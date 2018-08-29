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Xbox Live Gold Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Eylül ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki ay Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
8 ay
4,9b
1
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ağustos ayının artık sonlarına doğru yaklaşmamızla beraber Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Eylül ayında ücretsiz verilecek oyunlarını açıkladı. Bir önceki aya göre biraz sönük kalan listede hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı yapım yer alıyor.

Xbox One tarafında Prison Architect ve Livelock bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Prison Architect, 1-30 Eylül arasında; Livelock ise 16 Eylül-15 Ekim arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise LEGO Star Wars III: The Clone Wars ve Sega Vintage Collection: Monster World oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek. 

Xbox One

  • Prison Architect (Eylül 1-30)
  • Livelock (Eylül 16-Ekim 15)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

  • LEGO Star Wars III: The Clone Wars (Eylül 1-15)
  • Sega Vintage Collection: Monster World (Eylül 16-30) 

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cigarettesaftersex 8 ay
Birde playstation'ın verdiği oyunlara laf ederler
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Ferucci 8 ay en beğenilen cigarettesaftersex
Nadiren bir ay kötü oyun verdiler hemen gömün, ps sürekli kötü veriyor iyi verirse sürpriz oluyor; xbox genelde iyi veriyor kötü verirse sürpriz oluyor :D
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DH Misafiri 8 ay
ps nin şu ana kadar verdiği oyunları toplasan xboxun şu yıl verdiğine erişmez
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Tommy Shelby 8 ay
Çöp
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cigarettesaftersex 8 ay
Birde playstation'ın verdiği oyunlara laf ederler
1 Yanıt Yanıtla +4
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Ferucci 8 ay cigarettesaftersex
Nadiren bir ay kötü oyun verdiler hemen gömün, ps sürekli kötü veriyor iyi verirse sürpriz oluyor; xbox genelde iyi veriyor kötü verirse sürpriz oluyor :D
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