Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı

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Xiaomi, 10 Mayıs tarihindeki lansman öncesinde yaklaşan Mi Max phabletin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından paylaşılan teaser, Mi Max akıllı telefonu yan profilden gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda ince bir gövdeye sahip olan cihazın sağ kısmındaki fiziksel ses açma/kapama ve güç düğmelerini görüyoruz.
Şirketin 10 Mayıs tarihli resmi lansman öncesinde daha fazla teaser paylaşması bekleniyor. Çin'in sertifikasyon kurumu Tenaa bir süre önce cihazın 6.44 inç Full HD (1080x1920 piksel) ekranı dahil olmak üzere bazı özelliklerini listelemişti. Mi Max altı çekirdekli Snapdragon 650 işlemciyle donatılmış durumda. Aynı zamanda 2GB RAM / 16GB hafıza ve 3GB RAM / 32GB hafıza olmak üzere iki ayrı versiyonla gelecek.Ayrıca Bkz. "İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı"
Akıllı telefonda 16 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera var. Ayrıca 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Glonass ve 3G desteğine sahip cihaz, 4000mAh kapasiteli bir pille güçlendirilmiş. Xiaomi Mi Max geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note akıllı telefona çok benziyor.
Şirket ayrıca 10 Mayıs'taki etkinliğinde, MIUI 8 platformunun lider cihazı olması beklenen Mi Max akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülecek bir sonraki MIUI ROM sürümünü de ortaya çıkaracak. Xiaomi kısa bir süre önce, makyajlanan MIUI 8 bildirim çubuğunu gösteren bir demo video paylaşmıştı.
http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-mi-max-slim-body-touted-by-ceo-ahead-of-may-10-launch-834145 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
Edit. Redmi note 2 kullanıyorum. 4.5g desteği var.
Bende redmi note 2 kullanıyorum ama 4.5 çekmiyor. Kırsal alanlarda çekmiyor. Burada galiba 800 bandı var o yüzden çekmiyor..
Maalesef hocam, batarya manyağı olmamış. Kullandığım Xiaomi Redmi Note 3 telefon 5,5" ve 4000 mA olmasına rağmen iki günü görmüyor. 6,4" telefonda en az 5000 mA olmalıydı.
En az 5000 lik olmalıydı dediğiniz gibi, bunun yerine Redmi Note 3 Pro tercih edilebilir. Zeten Mi max Redmi Note 3 Pro nun abisi olmuş.
lte band'ların bir kısmı var diyenler:
frequencycheck.com/...
gizchina.com/...
gsmarena.com/...
techtimes.com/...
burası da tüm lte band'lara destek veriliyor diyenler:
phonearena.com/...
slashgear.com/...
Bunun dışında bandları açmak için çalışmalar devam ediyor xda'da.. sonuç alınıp tüm LTE frekansları açılırsa çok iyi ve verimli kullanabileceğiz. Bu 4G sorunu hemen hemen tüm Çin menşeili cep telefonlarında var maalesef..
Türkiye ye resmi olarak gelse tadından yenmez ama maalesef hiçbir girişimci şu telefonu getirmiyor arkadaş.
açıkçası fiyat politikası ve kalite olarak ,şu an ülkemizde bulunan çoğu markayı altüst edecek bir marka....
umarım tez zamanda ülkemize gelir.
iddaa ediyorum redmi note 3 pro ve mi 5 pro modelleri ülkemizde satmazsa bende bişey bilmiyorum.sadece donanım forumlarından bir sürü alıcısı olur
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