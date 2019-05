Xbox Live Gold Mart ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_Mart_2019_Oyunlari-93652.htm

Şubat ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, önümüzdeki ay Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen kaliteli yapımlar yer alıyor.Xbox One tarafında Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ve Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Pirates of the Enchiridion 1-31 Mart arasında; Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ise 16 Mart-15 Nisan arasında indirilebilecek. Xbox 360 kullanıcıları için ise Star Wars Republic Commando ve Metal Gear Rising: Revengeance oyunları belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (1 - 31 Mart) - (normalde $39.99)Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (16 Mart - 15 Nisan) - (normalde $19.99)Star Wars Republic Commando (1 - 15 Mart) - (normalde $9.99)Metal Gear Rising: Revengeance (16 - 31 Mart) - (normalde $19.99)