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Xiaomi 16 Temmuz'da tanıtacağı yeni cihazınlara ilişkin teaser görseller yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi 16 Temmuz'da tanıtacağı yeni cihazınlara ilişkin teaser görseller yayınladı
 
16 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyecek Xiaomi bu etkinliğe ilişkin ipuçları içeren bazı görseller yayınladı. Şirketin Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo hesabında paylaşılan görseller birden fazla cihaz tanıtılacağına işaret ediyor.
Paylaşılan ilk fotoğrafta oldukça sert kenar hatlarına sahip bir cihaz yan kısımdan gösterilirken, ikinci görselde ise aynı cihazın kenarları oldukça ince bir ürün olduğu görülüyor. Afişlerde Çince "Zanaat yepyeni bir seviyeye ulaştı" yazısı da dikkat çekiyor. Bir çok kaynak ise görsellerde görülen cihazın Redmi Note 2 veya Mi 5 serisine ait bir akıllı telefon olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Xiaomi 16 Temmuz'da tanıtacağı yeni cihazınlara ilişkin teaser görseller yayınladı
 
Diğer görsellere baktığımızda ise bir görselin "Her tarafta sadeleştirme" yazısı ile paylaşıldığını görüyoruz. Son görselde ise usb kablo ile bağlı bir Mi Box yer alıyor. Ufak yapısıyla dikkat çeken bu ürünün akıllı bir Mi Tv kutusu olabileceği söyleniyor. 
Tüm görselleri ortak çerçevede değerlendirirsek şirketin yeni bir tv modeli, yanında da yeni Android TV kutusunu duyurmasını da bekleyebiliriz. Ancak uzun süredir amiral gemisi akıllı telefonlarını yenilemeyen şirket karşımıza yeni modeller ile de çıkabilir.

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emre1393 4 yıl en beğenilen
Gelmeyecek, küsmüş bize, hayvan gibi vergi şeyapiyonuz diye kırılmış
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bedo20 4 yıl
Hocam kusura bakma laf alışverişine girmeyecegim seninle. Ben neyi nereden alacagima dikkat ediyorum evelAllah. Türklük bilinci olan her kiside bu sekilde hareket ediyordur. Umarim ki ulkemizde zarar edip cekip giderler. Iyi forumlar
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bedo20 4 yıl
O zaman siz sevilmeye devam edin arkadaslar. Dagda 1-2 kopek geberse bu ulkenin altini ustune katiyorlar. Kendi kanımdan insanlar zulum gorup, iskenceye ugruyorlar. Bunu kinadigimiz zaman siyasi simge mi oluyor. Elimden geldigince almamaya calisiyorum, nerak etme sen. Oraya gidecek para Avrupaya gitsin daha iyi
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fabio07 4 yıl bedo20
bedo20

O zaman siz sevilmeye devam edin arkadaslar. Dagda 1-2 kopek geberse bu ulkenin altini ustune katiyorlar. Kendi kanımdan insanlar zulum gorup, iskenceye ugruyorlar. Bunu kinadigimiz zaman siyasi simge mi oluyor. Elimden geldigince almamaya calisiyorum, nerak etme sen. Oraya gidecek para Avrupaya gitsin daha iyi



Elinden geldiğince almamaya çalışmak gibi bir durumun yok. Çünkü başka seçeneğin yok :) Elin mecbur dediğim gibi ancak taş devri bir hayat seni çine mahkum etmez.
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DH Misafiri 4 yıl
Çin malı reklamı yapan bu siteyi kınıyorum. biz türküz okadar. sizler çin uşakları. bizim firmalar daha iyisini yapıyor hani nerde haber. dünyanın en iyi işlemcisini, yapıyoruz nerde haber anca elin adamını övün yazık.
3 Yanıt Yanıtla
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fabio07 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Çin malı reklamı yapan bu siteyi kınıyorum. biz türküz okadar. sizler çin uşakları. bizim firmalar daha iyisini yapıyor hani nerde haber. dünyanın en iyi işlemcisini, yapıyoruz nerde haber anca elin adamını övün yazık.


Arkadaşım bu mesajı yazarken kullandığın klavye,mouse, bilgisayar, baktığın monitör, yazdıklarının bize ulaşmasını sağlayan cihazlar dahi çin de üretilirken böyle bir mesaj yazmak absürt olmuş doğrusu..
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jin_paci 4 yıl DH Misafiri
Bizim firma daha iyisni yapamıyor malesef ve arkadaşın dediği gibi şuan hangi marka telefon kullanıyorsa oda çinde üretiliyor ve bilgisayar parçaları vs :) Kendinle çelişme.
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bedo20 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çin malı reklamı yapan bu siteyi kınıyorum. biz türküz okadar. sizler çin uşakları. bizim firmalar daha iyisini yapıyor hani nerde haber. dünyanın en iyi işlemcisini, yapıyoruz nerde haber anca elin adamını övün yazık.

Aynen hocam bende kınıyorum. Umarim hiçbir çinli telefon üreticisi ülkemizde istenilen satışı yapamaz ve geri çekilir. İnsanlıktan nasibini almamış yaratık bunlar
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ulas.kndl 4 yıl
Harbiden çerçeveler direkt televizyon
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Genç Düşünür 4 yıl
Marka adeta devleşiyor.
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BekirTemel 4 yıl
Bir görmek nasip olmadı hepsiburada da seni be xiaomi.
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bayraak 4 yıl
Ultrabook bekliyorum hadi bakalim
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interwap 4 yıl
TV'ye benzettim.
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xxSpecter 4 yıl
Redmi Note 2 geliyor.
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Gelmeyecek, küsmüş bize, hayvan gibi vergi şeyapiyonuz diye kırılmış
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AtiMX4 4 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek mi bu firma ya?
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl AtiMX4
AtiMX4

Türkiye'ye gelmeyecek mi bu firma ya?

Yıl sonuna doğru geleceğini açıkladı.Gerçi hepsiburada ile anlaşmış işin içine vergi ve hepsiburada kar marjını koyarsak 300 dolarlık telefon çinde 800 tl iken burda 1800 tl olacak.
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