Xbox One ve Project Scorpio, yakında “mixed reality” teknolojisini kullanacak

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Microsoft, bugün San Francisco’da düzenlenen Game Developer’s Conference’da oyun sektörünün geleceğini şekillendirecek teknolojilerle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, şu an piyasanın en gözde oyun konsollarından birisi olan Xbox One’ın ve birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen Project Scorpio’nun, 2018 senesinde “mixed reality” teknolojisini kullanacağını duyurdu.

Mixed reality, sanal gerçeklik teknolojilerini sıklıkla duyduğumuz bugünler henüz alışamadığımız kavramlardan birisi. Hem sanal gerçekliği (virtual reality), hem de artırılmış gerçekliği (augmented reality) kapsayan bu teknoloji, gelişmiş özellikleriyle filmlerde gördüğümüz teknolojileri andırıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, Oculus Rift ve HTC Vive gibi cihazlarla oyun deneyimini ne şekilde değiştirebildiğini kanıtlamayı başardı. Öte yandan artırılmış gerçeklik, Pokemon GO gibi oyunlar sayesinde eğlenceli ve kullanışlı olduğunu ortaya koydu. Tahminimce bu iki teknolojinin birleşimiyle Microsoft, oyun konsollarını kısa sürede liderliğe taşıyabilir ve PlayStation’ı geride bırakabilir.

https://thenextweb.com/gadgets/2017/03/01/microsoft-announces-mixed-reality-coming-xbox-one-project-scorpio-next-year-launches-dev-kit/#.tnw_Qw7vItNk