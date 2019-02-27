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Xbox Live Gold Mart ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine mart ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki ay Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Şubat ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, önümüzdeki ay Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen kaliteli yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ve Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Pirates of the Enchiridion 1-31 Mart arasında; Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ise 16 Mart-15 Nisan arasında indirilebilecek. Xbox 360 kullanıcıları için ise Star Wars Republic Commando ve Metal Gear Rising: Revengeance oyunları belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (1 - 31 Mart) - (normalde $39.99)
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (16 Mart - 15 Nisan) - (normalde $19.99)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Star Wars Republic Commando (1 - 15 Mart) - (normalde $9.99)
Metal Gear Rising: Revengeance (16 - 31 Mart) - (normalde $19.99)
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_Mart_2019_Oyunlari-93652.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
Metal Gear Rising: Revengeance
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bullx 2 ay
Republic commando old but gold
metal gear rising de güzel oyun
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muratkaya 2 ay
Diğerlerini bilmem ama Republic Commando’yu kaçırmayın.
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İstan34bul 2 ay
Reklama verdiği para oyunlarından daha değerli
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