Xiaomi 16 Temmuz'da tanıtacağı yeni cihazınlara ilişkin teaser görseller yayınladı

16 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyecek Xiaomi bu etkinliğe ilişkin ipuçları içeren bazı görseller yayınladı. Şirketin Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo hesabında paylaşılan görseller birden fazla cihaz tanıtılacağına işaret ediyor.

Paylaşılan ilk fotoğrafta oldukça sert kenar hatlarına sahip bir cihaz yan kısımdan gösterilirken, ikinci görselde ise aynı cihazın kenarları oldukça ince bir ürün olduğu görülüyor. Afişlerde Çince "Zanaat yepyeni bir seviyeye ulaştı" yazısı da dikkat çekiyor. Bir çok kaynak ise görsellerde görülen cihazın Redmi Note 2 veya Mi 5 serisine ait bir akıllı telefon olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Diğer görsellere baktığımızda ise bir görselin "Her tarafta sadeleştirme" yazısı ile paylaşıldığını görüyoruz. Son görselde ise usb kablo ile bağlı bir Mi Box yer alıyor. Ufak yapısıyla dikkat çeken bu ürünün akıllı bir Mi Tv kutusu olabileceği söyleniyor.

Tüm görselleri ortak çerçevede değerlendirirsek şirketin yeni bir tv modeli, yanında da yeni Android TV kutusunu duyurmasını da bekleyebiliriz. Ancak uzun süredir amiral gemisi akıllı telefonlarını yenilemeyen şirket karşımıza yeni modeller ile de çıkabilir.