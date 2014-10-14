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Xiaomi : Apple bizi eleştirmeden önce ürünlerimizi incelemeli

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi : Apple bizi eleştirmeden önce ürünlerimizi incelemeli

Apple'ın tasarım gurusu olan Jonathan Ive'nin bir röportajda Xiaomi'nin cihazları konusunda kopyalamak suretiyle hırsızlık ve tembellik yaptığı suçlamasını yöneltmesi firmayı da harekete geçirdi. 

Xiaomi patronu Lin Bin, yaptığı açıklamada ürünlerini görmeden acımasızca eleştiri yapmanın anlamsız olduğunu belirtirken, kimseyi ürünlerini kullanmak için zorlamadıklarını ancak Jony Ive'a bir Xiaomi akıllı telefonu göndererek düşüncelerini almak istediklerini dile getirdi. 

Aslında Xiaomi'nin bazı cihazlarının Apple'dan büyük oranda esinlendiği sık sık dile getirilmiş hatta bazı basın afişlerinde Apple'ın tarzını kullanması da eleştiri konusu olmuştu. Ayrıca Lin Bin'in ürün etkinliklerinde Jobs'un balıkçı gömleğine benzer bir giysi giymesi ve One More Thing cümlesini kullanması da işin cabası. 

Bununla birlikte Jony Ive, yaptığı eleştiriden bir süre sonra eleştirinin dozunda aşırıya kaçtığını belirten bir açıklama daha yapmak gereği duymuştu. Çin akıllı telefon pazarında bir numaraya yükselen Xiaomi'nin global pazarda da yıl bitmeden dördüncülüğe yükselmesi bekleniyor.   

http://www.theregister.co.uk/2014/10/13/xiamoi_boss_gives_jony_ive_a_chinese_burn/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
techniquest35 4 yıl
Xaomi nin ellerinde her türlü imkan var iken gayet güzel donanım yapısına sahip iken tasarımda apple taklit etmeleri pek tabi yanlış, kendileri çokça güzel bir tasarım yapabilecek kapasiteye sahip zira bir de reklam politikasını geliştirip ihracaat ini daha fazla çoklu ülkelere genişletse istediği satış rakamları ve kar marjlarını aynı zamanda da bilinirliğini artırabilir.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
apple tutuşmuş
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0MG90 4 yıl
Ayıp be ayıp, hem kendine özgü tasarımın yok milletin tasarımlarını alıp telefon tablet yapıyorsunuz hemde ilk önce kendinize bakın diyorsunuz bu neyin kafası?
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hakan.ifone 4 yıl
cöp bu tabletler hem kalite yok hem android beş para etmez bu ürünü övmeyin bu ürünler donmaktan başka bişi degil bide apple ürünlerini kopyalıyor baksana ipad gibi benzetmiş çakallarda zeka yok calıyorlar anca .bir insan kendi düşünceyle ürün cıkarmalı boş bu tabletler ipad gibisi yok arkadaş donmuyor ya gibi akıyor yaww mükemmel sistem ve kaliteli icindeki kartlar hepsi kaliteli bunlarr.neyy gecin yaa bunları
2 Yanıt Yanıtla
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Mianfei 4 yıl hakan.ifone
hakan.ifone
cöp bu tabletler hem kalite yok hem android beş para etmez bu ürünü övmeyin bu ürünler donmaktan başka bişi degil bide apple ürünlerini kopyalıyor baksana ipad gibi benzetmiş çakallarda zeka yok calıyorlar anca .bir insan kendi düşünceyle ürün cıkarmalı boş bu tabletler ipad gibisi yok arkadaş donmuyor ya gibi akıyor yaww mükemmel sistem ve kaliteli icindeki kartlar hepsi kaliteli bunlarr.neyy gecin yaa bunları

nickten belli tim cookun oğlu bu yoksa kimse boyle savunmaz. degilse bi sorun vardir
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umut_baris 4 yıl hakan.ifone
hakan.ifone

cöp bu tabletler hem kalite yok hem android beş para etmez bu ürünü övmeyin bu ürünler donmaktan başka bişi degil bide apple ürünlerini kopyalıyor baksana ipad gibi benzetmiş çakallarda zeka yok calıyorlar anca .bir insan kendi düşünceyle ürün cıkarmalı boş bu tabletler ipad gibisi yok arkadaş donmuyor ya gibi akıyor yaww mükemmel sistem ve kaliteli icindeki kartlar hepsi kaliteli bunlarr.neyy gecin yaa bunları

Beyin değil makarna süzgeci.
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magicboyguccino 4 yıl
apple tasarımcısı bu eleştirileri yapmadan önce; kendi ürünlerinde braun ürünlerinden ne kadar esinlenmişler yada kopyala yapıştırmış yapmışlar öncelikle bunları cevaplamalı.
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darkest earth 4 yıl
Ucuz telefon almak istemenizin bir sonucu bu? Ayni donanimi diğer firmalara göre nasil yari fiyatina veriyorlar saniyorsunuz? Kaliteli, iyi donanimli telefonlar ama özgün olmak icin de para harcamak gerekli. Ki arayüzleri yani Miui özgündür bayağı. Tegra k1 chipsetli 2gb ramli, üst sevige bir tableti 250$a satmak zor iş başka türlü.
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zkural 4 yıl
Hayır merak ediyorum daha ne yapacaklar ki. Eskiden tuşlu sistemlerde tasarım ön plana çıkıyordu. Şimdi çerçeve ve ekran kaldı. Nickelodeon tv de apple muadili armut şeklinde telefon ve tabletler kullandırıyorlar çocuklara. Katlanabilir teknoloji yaygınlaşıncaya kadar eğer armut şeklinde tablet istemiyorsanız elinize geçecek ister android ister ios olsun budur.
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sirmehmet 4 yıl
Her ne kadar kalite ürünler yapsa da Çin adı geçince taklit kaçınılmaz gibi bir şey oluyor.
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Crazy Kids 4 yıl
üzüldüm
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Umutcan 4 yıl
Tasarım olarak bazı modellerde taklit ettiği açık ama bu kadar ileri ürünler üretirken tasarımda da özgünleşseler kimse durduramaz.
Çinli markaların çoğunun en büyük sorunu bu. One plus gibi cihazlar mesela kendi özgün çizgisini yakaladı.
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Crazy Kids 4 yıl
Bu firma apple'ı taklit mi ediyormuş?
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