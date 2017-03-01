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Xbox One ve Project Scorpio, yakında “mixed reality” teknolojisini kullanacak

Microsoft, Game Developer’s Conference’da “mixed reality” teknolojisinin bir sene içerisinde Xbox One ve Prooject Scorpio tarafından kullanılabileceğini açıkladı.
2 yıl
3,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Xbox One ve Project Scorpio, yakında “mixed reality” teknolojisini kullanacak
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Microsoft, bugün San Francisco’da düzenlenen Game Developer’s Conference’da oyun sektörünün geleceğini şekillendirecek teknolojilerle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, şu an piyasanın en gözde oyun konsollarından birisi olan Xbox One’ın ve birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen Project Scorpio’nun, 2018 senesinde “mixed reality” teknolojisini kullanacağını duyurdu.

Mixed reality, sanal gerçeklik teknolojilerini sıklıkla duyduğumuz bugünler henüz alışamadığımız kavramlardan birisi. Hem sanal gerçekliği (virtual reality), hem de artırılmış gerçekliği (augmented reality) kapsayan bu teknoloji, gelişmiş özellikleriyle filmlerde gördüğümüz teknolojileri andırıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, Oculus Rift ve HTC Vive gibi cihazlarla oyun deneyimini ne şekilde değiştirebildiğini kanıtlamayı başardı. Öte yandan artırılmış gerçeklik, Pokemon GO gibi oyunlar sayesinde eğlenceli ve kullanışlı olduğunu ortaya koydu. Tahminimce bu iki teknolojinin birleşimiyle Microsoft, oyun konsollarını kısa sürede liderliğe taşıyabilir ve PlayStation’ı geride bırakabilir.


https://thenextweb.com/gadgets/2017/03/01/microsoft-announces-mixed-reality-coming-xbox-one-project-scorpio-next-year-launches-dev-kit/#.tnw_Qw7vItNk Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl
2013 çıkışlı konsollarda sony uskudar'i gecti.2017 cikislilarda microsoft yener sony'i
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IamxMSFT 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology
Kim ne derse desin PlayStation ;)

Yaw he he
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revere 2 yıl
onu bunu bırakın da xbox scorpio ryzen ile geliyordu
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DigitalWorld 2 yıl
Sword Art Online: Ordinal Scale.




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DH Misafiri 2 yıl
Playstation God of war 4, The Last of Us 2, Death Stranding, Horizon Zero Dawn gibi oyunlarıyla ezip geçiyor.
Xbox bir ömür uğraşsa bu kaliteye ulaşamaz stüdyoları yok
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DigitalWorld 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Playstation God of war 4, The Last of Us 2, Death Stranding, Horizon Zero Dawn gibi oyunlarıyla ezip geçiyor.
Xbox bir ömür uğraşsa bu kaliteye ulaşamaz stüdyoları yok

Aslında benim kafamı kurcalayan da o.
Microsoft devasa. Ciddi anlamda devasa bir şirket.
Kepenki komple kapatsalar bile bir yıllık lisans gelirleri bile çok sayıda stüdyo kurmaya ya da satın almaya yetecek seviyede olan bir şirket.
Neden hala mal mal işler yapıyor anlamak mümkün değil.
AMD nin önceki serilerinde gördük. Ben yaptım oldu ile olmuyor bu işler. Destek sağlaman lazım. Sağlayamıyorsan da donanım ile kasmanın anlamı ne. İşi gücü donanım olan adam benim gibi PC toplar zaten.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Kim ne derse desin PlayStation ;)
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IamxMSFT 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
Kim ne derse desin PlayStation ;)

Yaw he he
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canguler917 2 yıl
2013 çıkışlı konsollarda sony uskudar'i gecti.2017 cikislilarda microsoft yener sony'i
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LambayaFunfDe 2 yıl
çıksa da alamasak
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