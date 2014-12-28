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Xiaomi Arch kenarları kavisli ekran ile gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Arch kenarları kavisli ekran ile gelebilir
Çinli firmalar arasında yükselen isimlerden olan Xiaomi'nin gelecek planlarında Türkiye de satış yapmak olduğu da biliniyor. Genellikle maliyet odaklı cihazlar sunan firmanın yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla üst seviye modellerini de pazarda görmeye başladık. 
Yeni sızdırılan ve Xiaomi Arch modeline ait olduğu söylenen görselde ise en dikkat çeken nokta ekranın kenarlarının kavisli olması. Kenarı kavisli ekranı ilk olarak IFA 2014'de tanıtılan ve yakın gelecekte Türkiye'de de satılması beklenen Samsung'un Galaxy Note Edge modelinde görmüştük.Galaxy, Note Edge modelinin bu ekrana özel geliştirici aracı yayınlayarak ve özel uygulamalar geliştirilmesinin önünü açmıştı. 

Henüz sadece görseli bulunan modelin satışa sunulmayacak konsept bir model olması olası, zira tek elle kullanım için pek uygun gözükmüyor. Telefonun piyasaya çıkması durumunda ise nasıl bir kullanım sunacağı merak konusu,.

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musa_unsal2005 4 yıl
Kullanışsız, gövde gösterisinden başka birşey değil.
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N. Chomsky 4 yıl

Bu kavisli ekran teknolojisini yıllar önce Vestel bulmuştu. Sonra ne oldu bilmiyorum ama bir türlü patentini alamadılar. Işte bunlar hep Amerika'nın oyunları
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ugacomtr 4 yıl
her yeri kavisli ekran olsun ki düşünce kesin kırılsın..!
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MrKemal17 4 yıl
''IFA 2014'de tanıtılan ve yakın gelecekte Türkiye'de de satılması beklenen Samsung'un Galaxy Note Edge modelinde görmüştük.''
Kimse de dememiş ki; Note Edge zaten Türkiye'de satılıyor.
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Vendetta1907 4 yıl
Çin'de vergiler çok ucuz(!). AMK gazete !
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meego 4 yıl
vestel başvuru yapmışmı develete kavisliye özel verdi diye
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just4techno 4 yıl
Power banklara benzemiş
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th3_majestik 4 yıl
Yere düştüğünde kenardan başlayarak gelen kırığı şimdiden görebiliyorum, kılıf nasıl olur acaba buna
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ICromwelleI 4 yıl
Xiaomi bir türkiyeye gelsinde ondan sonra n2 çıkarsa çıksın diyebiliriz fakat bu kavisli ekran olayı biraz gövde gösterisi gibi oluyor pek fazla kulak asmamamk lazım.
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kule_genclik 4 yıl
katlanan boyle Acildiginda tablet olan kagit gibi telefonlar ne zaman gelicek acaba
bu sagindan solunda ekran kivirma olayin yanlis anlasilmasi mi acaba
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th3_majestik 4 yıl
Şekilden şekile girmek telefonu değiştirmiyor, hatta şekli böyle diye özellikleri alt seviyede olacaktır
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Şapkalı Mantar 4 yıl
Yorumlara bakıyorumda millet saçmalaya başlamış.
Samsung çakması olması ile ne alakası var onu anlayamadım.
Kavisli ekran kullanımı herkezin kullanabileceği bir şey.Yani plastik yerine metal kullanmak gibi.
Tasarımın samsung ile alakası olmamadığı ve buna rağmen iğrenç olduğu bir gerçek.
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Rocky Balboa® 4 yıl Şapkalı Mantar
Şapkalı Mantar

Yorumlara bakıyorumda millet saçmalaya başlamış.
Samsung çakması olması ile ne alakası var onu anlayamadım.

Kavisli ekran kullanımı herkezin kullanabileceği bir şey.Yani plastik yerine metal kullanmak gibi.

Tasarımın samsung ile alakası olmamadığı ve buna rağmen iğrenç olduğu bir gerçek.

Tasarımın nasıl samsungla alakası yok ? edge modelinden önce ben hiç böyle ekranlı bir telefon görmedim varsada bilmiyorum yani ama buna özentilik demek yanlış olur tabi sonuçta her firma birbirini örnek alıp kendini geliştirmesi lazım ama edge modelini sevmiyorum
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