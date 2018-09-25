Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2, TENAA'da göründü

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri oyunculara hitap eden güçlü donanım özelliklerine sahip telefonlar üretmeye başladılar ve bunlardan biri de Xiaomi. Şirket ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark'ı geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelenen bir cihaz Black Shark 2'nin yolda olduğunu gösteriyor.

Bilgiler şimdilik kısıtlı

TENAA sayfasında şimdilik cihazla ilgili çok fazla detaya yer verilmemiş ancak cihazın fotoğrafı, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi bilgiler mevcut. Black Shark 2'nin tasarım olarak desenli bir arka panelle geleceği görülüyor. Dikey kamera yerleşiminin tercih edildiği arka kısımda parmak izi okucuya da yer verilmiş.

https://www.gsmarena.com/black_shark_2_gaming_phone_is_on_its_way_tenaa_listing_suggests-news-33435.php

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Listelenen bilgilere göre Black Shark 2'nin ekranıboyutunda olacak.kapasiteli pille gelmesi beklenen cihazın önceki model göz önüne alındığında birazolduğu belirtiliyor. Black Shark 2 ile ilgili olarak şimdilik detaylar bunlarla sınırlı. Cihazla ilgilisahip olmak için önümüzdeki sızıntıları beklemekten başka bir çaremiz yok.