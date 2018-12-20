Xbox Live Gold Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ilk ücretsiz oyunları açıkladı. Ocak ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.
Xbox One tarafında Celeste ve WRC 6 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Hatırlayacağınız üzere Celeste, The Game Awards 2018'de Yılın Oyunu kategorisinde aday gösterilmişti. Yılın en iyi oyunlarından birisini Xbox Live Gold listesinde görmek şüphesiz birçok kullanıcıyı sevindirecektir.
Xbox 360 tarafında ise Lara Croft and the Guardian of Light ve Far Cry 2 yapımlarını görüyoruz. Her iki oyun da zamanında hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından epey övgü almayı başarmıştı. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.
Xbox One
Celeste (1- 31 Ocak)
WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)
Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)
https://www.youtube.com/watch?v=a3CHywXyLbc Yorum Yaz Paylaş Tweetle