Xiaomi Arch kenarları kavisli ekran ile gelebilir

Çinli firmalar arasında yükselen isimlerden olan Xiaomi'nin gelecek planlarında Türkiye de satış yapmak olduğu da biliniyor. Genellikle maliyet odaklı cihazlar sunan firmanın yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla üst seviye modellerini de pazarda görmeye başladık.
Yeni sızdırılan ve Xiaomi Arch modeline ait olduğu söylenen görselde ise en dikkat çeken nokta ekranın kenarlarının kavisli olması. Kenarı kavisli ekranı ilk olarak IFA 2014'de tanıtılan ve yakın gelecekte Türkiye'de de satılması beklenen Samsung'un Galaxy Note Edge modelinde görmüştük.Galaxy, Note Edge modelinin bu ekrana özel geliştirici aracı yayınlayarak ve özel uygulamalar geliştirilmesinin önünü açmıştı.
Henüz sadece görseli bulunan modelin satışa sunulmayacak konsept bir model olması olası, zira tek elle kullanım için pek uygun gözükmüyor. Telefonun piyasaya çıkması durumunda ise nasıl bir kullanım sunacağı merak konusu,.
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Bu kavisli ekran teknolojisini yıllar önce Vestel bulmuştu. Sonra ne oldu bilmiyorum ama bir türlü patentini alamadılar. Işte bunlar hep Amerika'nın oyunları
Kimse de dememiş ki; Note Edge zaten Türkiye'de satılıyor.
bu sagindan solunda ekran kivirma olayin yanlis anlasilmasi mi acaba
Samsung çakması olması ile ne alakası var onu anlayamadım.
Kavisli ekran kullanımı herkezin kullanabileceği bir şey.Yani plastik yerine metal kullanmak gibi.
Tasarımın samsung ile alakası olmamadığı ve buna rağmen iğrenç olduğu bir gerçek.
Tasarımın nasıl samsungla alakası yok ? edge modelinden önce ben hiç böyle ekranlı bir telefon görmedim varsada bilmiyorum yani ama buna özentilik demek yanlış olur tabi sonuçta her firma birbirini örnek alıp kendini geliştirmesi lazım ama edge modelini sevmiyorum