Xbox One oyunları Hololens'e aktarılabilecek

Tabii ki Halo 5, tam anlamıyla Hololens üzerinden çalışmıyor ancak Hololens'e stream edilebiliyor. Microsoft'un proje müdürü Varun Mani, yayınladığı videoda Halo 5'i önce normal olarak TV'de açıyor. Daha sonra oyunu Xbox One'dan Hololens'e stream ediyor.

Hololens'te de Halo 5 ekranını istediğiniz yere tutturarak duvarda oyun keyfi yapabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz demoyu aşağıdaki videodan görebilirsiniz. Microsoft'un bu teknolojisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?





http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_Oyunlari_Hololense_Aktarilabilecek-81978.htm