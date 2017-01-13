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Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor

Çin’in yükselen yıldızı olarak kabul edilen elektronik devi Xiaomi, hızlı büyüme konusunda frene basmış durumda. Firma şimdilerde kendisini sağlam bir zemine oturtma arayışında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,4b
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72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en dikkat çekici firmalarından birisi şüphesiz Çinli Xiaomi. Mobil dünyada başladıkları serüvene televizyon, ağ ekipmanları, ses sistemleri, akıllı ev aletleri, kişisel seyahat araçları gibi pek çok kategoride devam eden Xiaomi toplamda 40 milyar pazar değerini geride bıraktı. Firma şimdilerde sağlam bir zemin arayışında.

Yıllık olarak akıllı telefon satış rakamlarını paylaşan firma 2016 yılı için herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Analiz uzmanları yüksek büyüme rakamlarının artık geride kaldığını ve firmanın bu yüzden açıklama yapmak istemediğini tahmin ediyor. Patron Lei Jun’un çalışanlara gönderdiği bir mektup bunları doğrular nitelikte.

Hızlı Büyüme Düşüşe Sebep Olabilir

Jun çalışanlarına hitaben geçmiş dönemde çok hızlı büyüme yaşadıklarını ancak şimdi bir denge kurmak zorunda olduklarını ifade etti. Fiyat-performans telefonları ve internet üzerinden hızlı satışlar ile popüler olan Xiaomi, bu sayede peynir ekmek gibi ürün sattı. Her hızlı satışta firma tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Bununla birlikte artan rekabet şartları firmayı frene basmaya itti.

Bugün baktığımızda fiyat-performans konusunda Xiaomi’nin rakiplerinin güçlendiğini görüyoruz. Ayrıca çevrimiçi satış konusunda da sayısız Çinli firma Xiaomi’yi örnek almaya başladı. Bu da firmanın hareket alanını daraltıyor.

Jun Çin’deki perakende hacminin sadece yüzde 10’unun internet üzerinden gerçekleştiğini belirtiyor. Yine akıllı telefon perakende hacminin de yüzde 20’si internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu bakımdan Xiaomi artık sadece internet odaklı olmaktan çıkacak ve yenilikçi bir fiziksel mağaza hamlesi yapacak. Hali hazırda firmanın fiziksel mağazaları 14 milyon dolar ciro yapıyor. Bunun arttırılması planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon"

Diğer taraftan firma internet servislerinden de bir gelir metodu oluşturmak istiyor. Yine dijital bankacılık çözümleri konusunda da firmanın büyüme planları mevcut.

Yukarıda da görüldüğü üzere bir firmanın ne kadar hızlı büyüdüğü değil ne kadar dengeli büyüdüğü daha çok önem taşıyor. Aksi takdirde dibe vuruş kaçınılmaz. Geçmiş dönemde Ouya, Pebble gibi pek çok örnek kaçınılmaz sonu yaşamıştı. 

 

https://techcrunch.com/2017/01/11/xiaomi-2016-to-2017/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl en beğenilen
Xiaomi marka Powerbank, bluetooh kulaklık, Aksiyon kamera, Telefon (Mİ5) kullanıyorum. Hepsinden de aşırı derece menmunum. Firma kalitesini düşürmeden, fiyat konusunda da şımarmadan emin adımlar ile ilerleyiyor.
2010 yılında kurulan bir şirketin kısa sürede bu seviyeye gelmesi de zaten büyük başarı.
Xiaomi marka Powerbank, bluetooh kulaklık, Aksiyon kamera, Telefon (Mİ5) kullanıyorum. Hepsinden de aşırı derece menmunum. Firma kalitesini düşürmeden, fiya...
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General. 2 yıl
Adamlar bizim gibi atıp tutmuyor, ekonomi (bana göre balon)iyi diye yıllarca seçim malzemesi yapıldı.Geldiğimiz nokta ortada, adamlar akıllı herşeyden ders çıkarıyor.
Adamlar bizim gibi atıp tutmuyor, ekonomi (bana göre balon)iyi diye yıllarca seçim malzemesi yapıldı.Geldiğimiz nokta ortada, adamlar akıllı herşeyden ders çıka...
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sükût 2 yıl General.
General.
Adamlar bizim gibi atıp tutmuyor, ekonomi (bana göre balon)iyi diye yıllarca seçim malzemesi yapıldı.Geldiğimiz nokta ortada, adamlar akıllı herşeyden ders çıkarıyor.

herşeyi siyasete vurmasanız olmaz . bi bitmediniz .....
General.Adamlar bizim gibi atıp tutmuyor, ekonomi (bana göre balon)iyi diye yıllarca seçim malzemesi yapıldı.Geldiğimiz nokta ortada, adamlar ...
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oktay1910 2 yıl
Xiaomi candır yeni mi5 telefon aldım ama sadece bu telefonla tanımadım daha öncede firmanın kalitesini biliyordum. Bundan sonra alacağım elektronik aletlerde xiaomi bir kaç adım önde olacak.
Apple gibi kazıkçı değiller aynı kalitede cihazları apple'in %25 %30 fiyatına satıyorlar zaten ederi o iphone 7'nin maliyetini biliyor musunuz? Sadece 292 dolar evet yanlış okumadınız 292 dolar. Zengin değiliz ama kerizde değiliz xiaomi maliyetine az fark koyarak satıyor ama apple bulmuş kuzu türkiyeyi fazladan fazladan geçiriyorlar serbest piyasa adamlar satar alan kuzularda kabahat apple da değil.
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ByBaterist 2 yıl
helal olsun adamlara.
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moy 2 yıl
Ben açıklayıcı yazdım ana sen anlamıyorsun yapacak birşey yok. Ben diğer sermaye topluluklarını savunmuyorum ki bunların hepsi aynı ama başında tüsiad gelir diyorum. Sen başka tarafa çekiyorsun. Faizci, montajcı ve ithalatçıları savunuyorsun, yani kolay para kazananları emek vermeden para kazananları, diğerleri dini kullanıyor reklam vermiyor Atatürk için, tüsiad reklam veriyor yapsın mantığı ülkeyi 100 yıldır soyduran mantık bu işte, sorgulamayan mantık, benim tuttuğum soysun mantığı, O adamlar Atatürkçüyüm onun emanetini ileri götüreceğim demiyor. Ama sen ben Atatürkçüyüm diyorsun reklam ediyorsun bunu yapıyorsan bunun gerekliliğini de yapacaksın.Tüsiad ne yapmış bu ülkeye hangi ağır sanayi yatırımı yapmış ne sanayisi kurmuş bilmeyenlere söyle istersen ketçap mayonez fabrikasından başka.Xaiomi kendi söylüyor çok az kar ediyoruz diye tüsiad da ki iş insanlarının gözünü doyurur mu, bu adamlar bundan daha fazlasını 100 yıla yakındır faizden kazanıyorlar. Yerli arabaya hükümet destek verdi gelin yapın dedi Tüsiad ın hepsi birleşse 1 yerli araba yapamaz mı, yapar ama yapmıyorlar çünkü emperyalistler öyle söylüyor yapmayacaksın bizden alacaksın yüksek faizle bizden para alıp arabayı bizden alacaksın 1e 10 kazanacağız sizi sömüreceğiz diyorlar, sen ve senin gibi düşünenler olduğu sürece daha çok sömürür bu emperyalistler.
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moy 2 yıl
Tebrik ederim iyi bağlantı kurmuşsun, herhalde tüsiad üyelerinden biri baban olmalı ki dokundu, yoksa senden başka kimse bu şekilde anlamamış, bu ülkenin en zengin bir araya gelmiş topluluğu kim, ülkenin kaymağını yiyen kim tabiiki tüsiad gelir gerisini sen ekle peşine müsiad olmuş kıytırıksiyad olmuş farketmez teker teker bu kıytırıksiyadları yazacak değilim. Ama içlerinde ve en başında kullanışlı olanı Atatürkçülük onuda bir güzel kullanan tüsiad gelir.10 kasımda ilan verip tv lere gazetelere anıyoruz diyeceğine, niye koç veya sabancı olarak bir elektrikli araba üretip reklam yapıp atam sana layık olmaya bıraktığın emaneti ileri götürmeye çalışıyoruz demiyorsun, Atatürkçülük faizden montajdan, ithalat çıktıktan para kazanmak mıdır yoksa icat edip üretip dünyaya örnek olmak mıdır. Ama en kolayı her 10 kasımda 23 nisanda reklam verip saf milleti kandırmak değil mi ondan sonra yatır paraları faize ithal et getir sat gitsin batarsa batsın ülke, nasıl olsa çift pasaport var paralarda isviçre bankalarında garanti değil mi böyle güzel gidiyor değil mi? cumhuriyeti ileri böyle güzel gider değil mi 100 yıla yakın gittiği gibi. Adamlar kıyafete baktırarak 100 yıldır cumhuriyet elden gidiyor dediler öbür taraftan faizden ithalattan parayı götürdüler, 10 kasımda 23 nisanda reklama devam ederek, kimsede demiyor ki sen Atatürkün hangi dediğini yaptın ne ürettin 100 yılda yakındır. Ama böyle söylersen emperyalistlerin uzantıları hemen derki kıyafete bak, ota bak b.ka bak senin müsiada bak dediğin gibi hemen başka tarafa konuyu çekerler ki saflar uyanmasın sende öyle yapıyorsun, yoksa korumazsın bu kıytırıksiadları, ben hiçbirini savunmuyorum hepsinin amacı aynı aracı farklı kimi Atatürk kimi din kullanıyor sonuç aynı savunacak bir taraf yok.
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acbold 2 yıl moy
moy
Tebrik ederim iyi bağlantı kurmuşsun, herhalde tüsiad üyelerinden biri baban olmalı ki dokundu, yoksa senden başka kimse bu şekilde anlamamış, bu ülkenin en zengin bir araya gelmiş topluluğu kim, ülkenin kaymağını yiyen kim tabiiki tüsiad gelir gerisini sen ekle peşine müsiad olmuş kıytırıksiyad olmuş farketmez teker teker bu kıytırıksiyadları yazacak değilim. Ama içlerinde ve en başında kullanışlı olanı Atatürkçülük onuda bir güzel kullanan tüsiad gelir.10 kasımda ilan verip tv lere gazetelere anıyoruz diyeceğine, niye koç veya sabancı olarak bir elektrikli araba üretip reklam yapıp atam sana layık olmaya bıraktığın emaneti ileri götürmeye çalışıyoruz demiyorsun, Atatürkçülük faizden montajdan, ithalat çıktıktan para kazanmak mıdır yoksa icat edip üretip dünyaya örnek olmak mıdır. Ama en kolayı her 10 kasımda 23 nisanda reklam verip saf milleti kandırmak değil mi ondan sonra yatır paraları faize ithal et getir sat gitsin batarsa batsın ülke, nasıl olsa çift pasaport var paralarda isviçre bankalarında garanti değil mi böyle güzel gidiyor değil mi? cumhuriyeti ileri böyle güzel gider değil mi 100 yıla yakın gittiği gibi. Adamlar kıyafete baktırarak 100 yıldır cumhuriyet elden gidiyor dediler öbür taraftan faizden ithalattan parayı götürdüler, 10 kasımda 23 nisanda reklama devam ederek, kimsede demiyor ki sen Atatürkün hangi dediğini yaptın ne ürettin 100 yılda yakındır. Ama böyle söylersen emperyalistlerin uzantıları hemen derki kıyafete bak, ota bak b.ka bak senin müsiada bak dediğin gibi hemen başka tarafa konuyu çekerler ki saflar uyanmasın sende öyle yapıyorsun, yoksa korumazsın bu kıytırıksiadları, ben hiçbirini savunmuyorum hepsinin amacı aynı aracı farklı kimi Atatürk kimi din kullanıyor sonuç aynı savunacak bir taraf yok.

Yine bayağı yazmışsın ama sonuna yine bir şeyler eklemeyi unutmuşsun. "TV reklamı vermeyen, Atatürk lafını duyunca sağa sola kaçışan ama her zaman kendisini bu gruptan üstün gören malum gruplardan bahsetmemişsin. "
Yani sen ve senin gibiler oldukça bu düzen böyle devam eder. Atatürk'ü kullanmakla suçladığın kesim belki de ülkeye en çok vergi kazandıran ve yatırım yapan kişilerdir.
Yarı iletken üretiminin olmaması hükümet politikaları ile çözülür. Bknz Rusya,Çin vs...
Yani bir tane firma ortaya çıkıp ben işlemci üreteceğim şunu üreteceğim bunu üreteceğim demesi için arkasında güvenceye ihtiyacı var.
Hükümet gidip milyonlarca x86 Windows anlaşması yapıp Apple kapılarında gezdikten sonra. Senin bahsettiğin grupta ki adamlar sana ARM işlemci üretecek, Linux tabanlı ürün geliştirecek sanıyorsun dimi ?
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1982-utkan 2 yıl
Turkiyede inovasyona gereken onem verilse Soyle bir ozgun markamiz olsa ne olurdu..Ar ge yi masraf gibi goren firmalar yuzunden global bir markamiz yok
Biz hala dusuk seviye teknoloji araba uretme icin cabalayalim..
Guney kore yuksek teknoloji ihracatina basladiktan sonra Turkiyeyi solladi ve ilk 7 icinde dunyada..Ornek vermek gerekirse Kuzey korede istese ve demokratik bir ulke olsa samsung gibi marka cikartir hemde kesin..
Ama biz butun enerjimizi cirit gibi fuzelere harcayalim..Turkiyede gereken onem verilse global bir marka uretir,Bu disardan inanilmaz bir dolar euro gelmesi demek ve cari acik diye bisey kalmaz..(bknz insansiz hava araci tr bu konuda basarili potansiyel var)
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sis651 2 yıl
10000 mah powerbankinin altında belirsiz ve küçük yazılarla 6250 mAh yazması ile bildiğim şirkettir kendileri.
Telefonları hoştur tabi, çünkü cüzdanı yormaz...
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coMMann 2 yıl sis651
Gerçekleri yazıyorlar çünkü;
Powerbankları şarj ederken 5v ile edersiniz, fakat pb ile telefonu şarj ederken içindeki 3.6V piller ile şarj edersiniz dolayısıyla,
((3,6x10000)/5)=7200 ilk kaybınız budur sırf voltaj farkından kaynaklı.
(6250/7200)=0,86 yaklaşık %86 verimlilik.
İyi forumlar
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Mr. Jingles 2 yıl
Parayı görünce bozulan her firma gibi onlar da bozacaktır. HTC'nin Android'in ilk zamanlarındaki yükselişini hatırlarsanız üst üste rekorlar kırmışlardı. Şimdi ise yokları oynuyorlar.
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Wi Fi 2 yıl
Donanımhaber muhalif trol yuvasına dönmüş durumda, siteyi kuranların veya yönetenlerinde bu durumdan şikayetçi olduğu belli(kendileride söylüyorlar)
Sanırım ifade özgürlüğü olarak görülüp bunlara ses çıkarılmıyor, ancak bu şekildede sağlıklı bir ortam oluşmuyor, her konu siyasete çekiliyor(yasak olmasına rağmen). Her konudaki yorumlar birbirinin tıpa tıp aynısı, bunları beğenen ve yazan kişilerde aynı. Kısa vadede bir sorun görünmesede uzun vadede bu sitenin geleceğine zarar verecektir bu trol akımı, donanımhaber güvenirliğini yitirebilir, insanları alternatif arayışına itebilir.
Bu pis koku şu an mide bulandırıyor ve tiksindiriyor, ama bir müddet sonra insanlar bu ortamdan uzaklaşabilirler, herkesin bir sınırı var, birinin ifade özgürlüğü diye yaptığı trollüğe bir başkası sonsuza kadar katlanmak zorunda değil!
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keremak35 2 yıl
Benim anlamadıgım niye patent korkusundan açilamiyor ? Peki denilenler gibiyse nereye kadar böyle gidecek bu büyüme elbet duracak belki şimdi değil ama bundan 5 yil sonra bilemedin 10 yıl sonra duracak o zaman ne olacak hep çin sınırları içerisinde mi kalacak
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Flag SHİP Killer 2 yıl keremak35
keremak35
Benim anlamadıgım niye patent korkusundan açilamiyor ? Peki denilenler gibiyse nereye kadar böyle gidecek bu büyüme elbet duracak belki şimdi değil ama bundan 5 yil sonra bilemedin 10 yıl sonra duracak o zaman ne olacak hep çin sınırları içerisinde mi kalacak

Bildigim kadarı ile xiaomi diğer telefon üreticilerin patentlerini izinsiz kullanıyor fakat çin hükümeti xiaomi yi koruduğu için örneğin samsung Apple gibi şirketler xiaomi ye dava açamıyor ama xiaomi Avrupa ve Türkiye gibi yerlere resmi olarak gelirse çin ve asya dışına çıktığı için dava açılabilir duruma düşecek bu yüzden önce patent konusunu halletmeleri gerekiyor. Büyümenin durması tüm şirketler için geçerli örneğin HTC Sony gibi şirketlerde mobil sektörde şuan düşüşteler
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kadirirdem 2 yıl
Gerçekten tebrik edilesi türden cihazları var Helal olsun Mi 5 kullanıyorum...
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