Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı

Xiaomi, 10 Mayıs tarihindeki lansman öncesinde yaklaşan Mi Max phabletin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından paylaşılan teaser, Mi Max akıllı telefonu yan profilden gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda ince bir gövdeye sahip olan cihazın sağ kısmındaki fiziksel ses açma/kapama ve güç düğmelerini görüyoruz.

Şirketin 10 Mayıs tarihli resmi lansman öncesinde daha fazla teaser paylaşması bekleniyor. Çin'in sertifikasyon kurumu Tenaa bir süre önce cihazın 6.44 inç Full HD (1080x1920 piksel) ekranı dahil olmak üzere bazı özelliklerini listelemişti. Mi Max altı çekirdekli Snapdragon 650 işlemciyle donatılmış durumda. Aynı zamanda 2GB RAM / 16GB hafıza ve 3GB RAM / 32GB hafıza olmak üzere iki ayrı versiyonla gelecek.

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Akıllı telefonda 16 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera var. Ayrıca 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Glonass ve 3G desteğine sahip cihaz, 4000mAh kapasiteli bir pille güçlendirilmiş. Xiaomi Mi Max geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note akıllı telefona çok benziyor.

Şirket ayrıca 10 Mayıs'taki etkinliğinde, MIUI 8 platformunun lider cihazı olması beklenen Mi Max akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülecek bir sonraki MIUI ROM sürümünü de ortaya çıkaracak. Xiaomi kısa bir süre önce, makyajlanan MIUI 8 bildirim çubuğunu gösteren bir demo video paylaşmıştı.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-mi-max-slim-body-touted-by-ceo-ahead-of-may-10-launch-834145