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Xbox One da ilk gün 1 milyon satış rakamını aştı

5 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One da ilk gün 1 milyon satış rakamını aştı


Yeni nesil konsol savaşlarında çıtayı belirleyecek olan ikiliden Sony Playstation 4 satışa sunulduğu ilk gün 1 milyon satış rakamını geride bırakmıştı. Aynı başarı bu kez Xbox One'dan geldi.

Microsoft yaptığı duyuruda 22 Kasım itibariyle 13 ülkede satışa sunulan Xbox One konsolunun 24 saatten az bir sürede toplamda bir milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı. Xbox One, Xbox 360 modelinin rekorunu geride bırakarak firma açısından yeni bir sayfa açtı.

Oyunseverler konsolu boş bırakmadı ve Forza Motorsport 5, Dead Rising 3, Killer Instinct gibi yapımları hemen denemeye koyuldu. Son 24 saatte Dead Rising 3 60 milyon zombinin katledildiğini görürken, Forza Motorsport 5'te toplam 5 milyon kilometre yol katedildi, Killer Instict 7.1 milyon komboya sahne oldu ve Ryse : Son of Rome'da 8.5 milyon düşman yok edildi, Xbox Fitness'da 43.3 milyon Fit puanı kazanıldı.

Xbox One konsolunun 24 saatten az bir sürede büyük bir başarı elde ettiği düşünülse de PS4'ün sadece ABD ve Kanada'da 24 saat içerisinde 1 milyon sattığını hatırlatalım. Her iki konsol da pazara iyi bir başlangıç yaptılar ve önümüzdeki aylarda daha çok pazara açılacaklar. Bu açıdan yeni rekorların gelmesi de gecikmeyecektir. 

http://news.xbox.com/2013/11/xbox-one-biggest-launch-in-xbox-history Yorum Yaz
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Edward Blackbeard Teach 5 yıl en beğenilen
-Xbox One konsolunun büyük bir başarı elde ettiği düşünülse de PS4'ün sadece ABD ve Kanada'da 1 milyon sattığını hatırlatalım.-

İyi okuyun ve idrak edin. Sonra gelip saçma sapan yorumlar yapmayın helal MS diye. PS4 ezdi geçti.
-Xbox One konsolunun büyük bir başarı elde ettiği düşünülse dePS4'ün sadece ABD ve Kanada'da 1 milyon sattığını hatırlatalım.-İy...
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HectorBarbossa 5 yıl
PS4'ün satış rakamını geçebileceklerini zannetmiyorum...
Oyun istatistikleri de ilginçmiş.
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[__Zahid__] 5 yıl
Xbox one ilk önce Suanki ps3 satışlarını geçsin :D 1 milyon bile fazla 720p ve 25 fps veren bi oyuncak için
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OldGamers86 5 yıl
BuDunyadaTek
benim tek derdim PS4 çıktı artık PS3 fiyatı PS2 fiyatına düşsün :) çocuk başımın etini yiyor bana pileysiteşın al bana diye :)

Duanız kabul olur umarım. Çocuk da sevinir :)
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BuDunyadaTek 5 yıl OldGamers86
eyvallah :) mediamarkt çok yakın bize arada götürüyorum çocuk oyun alanına diye yapışıp kalıyor cama oyunları görünce dayanamayıp alacağım sonunda 599 TL den PS3
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dreamblue35 5 yıl
kim o fotoğraftakiler, zafer mi kazandılar ne oldu anlayamadım?
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acbold 5 yıl
Playstation markası karşısında Xbox zaten başlamadan kaybediyor bence. 10 kişiye oyun konsolu deseniz 8 kişi playstation yanıtını verir. Xbox kötü Playstation iyi vs gibisinden söylemiyorum, satış miktarının belli kısmı marka değerinden dolayıdır.Bu kısım bazen çok az olabilirken, PS gibi bir markada bu oran çok yüksek ve bu yüzden XBOX'a şans tanımıyorum satış oranlarında.
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h0c@ 5 yıl
ps3 200 lira falan olsa da alsak :)
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Inque 5 yıl
Mantıklı bir konsol değil. PS4 varken alınmaz.
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hakan.ifone 5 yıl
aga ps4 den şaşmıyacaksınn..
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St Batuhan 5 yıl
TurboCore
The Rolling Stones Şaşırdım açıkçası. Ama vasat bir konsol olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Konsol sadece oyundan ibaret değil. Atın şu gözlüklerinizi. Xbox ın oyun dışında yaptığını, kullanım kolaylığının hiçbirini sağlamıyor PS4.

Oyun konsolunda oyun özelliğini pas geçmek neyin kafasıdır bilinmez :D
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Nokia Specialist 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

TurboCore

The Rolling Stones Şaşırdım açıkçası. Ama vasat bir konsol olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Konsol sadece oyundan ibaret değil. Atın şu gözlüklerinizi. Xbox ın oyun dışında yaptığını, kullanım kolaylığının hiçbirini sağlamıyor PS4.


Oyun konsolunda oyun özelliğini pas geçmek neyin kafasıdır bilinmez :D

Oyun özelliğini pas geçen mi var? Xbox ONE oyun açmıyor gibi konuşmuşsunuz.
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gcb1903 5 yıl
TurboCore
Hele Bi turkiyeye gelsin canına okuyacağım

2018'in 3. çeyreğinde geleceği sızdı hadi iyisin.
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Fear of the Dark 5 yıl
Şaşırdım açıkçası. Ama vasat bir konsol olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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Nokia Specialist 5 yıl Fear of the Dark
The Rolling Stones
Şaşırdım açıkçası. Ama vasat bir konsol olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Konsol sadece oyundan ibaret değil. Atın şu gözlüklerinizi. Xbox ın oyun dışında yaptığını, kullanım kolaylığının hiçbirini sağlamıyor PS4.
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çay 5 yıl
Japonyada ilk gün 1 milyon satsın o zaman başarılı derim.
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bigbooss 5 yıl
ps4 çarpmış.
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