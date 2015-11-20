Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox döneminin kült klasiklerinden Oddworld: Munch's Oddysee mobilde

İlk nesil Xbox döneminin kült klasiklerinden birisi olan platform oyunu Oddworld: Munch's Oddysee, Munch'un hikayesine Android ve iOS kullanıcılarını da ortak ediyor.
3 yıl
1,8b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xbox döneminin kült klasiklerinden Oddworld: Munch's Oddysee mobilde

Hatırlanacağı üzere Oddworld: Munch's Oddysee ilk olarak PS2 için duyurulan oyunlardan birisiydi. Ancak ilginç bir kararla 2001 yılında Xbox konsolunun çıkış oyunlarından birisi haline geldi ve oldukça da ilgi gördü. Oyun daha sonra GameBoy, PC, Onlive derken nihayet PS3 ve PS Vita konsollarına da adım atmıştı. Şimdi ise iOS ve Android cihazlarında orijinal deneyimi bozmadan boy göstermeye çalışacak. 

Oyunun hikayesinde Munch adlı yumurtaları çalınan ve akciğerleri değiştirilen Gabbit türündeki kurbağa benzeri bir karakter bulunuyor. Oyuncular Abe'yi kontrol ederek Munch ile birlikte gabbit yumurtalarını bulmanız gerekiyor. Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyun Gabbit'in oyundaki ilerleyişine göre iyi veya kötü bir sonla bitiyor. 

Dokunmatik ekranlara göre optimize edilen kontroller ve iyileştirilen grafikler oyunculara orijinal deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Oyun iOS için 13TL, Android için 15TL fiyat etiketine sahip. 

Oyun için en az 1.2GHz çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, Adreno 220, Nvidia Tegra 3, ARM Mali 400-MP, PowerVR SGX 543MP, Intel HD Graphics veya Vivante GC1000 yongaları taşıyan cihazlar gerekiyor. Rockchip, Broadcom ve Amlogic yonga setli cihazlar uyumsuz. 

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Efsane seridir yanlış hatırlamıyorsam 1998 yılında oddysee CD sini almıştım saatlerce oynardım bugünkü bir çok oyundan güzeldir gözümde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
zamanında çok oynamıştım güzeldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG Nexus 5X inceleme videosu 3 yıl 2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim