Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı

Xiaomi, oyuncu odaklı alt markasının ilk telefonu Black Shark’ı geçtiğimiz yılın Nisan ayında tanıttı. Bu modelin ardından fazla zaman geçmemesine rağmen Black Shark Helo isimli ikinci cihaz 10 GB RAM, 256 GB hafıza ve Snapdragon 845 gibi özelliklerle duyurulmuştu. Şimdi ise Geekbench üzerinde Snapdragon 855 işlemcili yeni bir model ortaya çıktı.

Black Shark Skywalker

Skywalker kod adını taşıyan yeni akıllı telefon test sonucunda tek çekirdekte 3494, çoklu çekirdekte ise 11149 puan almayı başarmış. Bu skorlar Snapdragon 855 ile geleceği bilinen Xperia XZ4’e oldukça yakın. Yani Black Shark Skywalker da Qualcomm’un en yeni çipseti Snapdragon 855’den gücünü alacak. Ek olarak 8 GB RAM ve Android 9 Pie ile geleceği de Geekbench testi sayesinde belli olmuş oldu.

Snapdragon 855, Android tarafındaki gelmiş geçmiş en güçlü işlemci olmayı başardı. Çoklu çekirdek performansında 10,000 puanı geçmek önemli bir adım olarak görülüyor. Daha öncesinde Apple’ın A11 Bionic ve A12 Bionic çipsetleri bu başarıyı yakalamışlardı. Son olarak Snapdragon 855, 5G desteği sayesinde de yılın en çok konuşulan işlemcilerinden olmayı başaracak.

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Black Shark Skywalker ile ilgili elimizdeki bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Ancak önümüzdeki aylarda satışa çıkması bile olası. Bakalım oyuncu odaklı yeni telefon modeli ne gibi değişiklere sahip olacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_skywalker_geekbench_snapdragon_855-news-34975.php