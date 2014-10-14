Xiaomi : Apple bizi eleştirmeden önce ürünlerimizi incelemeli





Apple'ın tasarım gurusu olan Jonathan Ive'nin bir röportajda Xiaomi'nin cihazları konusunda kopyalamak suretiyle hırsızlık ve tembellik yaptığı suçlamasını yöneltmesi firmayı da harekete geçirdi.





Xiaomi patronu Lin Bin, yaptığı açıklamada ürünlerini görmeden acımasızca eleştiri yapmanın anlamsız olduğunu belirtirken, kimseyi ürünlerini kullanmak için zorlamadıklarını ancak Jony Ive'a bir Xiaomi akıllı telefonu göndererek düşüncelerini almak istediklerini dile getirdi.





Aslında Xiaomi'nin bazı cihazlarının Apple'dan büyük oranda esinlendiği sık sık dile getirilmiş hatta bazı basın afişlerinde Apple'ın tarzını kullanması da eleştiri konusu olmuştu. Ayrıca Lin Bin'in ürün etkinliklerinde Jobs'un balıkçı gömleğine benzer bir giysi giymesi ve One More Thing cümlesini kullanması da işin cabası.





Bununla birlikte Jony Ive, yaptığı eleştiriden bir süre sonra eleştirinin dozunda aşırıya kaçtığını belirten bir açıklama daha yapmak gereği duymuştu. Çin akıllı telefon pazarında bir numaraya yükselen Xiaomi'nin global pazarda da yıl bitmeden dördüncülüğe yükselmesi bekleniyor.

http://www.theregister.co.uk/2014/10/13/xiamoi_boss_gives_jony_ive_a_chinese_burn/