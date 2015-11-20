Xbox döneminin kült klasiklerinden Oddworld: Munch's Oddysee mobilde

Hatırlanacağı üzere Oddworld: Munch's Oddysee ilk olarak PS2 için duyurulan oyunlardan birisiydi. Ancak ilginç bir kararla 2001 yılında Xbox konsolunun çıkış oyunlarından birisi haline geldi ve oldukça da ilgi gördü. Oyun daha sonra GameBoy, PC, Onlive derken nihayet PS3 ve PS Vita konsollarına da adım atmıştı. Şimdi ise iOS ve Android cihazlarında orijinal deneyimi bozmadan boy göstermeye çalışacak.





Oyunun hikayesinde Munch adlı yumurtaları çalınan ve akciğerleri değiştirilen Gabbit türündeki kurbağa benzeri bir karakter bulunuyor. Oyuncular Abe'yi kontrol ederek Munch ile birlikte gabbit yumurtalarını bulmanız gerekiyor. Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyun Gabbit'in oyundaki ilerleyişine göre iyi veya kötü bir sonla bitiyor.





Dokunmatik ekranlara göre optimize edilen kontroller ve iyileştirilen grafikler oyunculara orijinal deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Oyun iOS için 13TL, Android için 15TL fiyat etiketine sahip.





Oyun için en az 1.2GHz çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, Adreno 220, Nvidia Tegra 3, ARM Mali 400-MP, PowerVR SGX 543MP, Intel HD Graphics veya Vivante GC1000 yongaları taşıyan cihazlar gerekiyor. Rockchip, Broadcom ve Amlogic yonga setli cihazlar uyumsuz.



