve personelı
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istanbulsm 7 yıl
Microsof; O Xbox'u al dür bük çevir ... Anladın sen onu.
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Virtual Reality 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Microsoft elındekı 4bin kdr stogu bitirmeye calısıcak fıyat dusucek ve amac playstatıon yenı bır konsol gelıstırmeden kendlerı daha ustunperformanslı konsol uretmek tabı bu tıras ambalaj ms bunu hıcbızaman beceremedı buraya yazdıklarım xbox kotulemek amaclı degıl playstatıonuda ovmek gıbı bır amacım yok gercekler herzaman acıdır bıll gates ve personelı

Sony' nin exclusive oyun firmalarını ele geçirmeden isterse xbox 2050 olsun kim ne yapsın xboxsı
Konsolları konsol yapan exc oyunlarının kalitesidir. Grand Turismo, Uncharted, God of War, Killzone, vs. xbox bunları yapmadan ne yapsa kaliteyi yaklayamaz.
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DH Misafiri 7 yıl
SENEYE GÖRÜRSÜNÜZ MİLLETİMİZİ XBOX360 KAPIŞ KAPIŞ SATILACAK
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