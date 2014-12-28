Xiaomi Arch kenarları kavisli ekran ile gelebilir

Çinli firmalar arasında yükselen isimlerden olan Xiaomi'nin gelecek planlarında Türkiye de satış yapmak olduğu da biliniyor. Genellikle maliyet odaklı cihazlar sunan firmanın yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla üst seviye modellerini de pazarda görmeye başladık.





Henüz sadece görseli bulunan modelin satışa sunulmayacak konsept bir model olması olası, zira tek elle kullanım için pek uygun gözükmüyor. Telefonun piyasaya çıkması durumunda ise nasıl bir kullanım sunacağı merak konusu,.

Yeni sızdırılan ve Xiaomi Arch modeline ait olduğu söylenen görselde ise en dikkat çeken nokta ekranın kenarlarının kavisli olması. Kenarı kavisli ekranı ilk olarak IFA 2014'de tanıtılan ve yakın gelecekte Türkiye'de de satılması beklenen Samsung'un Galaxy Note Edge modelinde görmüştük.Galaxy, Note Edge modelinin bu ekrana özel geliştirici aracı yayınlayarak ve özel uygulamalar geliştirilmesinin önünü açmıştı.