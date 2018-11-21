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Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon üreticileri için en önemli pazarlardan biri olan Hindistan'da eş zamanlı olarak 500'ün üzerinde Mi Store açarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi’nin ilk büyümesi agresif çevrimiçi satış stratejisi ile ivme kazansa da şirket şimdilerde perakende varlığını büyütmeye odakladı. Çinli teknoloji devi önemli pazarlarda fiziksel mağazalar açtı ve perakende satış alanını genişletmek için daha fazlasını açmaya devam ediyor. Xiaomi, Hindistan genelinde eş zamanlı olarak 500'den fazla Mi Store açtığını ve bu süreçte Guinness Dünya Rekoru kırdığını açıkladı.
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Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ile konuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli yönetici Xiaomi'nin 29 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Hindistan'ın 14 farklı eyaletinde 500'ün üzerinde Mi Store açarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığına dikkat çekti.

Hedef 5.000 mağaza

Hindistan, akıllı telefon üreticileri için son derece önemli bir pazar. Dolayısı ile şirketler ülkedeki kazançlı pazardan pay koparabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Xiaomi'nin hedefi önümüzdeki yıl sonuna kadar Hindistan'da 5.000 mağaza açmak. Ülkede söz sahibi olabilmek bir anlamda perakende satış kanalını güçlendirmekten geçiyor. Samsung’un Hindistan pazarındaki hakimiyetinin kısmende olsa buna bağlı olduğunu biliyoruz.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1064796250669748224 Yorum Yaz
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blacksss 6 ay en beğenilen
Bizde de bir tane açtılar keşke acmayaydilar dedirttiler :))
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profecco 6 ay
Hindistan için fiyatları düzenleyip daha da indirimli satıyorlar. Bizde de düzenliyorlar ama sanki çok zenginmişiz gibi hep yukarı fiyat bu ne perhiz bu ne lahana turşusu Xiaomi efendi!
Hindistan için fiyatları düzenleyip daha da indirimli satıyorlar. Bizde de düzenliyorlar ama sanki çok zenginmişiz gibi hep yukarı fiyat bu ne perhiz bu ne laha...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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system electronıc 5 ay
Hindistan da xiaomi fiyatları nasıl acaba ? arkadaşım orada şuan, değer mi oradan almaya acaba.
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gurkanse 6 ay
bir ülkede hiç mi iyi bir şey olmaz arkadaş.hiç mi kimse adam yerine koymaz.adamlar hindistana 500 store açmışlar ama türkiyede sözde 1 adet var o da evo açtı yani distribitör gibim bişey yani.mi nin haberi varsa namerdim ya
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smart1978 6 ay
Fabrikasinda toplu klasik tedarik edemeyen ama bir magazan alan haliyle de pahal olan urunleri yani resmi statusu aslindaReseller Evofone ( Retailer degil ! ) da 2. sini acacakti aylar oncesinden haber vermislerdi
... Dolar da dustu ustelik yoksa Dolar 7 kusurlerde iken mi siparisleri verdiler ne
....
Dusunsenize Evofone 500 degilde 50 veya 5 tane acsa insanlar herhalde Evofone yumurta atarlar bu ne fiyatlar diye ...
Xiaomi in Hindistan da zaten fabrikalari vardi bu tur adimlar aslinda cok gec kalinmistir. Ilginc lan Hindistan daki telefonlar da Turkiye gibi asiri pahali ...
Mi A1 halen elimde yedek olarak durmakta ... Gercekten de guzel performans*kalite*yazilimsalhizmet/fiyat orani yuksek cihazlari vardir . Yabanci ulkelerde degisim kampanyalari bile vardir. Turkiye dekilerde Evofone da boyle birsey yoktur! ... Olsa da kazik fiyatli olacaktir ...
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intel7mix 6 ay
O kadar mağaza açılıyor ama fiyatları nasıl aynı seviyede tutuyorlar.
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crazy585858 6 ay
Xiaomi Hindistanda resmi olarak var ama bizde Evofone denilen firma üzerinden girdiler fiyatlar ateş pahası..
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astegon 6 ay crazy585858
Xiaomi resmi olarak TR'^de yok. Reseller ve ithalatçı Evofone ile takılıyor. Bir de yedek olarak MIUI TR ile takılıyor. İki sevgilisi var kısaca :)
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profecco 6 ay
Hindistan için fiyatları düzenleyip daha da indirimli satıyorlar. Bizde de düzenliyorlar ama sanki çok zenginmişiz gibi hep yukarı fiyat bu ne perhiz bu ne lahana turşusu Xiaomi efendi!
1 Yanıt Yanıtla +19
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Galatas4ray 6 ay profecco
Forumda o kadar xiaomi fanboyu var ki her konuda bunu alacagına xiaomi al diyenlerin yüzünden bu fiyatlar hep bir taraflarını kaldırdılar xiaominin almayınca fiyat düşecek akıllancaklar.Samsung zam yaptı ne oldu millet almayınca hemen indirime gitti mecbur gidecek.
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blacksss 6 ay en beğenilen
Bizde de bir tane açtılar keşke acmayaydilar dedirttiler :))
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