Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı

Xiaomi’nin ilk büyümesi agresif çevrimiçi satış stratejisi ile ivme kazansa da şirket şimdilerde perakende varlığını büyütmeye odakladı. Çinli teknoloji devi önemli pazarlarda fiziksel mağazalar açtı ve perakende satış alanını genişletmek için daha fazlasını açmaya devam ediyor. Xiaomi, Hindistan genelinde eş zamanlı olarak 500'den fazla Mi Store açtığını ve bu süreçte Guinness Dünya Rekoru kırdığını açıkladı.

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Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ile konuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli yönetici Xiaomi'nin 29 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Hindistan'ın 14 farklı eyaletinde 500'ün üzerinde Mi Store açarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığına dikkat çekti.

Hedef 5.000 mağaza

Hindistan, akıllı telefon üreticileri için son derece önemli bir pazar. Dolayısı ile şirketler ülkedeki kazançlı pazardan pay koparabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Xiaomi'nin hedefi önümüzdeki yıl sonuna kadar Hindistan'da 5.000 mağaza açmak. Ülkede söz sahibi olabilmek bir anlamda perakende satış kanalını güçlendirmekten geçiyor. Samsung’un Hindistan pazarındaki hakimiyetinin kısmende olsa buna bağlı olduğunu biliyoruz.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1064796250669748224