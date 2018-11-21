Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı

Haber Editörü
Xiaomi’nin ilk büyümesi agresif çevrimiçi satış stratejisi ile ivme kazansa da şirket şimdilerde perakende varlığını büyütmeye odakladı. Çinli teknoloji devi önemli pazarlarda fiziksel mağazalar açtı ve perakende satış alanını genişletmek için daha fazlasını açmaya devam ediyor. Xiaomi, Hindistan genelinde eş zamanlı olarak 500'den fazla Mi Store açtığını ve bu süreçte Guinness Dünya Rekoru kırdığını açıkladı.Ayrıca Bkz. "LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon"
Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ile konuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli yönetici Xiaomi'nin 29 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Hindistan'ın 14 farklı eyaletinde 500'ün üzerinde Mi Store açarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığına dikkat çekti.
Hedef 5.000 mağaza
Hindistan, akıllı telefon üreticileri için son derece önemli bir pazar. Dolayısı ile şirketler ülkedeki kazançlı pazardan pay koparabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Xiaomi'nin hedefi önümüzdeki yıl sonuna kadar Hindistan'da 5.000 mağaza açmak. Ülkede söz sahibi olabilmek bir anlamda perakende satış kanalını güçlendirmekten geçiyor. Samsung’un Hindistan pazarındaki hakimiyetinin kısmende olsa buna bağlı olduğunu biliyoruz.
https://twitter.com/manukumarjain/status/1064796250669748224 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dusunsenize Evofone 500 degilde 50 veya 5 tane acsa insanlar herhalde Evofone yumurta atarlar bu ne fiyatlar diye ...
Xiaomi in Hindistan da zaten fabrikalari vardi bu tur adimlar aslinda cok gec kalinmistir. Ilginc lan Hindistan daki telefonlar da Turkiye gibi asiri pahali ...
Mi A1 halen elimde yedek olarak durmakta ... Gercekten de guzel performans*kalite*yazilimsalhizmet/fiyat orani yuksek cihazlari vardir . Yabanci ulkelerde degisim kampanyalari bile vardir. Turkiye dekilerde Evofone da boyle birsey yoktur! ... Olsa da kazik fiyatli olacaktir ...