Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor

Son dönemin en dikkat çekici firmalarından birisi şüphesiz Çinli Xiaomi. Mobil dünyada başladıkları serüvene televizyon, ağ ekipmanları, ses sistemleri, akıllı ev aletleri, kişisel seyahat araçları gibi pek çok kategoride devam eden Xiaomi toplamda 40 milyar pazar değerini geride bıraktı. Firma şimdilerde sağlam bir zemin arayışında.

Yıllık olarak akıllı telefon satış rakamlarını paylaşan firma 2016 yılı için herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Analiz uzmanları yüksek büyüme rakamlarının artık geride kaldığını ve firmanın bu yüzden açıklama yapmak istemediğini tahmin ediyor. Patron Lei Jun’un çalışanlara gönderdiği bir mektup bunları doğrular nitelikte.

Hızlı Büyüme Düşüşe Sebep Olabilir

Jun çalışanlarına hitaben geçmiş dönemde çok hızlı büyüme yaşadıklarını ancak şimdi bir denge kurmak zorunda olduklarını ifade etti. Fiyat-performans telefonları ve internet üzerinden hızlı satışlar ile popüler olan Xiaomi, bu sayede peynir ekmek gibi ürün sattı. Her hızlı satışta firma tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Bununla birlikte artan rekabet şartları firmayı frene basmaya itti.

Bugün baktığımızda fiyat-performans konusunda Xiaomi’nin rakiplerinin güçlendiğini görüyoruz. Ayrıca çevrimiçi satış konusunda da sayısız Çinli firma Xiaomi’yi örnek almaya başladı. Bu da firmanın hareket alanını daraltıyor.

Jun Çin’deki perakende hacminin sadece yüzde 10’unun internet üzerinden gerçekleştiğini belirtiyor. Yine akıllı telefon perakende hacminin de yüzde 20’si internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu bakımdan Xiaomi artık sadece internet odaklı olmaktan çıkacak ve yenilikçi bir fiziksel mağaza hamlesi yapacak. Hali hazırda firmanın fiziksel mağazaları 14 milyon dolar ciro yapıyor. Bunun arttırılması planlanıyor.

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Diğer taraftan firma internet servislerinden de bir gelir metodu oluşturmak istiyor. Yine dijital bankacılık çözümleri konusunda da firmanın büyüme planları mevcut.

Yukarıda da görüldüğü üzere bir firmanın ne kadar hızlı büyüdüğü değil ne kadar dengeli büyüdüğü daha çok önem taşıyor. Aksi takdirde dibe vuruş kaçınılmaz. Geçmiş dönemde Ouya, Pebble gibi pek çok örnek kaçınılmaz sonu yaşamıştı.