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Xiaomi CES 2017'de iPhone'dan daha ince televizyonunu tanıttı

Las Vegas'ta devam eden CES 2017, yeni nesil süper ince 4K TV'lere ev sahipliği yapıyor. Çinli elektronik devi Xiaomi de fuar kapsamında 4.9 mm kalınlığa sahip iPhone'dan daha ince TV modelini tanıttı
2 yıl
8,3b
1
15
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Süper ince 4K TV'ler Las Vegas'ta devam eden CES 2017'de boy göstermeye devam ediyor. Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında kendi ürünlerini sergileyen şirketler arasında Çinli elektronik üreticisi Xiaomi de var. Mi TV 4 için sadece "ince" demek yeterli değil zira Xiaomi, televizyonun en ince noktasının 4.9 mm ölçüsüyle iPhone'dan daha ince olduğunu söylüyor. Neredeyse çerçevesiz yapıya sahip Mi TV 4, tamamen ekranla kaplı durumda.
TV, Xiaomi'nin Android üzerine giydirilmiş kendi Patch Wall yazılımını çalıştırıyor ve sahip olduğu yapay zeka özelliğiyle kişiye göre izleme önerileri sunabiliyor. Öneriler zaten izlediğiniz şeyleri temel alıyor, ancak sistem önerileri sadece akış hizmetinden değil geniş bir içerik kütüphanesinden çıkarıyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek"
Mi TV 4'ün ilginç bir özelliği de Mi V 3 ile birlikte ilk kez tanıtılan modüler yapısı. Bu da ekran, anakart veya ses sistemi gibi parçaların kolayca değiştirilebileceği ve yükseltilebileceği anlamına geliyor.
Ne yazık ki şirket, Mi TV 4'ün Dolby Atmos hoparlörler ile birlikte 65 inçlik bir versiyonunun bu yılın ilerleyen aylarında 2000 doların altında bir fiyatla Çin'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. 49 ve 55 inç versiyonları ise daha uygun fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi'nin bu ürünlerden herhangi birini Çin dışındaki pazarlarda satışa sunup sunmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.techradar.com/news/xiaomis-new-tv-is-super-thin-and-almost-bezel-free Yorum Yaz
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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Bence TV veya monitorde incelik çokta gerekli birşey değil. Telefon değilki cebinde taşıyasın. Önemli olan resim kalitesidir. İncelik genlede bu kaliteden taviz vermeye neden olur, çünkü backlight ince panele düzgün yerleştirilemez.
Bence TV veya monitorde incelik çokta gerekli birşey değil. Telefon değilki cebinde taşıyasın. Önemli olan resim kalitesidir. İncelik genlede bu kaliteden taviz...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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shimoda 2 yıl
Televizyon haberi ama illa bir yerde iphne vurgusu. Hakikaten tiksindirdiniz.
1 Yanıt Yanıtla +12
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militare 2 yıl
Sony hoparlörsuz oled tv tanıttı yanılmıyorsam panelden ses veriyor.
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maximus8282 2 yıl
65 inc, Dolby Atmos ve birçok özellik. Adamlar 2000 liraya alabiliyor.
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alemburda34 2 yıl
Bu firmayi Turkiye'ye getirse getirse hepsiburada getirir. Onlarda potansiyelin farkinda
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LegendM 2 yıl
Ekrem bey bakin ne haberler yapiliyor, sizden iphone 8 un kutusunun fotografinin ucu gozuktu haberi bekliyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
Xiaomi son hızla ilerlemeye devam ediyor, TV güzel olmuş keşke şu firma resmi olarak tr ye gelse.
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zbilici 2 yıl
Xiaomi şurda televizyon üretmeye başlayalı kaç yıl oldu? Bizim Arçelik veya Vestel xiaominin kaç katı zamandır piyasadalar? Ama şu firma kadar popüler olamadılar. Telefonda Venüs, TV de pixcellence ama global piyasada tırt. Nedir bunun sırrı bilen varsa beri gelsin...
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shimoda 2 yıl
Televizyon haberi ama illa bir yerde iphne vurgusu. Hakikaten tiksindirdiniz.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Kefelon 2 yıl shimoda
shimoda
Televizyon haberi ama illa bir yerde iphne vurgusu. Hakikaten tiksindirdiniz.

Tanıtımı izleseydiniz anlardınız
Xiaomi telefon tanıtacak diye dedikodu dönüyordu. Tanıtırken görsellerde de köşeden telefon gibi gösterip durdular cihazı. Sonra anlatan adam da slaytda kenardan gösterip "iPhone'dan daha ince, Samsung bilmem neden daha ince" demeye başladı. Canlı yayın chati zaten birbirine girmişti Xiaomi Mi6 mı yoksa Mi 5C mi diye. Sonra televizyon çıkardılar. Editör arkadaşta o trollüğe hitaben böyle başlık atmış, güzelde olmuş
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bayraak 2 yıl
Hayvani güzellikte dizayna sahip bir evin varsa o zaman anlarsın incelik ne zaman işe yarıyor
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XPerience 2 yıl
İnce, en ince, efsane ince... Çok da önemli değil arkadaşın da dediği gibi. Daha en az 100 HZ olup renkleri tamamen doğru verebilen bulutsuz TV bulamıyoruz adam gibi. Olanlar da 8-9-10 diye artarak gidiyor. İsterse kağıt yapsın gözüm orayı görmüyor ki zaten yer var yeterince konsolda
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wolf silver 2 yıl
Redmi note 3 Pro, kulaklık, mi band, Powerbank(10000), led ışıldak aldık. Artık sıradaki Xiaomi ürünüm bu televizyon olabilir mi diyecem ama türkiyede yaşıyorum. Yurt dışında olsaydı yine de alınabilirdi. Türkiye'ye getirmiyorlar.
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militare 2 yıl
Sony hoparlörsuz oled tv tanıttı yanılmıyorsam panelden ses veriyor.
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