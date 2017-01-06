Xiaomi CES 2017'de iPhone'dan daha ince televizyonunu tanıttı

Süper ince 4K TV'ler Las Vegas'ta devam eden CES 2017'de boy göstermeye devam ediyor. Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında kendi ürünlerini sergileyen şirketler arasında Çinli elektronik üreticisi Xiaomi de var. Mi TV 4 için sadece "ince" demek yeterli değil zira Xiaomi, televizyonun en ince noktasının 4.9 mm ölçüsüyle iPhone'dan daha ince olduğunu söylüyor. Neredeyse çerçevesiz yapıya sahip Mi TV 4, tamamen ekranla kaplı durumda.

TV, Xiaomi'nin Android üzerine giydirilmiş kendi Patch Wall yazılımını çalıştırıyor ve sahip olduğu yapay zeka özelliğiyle kişiye göre izleme önerileri sunabiliyor. Öneriler zaten izlediğiniz şeyleri temel alıyor, ancak sistem önerileri sadece akış hizmetinden değil geniş bir içerik kütüphanesinden çıkarıyor.

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Mi TV 4'ün ilginç bir özelliği de Mi V 3 ile birlikte ilk kez tanıtılan modüler yapısı. Bu da ekran, anakart veya ses sistemi gibi parçaların kolayca değiştirilebileceği ve yükseltilebileceği anlamına geliyor.

Ne yazık ki şirket, Mi TV 4'ün Dolby Atmos hoparlörler ile birlikte 65 inçlik bir versiyonunun bu yılın ilerleyen aylarında 2000 doların altında bir fiyatla Çin'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. 49 ve 55 inç versiyonları ise daha uygun fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi'nin bu ürünlerden herhangi birini Çin dışındaki pazarlarda satışa sunup sunmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.techradar.com/news/xiaomis-new-tv-is-super-thin-and-almost-bezel-free