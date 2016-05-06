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Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı

Merakla beklenen Xiaomi Mi Max resmi olarak 10 Mayıs tarihinde lanse edilecek. Yaklaşan Mi Max phabletin ilk teaser görüntüsü şirket CEO'su Jun Lei tarafından paylaşıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, 10 Mayıs tarihindeki lansman öncesinde yaklaşan Mi Max phabletin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından paylaşılan teaser, Mi Max akıllı telefonu yan profilden gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda ince bir gövdeye sahip olan cihazın sağ kısmındaki fiziksel ses açma/kapama ve güç düğmelerini görüyoruz.
Şirketin 10 Mayıs tarihli resmi lansman öncesinde daha fazla teaser paylaşması bekleniyor. Çin'in sertifikasyon kurumu Tenaa bir süre önce cihazın 6.44 inç Full HD (1080x1920 piksel) ekranı dahil olmak üzere bazı özelliklerini listelemişti. Mi Max altı çekirdekli Snapdragon 650 işlemciyle donatılmış durumda. Aynı zamanda 2GB RAM / 16GB hafıza ve 3GB RAM / 32GB hafıza olmak üzere iki ayrı versiyonla gelecek.
Ayrıca Bkz. "İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı"
Akıllı telefonda 16 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera var. Ayrıca 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Glonass ve 3G desteğine sahip cihaz, 4000mAh kapasiteli bir pille güçlendirilmiş. Xiaomi Mi Max geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note akıllı telefona çok benziyor.
Şirket ayrıca 10 Mayıs'taki etkinliğinde, MIUI 8 platformunun lider cihazı olması beklenen Mi Max akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülecek bir sonraki MIUI ROM sürümünü de ortaya çıkaracak. Xiaomi kısa bir süre önce, makyajlanan MIUI 8 bildirim çubuğunu gösteren bir demo video paylaşmıştı.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-mi-max-slim-body-touted-by-ceo-ahead-of-may-10-launch-834145 Yorum Yaz
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Jeopol 3 yıl en beğenilen
xiaomi telefonlari guzel yapiyor. bir de tum frekanslari destekleseler guzel olacak.
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micro77 3 yıl

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StevenZA 3 yıl
Xiaomi Mi Max VS Huawei P9 VS Meizu Pro 6
youtube.com/...
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...DeAtH... 3 yıl
Bi band sohbeti aldı başını gidiyor. Çok merak ediyorum kaç kişi 4.5 g kullanıyor ki.

Edit. Redmi note 2 kullanıyorum. 4.5g desteği var.
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wolf silver 3 yıl ...DeAtH...
...DeAtH...
Bi band sohbeti aldı başını gidiyor. Çok merak ediyorum kaç kişi 4.5 g kullanıyor ki.

Edit. Redmi note 2 kullanıyorum. 4.5g desteği var.

Bende redmi note 2 kullanıyorum ama 4.5 çekmiyor. Kırsal alanlarda çekmiyor. Burada galiba 800 bandı var o yüzden çekmiyor..
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versamaxx 3 yıl
kadirirdem
batarya mayyağı olmuş...

Maalesef hocam, batarya manyağı olmamış. Kullandığım Xiaomi Redmi Note 3 telefon 5,5" ve 4000 mA olmasına rağmen iki günü görmüyor. 6,4" telefonda en az 5000 mA olmalıydı.
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ertanx 3 yıl versamaxx
versamaxx

kadirirdem

batarya mayyağı olmuş...


Maalesef hocam, batarya manyağı olmamış. Kullandığım Xiaomi Redmi Note 3 telefon 5,5" ve 4000 mA olmasına rağmen iki günü görmüyor. 6,4" telefonda en az 5000 mA olmalıydı.



En az 5000 lik olmalıydı dediğiniz gibi, bunun yerine Redmi Note 3 Pro tercih edilebilir. Zeten Mi max Redmi Note 3 Pro nun abisi olmuş.
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Nf 3 yıl
mi5 için lte band konusu biraz ihtilaflı gibi:

lte band'ların bir kısmı var diyenler:
frequencycheck.com/...
gizchina.com/...
gsmarena.com/...
techtimes.com/...

burası da tüm lte band'lara destek veriliyor diyenler:
phonearena.com/...
slashgear.com/...
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felixamor 3 yıl Nf
LTE Tüm frekanslara destek vermiyor tıpkı Redmi Note 3'lerde olduğu gibi. Şehir merkezlerinde sıkıntı olmuyor ama daha az nüfuslu bölgelerde 4G'yi görmek oldukça zor. Turkcell 4G konusunda çok daha iyi ayrıca ihalede aslan payını aldığı için (BAND 20)..

Bunun dışında bandları açmak için çalışmalar devam ediyor xda'da.. sonuç alınıp tüm LTE frekansları açılırsa çok iyi ve verimli kullanabileceğiz. Bu 4G sorunu hemen hemen tüm Çin menşeili cep telefonlarında var maalesef..
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firstafa_ 3 yıl
telefonları kalite ama sırf 4.5 g 800 bandı olmaması çok sıkıcıydı ve herkes bu nimetten faydalanırken ben mahrum olmuştum.bu yüzden telefonu satmıştım.ama akıcılık malzeme kalitesi ve diğer özellikleriyle bu firma ilerde çok daha fazla söz sahibi olacak.
Türkiye ye resmi olarak gelse tadından yenmez ama maalesef hiçbir girişimci şu telefonu getirmiyor arkadaş.
açıkçası fiyat politikası ve kalite olarak ,şu an ülkemizde bulunan çoğu markayı altüst edecek bir marka....
umarım tez zamanda ülkemize gelir.
iddaa ediyorum redmi note 3 pro ve mi 5 pro modelleri ülkemizde satmazsa bende bişey bilmiyorum.sadece donanım forumlarından bir sürü alıcısı olur
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kadirirdem 3 yıl
batarya mayyağı olmuş...
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emre1393 3 yıl
7mm civarında olacaktır kalınlık
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wolf silver 3 yıl
Redmi 3 telefonunda 5 inç te 4100 mah kullandı. 6.4 incte biraz daha fazla olması gerekiyor.. Tabi telefonu çok ince yapmasalar.(8 mm ideal)
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Jeopol 3 yıl
xiaomi telefonlari guzel yapiyor. bir de tum frekanslari destekleseler guzel olacak.
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