Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2, TENAA'da göründü

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri oyunculara hitap eden güçlü donanım özelliklerine sahip telefonlar üretmeye başladılar ve bunlardan biri de Xiaomi. Şirket ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark'ı geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelenen bir cihaz Black Shark 2'nin yolda olduğunu gösteriyor.
Bilgiler şimdilik kısıtlı
TENAA sayfasında şimdilik cihazla ilgili çok fazla detaya yer verilmemiş ancak cihazın fotoğrafı, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi bilgiler mevcut. Black Shark 2'nin tasarım olarak desenli bir arka panelle geleceği görülüyor. Dikey kamera yerleşiminin tercih edildiği arka kısımda parmak izi okucuya da yer verilmiş.Listelenen bilgilere göre Black Shark 2'nin ekranı 5.99 inç boyutunda olacak. 4.000 mAh kapasiteli pille gelmesi beklenen cihazın önceki model göz önüne alındığında biraz daha uzun ve hafif olduğu belirtiliyor. Black Shark 2 ile ilgili olarak şimdilik detaylar bunlarla sınırlı. Cihazla ilgili daha fazla detaya sahip olmak için önümüzdeki sızıntıları beklemekten başka bir çaremiz yok.
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