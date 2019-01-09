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Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı

Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markası Black Shark ailesine yeni bir model geliyor. Geekbench üzerinde görülen Skywalker kod adlı akıllı telefon Snapdragon 855’den gücünü alacak.
4 ay
3,9b
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6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı
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Xiaomi, oyuncu odaklı alt markasının ilk telefonu Black Shark’ı geçtiğimiz yılın Nisan ayında tanıttı. Bu modelin ardından fazla zaman geçmemesine rağmen Black Shark Helo isimli ikinci cihaz 10 GB RAM, 256 GB hafıza ve Snapdragon 845 gibi özelliklerle duyurulmuştu. Şimdi ise Geekbench üzerinde Snapdragon 855 işlemcili yeni bir model ortaya çıktı.

Black Shark Skywalker

Skywalker kod adını taşıyan yeni akıllı telefon test sonucunda tek çekirdekte 3494, çoklu çekirdekte ise 11149 puan almayı başarmış. Bu skorlar Snapdragon 855 ile geleceği bilinen Xperia XZ4’e oldukça yakın. Yani Black Shark Skywalker da Qualcomm’un en yeni çipseti Snapdragon 855’den gücünü alacak. Ek olarak 8 GB RAM ve Android 9 Pie ile geleceği de Geekbench testi sayesinde belli olmuş oldu.

Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı
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Snapdragon 855, Android tarafındaki gelmiş geçmiş en güçlü işlemci olmayı başardı. Çoklu çekirdek performansında 10,000 puanı geçmek önemli bir adım olarak görülüyor. Daha öncesinde Apple’ın A11 Bionic ve A12 Bionic çipsetleri bu başarıyı yakalamışlardı. Son olarak Snapdragon 855, 5G desteği sayesinde de yılın en çok konuşulan işlemcilerinden olmayı başaracak. 

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı"

Black Shark Skywalker ile ilgili elimizdeki bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Ancak önümüzdeki aylarda satışa çıkması bile olası. Bakalım oyuncu odaklı yeni telefon modeli ne gibi değişiklere sahip olacak.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_skywalker_geekbench_snapdragon_855-news-34975.php Yorum Yaz
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mohmla 4 ay en beğenilen Xiaomiseverim
işlemciler nasıl aşırı güçsüz oluyor anlamadım? yani mesela siz sd 845 ile hangi uygulamada kasma yaşadınız veya oyunda? ben 636 ile bile hiçbir oyunda uygulamada sorun yaşamadım. sentetik testlerde 10 bin yazısını görmek 100 bin yazısını görmek tatmin ediyorsa bilemem ancak ben pratiğe bakarım ve şu an sd 636 neyse de sd 660 ın yetmeyeceği şey yok mobil dünyasında. pc deki gibi aşırı güçlü sistemler gerektiren oyunlar vs yok henüz. yani kimse kusura bakmasın da bi skor ölçüm uygulamasında 15 bin verecek diye de hiçbi telefona 200-300 dolardan fazla para vermem.
işlemciler nasıl aşırı güçsüz oluyor anlamadım? yani mesela siz sd 845 ile hangi uygulamada kasma yaşadınız veya oyunda? ben 636 ile bile hiçbir oyunda uygulam...
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DH Misafiri 4 ay
Haberde sony markası ile kıyaslama olmuş da, sony oyuncu telefonumu yapıyor hatta bahsi arttırıyorum psp ilk pen li telefon gibi ürünleri olmasına rağmen sony de aklı çalışan tek insan evladı yok ki telefon bölümü bu halde yani demek istediğim sony hiç bir marka ile karşılaştırmaya değmez çöp bir marka oldu altını çiziyorum ÇÖP marka...
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tulayakkoc 4 ay
umarım teknolojide devrim niteliğinde olur
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Xiaomiseverim 4 ay
Daha çıkmamış telefonlar çıkalı 4 ay olacak olan iphonelardan tek çekirdekte %25 daha az puan alıyor. Bi android sever olsam da ya işlemciler aşırı güçsüz ya da optimizasyonlar leş gibi. Huawei kirinle Samsung exynosla çok güzel işler yapıyor bence, kendileri tasarlıyorlar kendi telefonlarında kullanıyorlar bu sayede de performansları çok daha iyi oluyor ki huawei mate 20pro nun ve exynos kullanan samsungların skorlarından da anlaşılıyor. Umarım xiaomi de kendi işlemcilerin üretmeye başlar.
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mohmla 4 ay Xiaomiseverim
işlemciler nasıl aşırı güçsüz oluyor anlamadım? yani mesela siz sd 845 ile hangi uygulamada kasma yaşadınız veya oyunda? ben 636 ile bile hiçbir oyunda uygulamada sorun yaşamadım. sentetik testlerde 10 bin yazısını görmek 100 bin yazısını görmek tatmin ediyorsa bilemem ancak ben pratiğe bakarım ve şu an sd 636 neyse de sd 660 ın yetmeyeceği şey yok mobil dünyasında. pc deki gibi aşırı güçlü sistemler gerektiren oyunlar vs yok henüz. yani kimse kusura bakmasın da bi skor ölçüm uygulamasında 15 bin verecek diye de hiçbi telefona 200-300 dolardan fazla para vermem.
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