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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi 10 ayda 100 milyon cihazlık satış hedefine ulaştı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu yıl için belirlemiş olduğu 100 milyon cihazlık satış hedefine 10 ayda ulaşmayı başardı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
4,8b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla global çapta bir popülarite yakalayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Ekim ayının sonunda bu yıl için belirlemiş olduğu 100 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı planlıyordu. Görünen o ki, şirket için her şey yolunda gitti ve Xiaomi, 10 ayda kendi tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmayı başardı.
Şirket, daha önce 2015 yılında da 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu ne yazık ki başaramamıştı.
Xiaomi’nin hedefine böylesine erken ulaşması son günlerde bazı pazarlarda gücünü gittikçe arttırmasından kaynaklanıyor. Hindistan'da bir numaralı akıllı telefon satıcısı haline gelen şirket, ayrıca 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki satış rakamlarının da %2.700 oranında artış yaşadığı görülüyor.  
Pekin’de düzenlenen Zhong Guan Cun Forumu’nda konuşma yapan Lei Jun, Xiaomi’nin iç pazarda da en hızlı büyüyen şirket olduğunu ve bu başarı için tüm ekibine minnettar olduğunu dile getirdi.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_sold_100_million_devices_in_10_months-news-34028.php Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Özellikle yurtdışı satış fiyatı 1800 TL olan telefonun 3500 TL'ye satılması için emeği geçen başta Evofone ve ithalatçılara teşekkürü borç biliyoruz da dedi.
Haber eksik çevrilmiş ben orjinal dilinde Çince takip ettim forumu.
Özellikle yurtdışı satış fiyatı 1800 TL olan telefonun 3500 TL'ye satılması için emeği geçen başta Evofone ve ithalatçılara teşekkürü borç biliyoruz da dedi.
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Y-ZiyA 6 ay
Kimse kar etmesin demiyorum da biraz insaf yahu.
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Akbaba89 6 ay
Bavulla getirenler olmasa halimiz duman
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Özellikle yurtdışı satış fiyatı 1800 TL olan telefonun 3500 TL'ye satılması için emeği geçen başta Evofone ve ithalatçılara teşekkürü borç biliyoruz da dedi.
Haber eksik çevrilmiş ben orjinal dilinde Çince takip ettim forumu.
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WB 6 ay
Son of a gun..
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