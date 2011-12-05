Xbox 360 resmi olarak gelecek yıl ülkemizde satışa sunulacak

Konsol pazarının son dönemlerdeki en başarılı üyesi olan Xbox 360, Kara Cuma haftası ABD'de 960 000 adet satarak yeni bir rekor kırmıştı. 2005 yılında sahneye çıkan Xbox 360, Microsoft'un politikaları gereği ülkemizde resmi olarak hiç bir zaman satışa sunulmamıştı.





Ancak Habertürk gazetesine konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen 2012 yılında itibaren resmi olarak Xbox 360 modelini satmaya başlayacaklarını belirtti.





Xbox 360 modeli ya paralel ithalat yoluyla ya da aracı firmalar tarafından ülkemizde satışa sunuluyor. Resmi olarak satılmamasına rağmen pazar payı yüzde 5'e ulaşmış durumda. Microsoft'un konsolu ülkemizde satmamasının en büyük nedeni sistem kırma ve korsan oyunlar olarak gösteriliyor. Ancak son dönemde sosyal ağ özellikleri ön plana çıktığı için sistem kırılsa dahi Xbox LIVE erişimi mümkün olmuyor.





Resmi olarak satışların başlamasıyla LIVE hesaplarından Türkiye seçilebilecek ve Türk kredi kartları geçerli olacak. Ayrıca yarın hizmete girecek video ve müzik yayınları da ülkemizden satın alınabilecek. Bu bakımdan resmi olarak Xbox 360 satışlarının başlaması oldukça sevindirici.





Bunun yanında bir süre sonra yaygın olarak piyasada görmeye başlayacağımız Windows Phone modellerinin satışını desteklemek için yapılmış bir hamle olarak da görülebilir.