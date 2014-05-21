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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One Haziran güncellemesinin detayları netleşti, harici disk desteği geliyor.

Microsoft bilindiği üzere yeni nesil oyun konsolu Xbox One'a her ay yeni özellikler barındıran güncelleme çıkararak konsolun günden güne daha da iyi bir hale gelmesini sağlıyor.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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13
Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Xbox One Haziran güncellemesinin detayları netleşti, harici disk desteği geliyor.
Microsoft bilindiği üzere yeni nesil oyun konsolu Xbox One'a her ay yeni özellikler barındıran güncelleme çıkararak konsolun günden güne daha da iyi bir hale gelmesini sağlıyor. 
Son zamanlarda Reddit üzerinde paylaşılan bir görsel üzerine konsola harici depolama bağlanıp depolama alanını genişletme imkanının sağlanacağı konuşuluyordu. Nihayet bu durum netleşti ve Xbox One'lar haziran ayında yayınlanacak güncelleme ile harici depolama desteğine kavuşuyor. USB 3.0 desteği ve en az 256GB kapasitenin arandığı harici depolamanın bağlanabilmesi sayesinde dahili depolaması yetersiz kalan kullanıcılar konsollarını garanti dışına çıkaran dahili depolama değişimi yerine harici bir depolama bağlayarak oyun keyiflerine devam edebilecek.
Harici depolama desteğinin yanında gerçek adınızı profilinizde gösterebilme özelliğini de barındıran güncelleme ile böylece bazı durumlarda kafa karışıklığının önüne geçilmek hedefleniyor. 
Bu yeniliklerin yanında kullanıcı profiline otomatik giriş yapma seçeneğini de getiren güncelleme sayesinde Kinect bağlı olmayan Xbox One'lar için giriş işleminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Belirtmek gerekirse şu anki sürümde profilinize manuel olarak giriş yapmanız yada Kinect'in sizi tarayıp belirledikten sonra sizin girişinizi yapması gerekiyor.
Konsola gelen güncellemenin dışında akıllı mobil cihazlarda bulunan SmartGlass uygulamasına da güncelleme getirecek olan Microsoft, yeni güncellemeyle arkadaşlarınızın Twitch üzerinden yayına başladığında size bildirim gelmesini ve bu yayınları akıllı cihazınızdan izleyebilmenizi sağlayacak.

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mementopolis 5 yıl en beğenilen
abiler güzel bir inceleme videosu yayinlayin , güzel haberler yayinlayin icim daraldi siteye bakarken :(
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OldGamers86 5 yıl
O kadar zora düşmüşler ki kendi elleri ile yaptıklarını bir bir geri alıyorlar. Kazanan oyuncular oldu...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu xbox olayından büyük zarar etti microsoft
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abdulmusavvir 5 yıl
Yeni nesil konsollardan bu sefer ilk WiiU kırılacak ve bu sayede ciddi şekilde yayılacak, şu anki çip vs falan haberleri onu gösteriyor, aniden biri çıkıpta biz PS4'ü kırdık derse ona bir şey diyemem. Öngörülemez şeyler var.
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MetalWave 5 yıl
xbox 360 kullanıcıların çoğu kırılabilir olduğundan almıştı sanırım microsoft bunu kullanacak çaktırmadan :)
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SteveMeade 5 yıl
İpe ipe geri adım atacaksın microsoft, ps4 varken senin borun ötmez
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speedyrazor 5 yıl
korsan oyunun temelleri atilmis oldu
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eeosman 5 yıl
Bluray sürücüsüz ve sabit disksiz bir model, uygun fiyata daha çok alıcı bulabilir.
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hacı.basat 5 yıl
Kinectsiz Xbox One sürümü önsiparişte, 2 hafta sonra kargolar başlıyor lakin sorun şuki 399$, +Kinect olan sürümde bu fiyat şu an, görünen o ki ya birinin fiyatı artacak, ya diğeri düşecek.
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1BilimAdamı 5 yıl
Microsoft, SONY karşısında maliyetine xbox satarsa eminim kazanır
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ByRemake 5 yıl
Bu gidişle kırılması yakındır konsolun !
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DraGonS 5 yıl
Tükürdüğünü yala karde yala ki ADAM OL!
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mehmedaltair 5 yıl
Tükürdüğünü yalama vol 173727173
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