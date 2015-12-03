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Xbox One oyunları Hololens'e aktarılabilecek

Microsoft'un Hololens'i oyuncular için de kullanışlı bir teknoloji ürünü olacak. Minecraft demosuyla oldukça etkileyici olan Hololens, Halo 5'i çalıştırsa nasıl olurdu?
3 yıl
2,2b
1
1
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tabii ki Halo 5, tam anlamıyla Hololens üzerinden çalışmıyor ancak Hololens'e stream edilebiliyor. Microsoft'un proje müdürü Varun Mani, yayınladığı videoda Halo 5'i önce normal olarak TV'de açıyor. Daha sonra oyunu Xbox One'dan Hololens'e stream ediyor.
Hololens'te de Halo 5 ekranını istediğiniz yere tutturarak duvarda oyun keyfi yapabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz demoyu aşağıdaki videodan görebilirsiniz. Microsoft'un bu teknolojisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

 Bu yazı www.bolumsonucanavari.com tarafından hazırlanmıştır.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_One_Oyunlari_Hololense_Aktarilabilecek-81978.htm Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
hololensde oyun oynanmaz
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