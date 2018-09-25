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Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2, TENAA'da göründü

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin oyuncu odaklı ilk akıllı telefonu olan Black Shark, Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. TENAA'da listelenen yeni cihaz, ikincisinin geleceğini gösteriyor.
7 ay
9,8b
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8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri oyunculara hitap eden güçlü donanım özelliklerine sahip telefonlar üretmeye başladılar ve bunlardan biri de Xiaomi. Şirket ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark'ı geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelenen bir cihaz Black Shark 2'nin yolda olduğunu gösteriyor.

Bilgiler şimdilik kısıtlı

TENAA sayfasında şimdilik cihazla ilgili çok fazla detaya yer verilmemiş ancak cihazın fotoğrafı, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi bilgiler mevcut. Black Shark 2'nin tasarım olarak desenli bir arka panelle geleceği görülüyor. Dikey kamera yerleşiminin tercih edildiği arka kısımda parmak izi okucuya da yer verilmiş.
Listelenen bilgilere göre Black Shark 2'nin ekranı 5.99 inç boyutunda olacak. 4.000 mAh kapasiteli pille gelmesi beklenen cihazın önceki model göz önüne alındığında biraz daha uzun ve hafif olduğu belirtiliyor. Black Shark 2 ile ilgili olarak şimdilik detaylar bunlarla sınırlı. Cihazla ilgili daha fazla detaya sahip olmak için önümüzdeki sızıntıları beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://www.gsmarena.com/black_shark_2_gaming_phone_is_on_its_way_tenaa_listing_suggests-news-33435.php Yorum Yaz
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mu5tafa 7 ay
Snapdragon 600 serisi kadar başınına taş düşsün xiaomi..
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intel7mix 7 ay
Bence 22 inç yapın monitör yerine kullanalım.
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lebendefrans 7 ay
oyuncu telefonunda ekran en az 6.5 olmalı.
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Tommy Shelby 7 ay lebendefrans
6.5 da büyük olmaz mı
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astegon 7 ay
Ooo 3999 ile açılış yapayım ben.
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