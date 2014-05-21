Xbox One Haziran güncellemesinin detayları netleşti, harici disk desteği geliyor.

Microsoft bilindiği üzere yeni nesil oyun konsolu Xbox One'a her ay yeni özellikler barındıran güncelleme çıkararak konsolun günden güne daha da iyi bir hale gelmesini sağlıyor.

Son zamanlarda Reddit üzerinde paylaşılan bir görsel üzerine konsola harici depolama bağlanıp depolama alanını genişletme imkanının sağlanacağı konuşuluyordu. Nihayet bu durum netleşti ve Xbox One'lar haziran ayında yayınlanacak güncelleme ile harici depolama desteğine kavuşuyor. USB 3.0 desteği ve en az 256GB kapasitenin arandığı harici depolamanın bağlanabilmesi sayesinde dahili depolaması yetersiz kalan kullanıcılar konsollarını garanti dışına çıkaran dahili depolama değişimi yerine harici bir depolama bağlayarak oyun keyiflerine devam edebilecek.

Harici depolama desteğinin yanında gerçek adınızı profilinizde gösterebilme özelliğini de barındıran güncelleme ile böylece bazı durumlarda kafa karışıklığının önüne geçilmek hedefleniyor.

Bu yeniliklerin yanında kullanıcı profiline otomatik giriş yapma seçeneğini de getiren güncelleme sayesinde Kinect bağlı olmayan Xbox One'lar için giriş işleminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Belirtmek gerekirse şu anki sürümde profilinize manuel olarak giriş yapmanız yada Kinect'in sizi tarayıp belirledikten sonra sizin girişinizi yapması gerekiyor.

Konsola gelen güncellemenin dışında akıllı mobil cihazlarda bulunan SmartGlass uygulamasına da güncelleme getirecek olan Microsoft, yeni güncellemeyle arkadaşlarınızın Twitch üzerinden yayına başladığında size bildirim gelmesini ve bu yayınları akıllı cihazınızdan izleyebilmenizi sağlayacak.