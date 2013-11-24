Xbox One da ilk gün 1 milyon satış rakamını aştı









Yeni nesil konsol savaşlarında çıtayı belirleyecek olan ikiliden Sony Playstation 4 satışa sunulduğu ilk gün 1 milyon satış rakamını geride bırakmıştı. Aynı başarı bu kez Xbox One'dan geldi.





Microsoft yaptığı duyuruda 22 Kasım itibariyle 13 ülkede satışa sunulan Xbox One konsolunun 24 saatten az bir sürede toplamda bir milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı. Xbox One, Xbox 360 modelinin rekorunu geride bırakarak firma açısından yeni bir sayfa açtı.





Oyunseverler konsolu boş bırakmadı ve Forza Motorsport 5, Dead Rising 3, Killer Instinct gibi yapımları hemen denemeye koyuldu. Son 24 saatte Dead Rising 3 60 milyon zombinin katledildiğini görürken, Forza Motorsport 5'te toplam 5 milyon kilometre yol katedildi, Killer Instict 7.1 milyon komboya sahne oldu ve Ryse : Son of Rome'da 8.5 milyon düşman yok edildi, Xbox Fitness'da 43.3 milyon Fit puanı kazanıldı.





Xbox One konsolunun 24 saatten az bir sürede büyük bir başarı elde ettiği düşünülse de PS4'ün sadece ABD ve Kanada'da 24 saat içerisinde 1 milyon sattığını hatırlatalım. Her iki konsol da pazara iyi bir başlangıç yaptılar ve önümüzdeki aylarda daha çok pazara açılacaklar. Bu açıdan yeni rekorların gelmesi de gecikmeyecektir.

http://news.xbox.com/2013/11/xbox-one-biggest-launch-in-xbox-history