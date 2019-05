Xbox Live Gold Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

https://www.youtube.com/watch?v=a3CHywXyLbc

Microsoft, 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ilk ücretsiz oyunları açıkladı. Ocak ayı listesinde hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Hatırlayacağınız üzere Celeste, The Game Awards 2018'de. Yılın en iyi oyunlarından birisini Xbox Live Gold listesinde görmek şüphesiz birçok kullanıcıyı sevindirecektir.Xbox 360 tarafında iseveyapımlarını görüyoruz. Her iki oyun da zamanında hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından epey övgü almayı başarmıştı. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.Celeste (1- 31 Ocak)WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)