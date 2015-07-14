Xiaomi 16 Temmuz'da tanıtacağı yeni cihazınlara ilişkin teaser görseller yayınladı

16 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyecek Xiaomi bu etkinliğe ilişkin ipuçları içeren bazı görseller yayınladı. Şirketin Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo hesabında paylaşılan görseller birden fazla cihaz tanıtılacağına işaret ediyor.
Paylaşılan ilk fotoğrafta oldukça sert kenar hatlarına sahip bir cihaz yan kısımdan gösterilirken, ikinci görselde ise aynı cihazın kenarları oldukça ince bir ürün olduğu görülüyor. Afişlerde Çince "Zanaat yepyeni bir seviyeye ulaştı" yazısı da dikkat çekiyor. Bir çok kaynak ise görsellerde görülen cihazın Redmi Note 2 veya Mi 5 serisine ait bir akıllı telefon olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Diğer görsellere baktığımızda ise bir görselin "Her tarafta sadeleştirme" yazısı ile paylaşıldığını görüyoruz. Son görselde ise usb kablo ile bağlı bir Mi Box yer alıyor. Ufak yapısıyla dikkat çeken bu ürünün akıllı bir Mi Tv kutusu olabileceği söyleniyor.
Tüm görselleri ortak çerçevede değerlendirirsek şirketin yeni bir tv modeli, yanında da yeni Android TV kutusunu duyurmasını da bekleyebiliriz. Ancak uzun süredir amiral gemisi akıllı telefonlarını yenilemeyen şirket karşımıza yeni modeller ile de çıkabilir.
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Elinden geldiğince almamaya çalışmak gibi bir durumun yok. Çünkü başka seçeneğin yok :) Elin mecbur dediğim gibi ancak taş devri bir hayat seni çine mahkum etmez.
Arkadaşım bu mesajı yazarken kullandığın klavye,mouse, bilgisayar, baktığın monitör, yazdıklarının bize ulaşmasını sağlayan cihazlar dahi çin de üretilirken böyle bir mesaj yazmak absürt olmuş doğrusu..
Aynen hocam bende kınıyorum. Umarim hiçbir çinli telefon üreticisi ülkemizde istenilen satışı yapamaz ve geri çekilir. İnsanlıktan nasibini almamış yaratık bunlar
Yıl sonuna doğru geleceğini açıkladı.Gerçi hepsiburada ile anlaşmış işin içine vergi ve hepsiburada kar marjını koyarsak 300 dolarlık telefon çinde 800 tl iken burda 1800 tl olacak.
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