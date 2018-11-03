Xiaomi 10 ayda 100 milyon cihazlık satış hedefine ulaştı

Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla global çapta bir popülarite yakalayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Ekim ayının sonunda bu yıl için belirlemiş olduğu 100 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı planlıyordu. Görünen o ki, şirket için her şey yolunda gitti ve Xiaomi, 10 ayda kendi tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmayı başardı.

Şirket, daha önce 2015 yılında da 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu ne yazık ki başaramamıştı.

Xiaomi’nin hedefine böylesine erken ulaşması son günlerde bazı pazarlarda gücünü gittikçe arttırmasından kaynaklanıyor. Hindistan'da bir numaralı akıllı telefon satıcısı haline gelen şirket, ayrıca 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki satış rakamlarının da %2.700 oranında artış yaşadığı görülüyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_sold_100_million_devices_in_10_months-news-34028.php

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Pekin’de düzenlenen’nda konuşma yapan’nin iç pazarda da en hızlı büyüyen şirket olduğunu ve bu başarı için tüm ekibine minnettar olduğunu dile getirdi.