Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak

Özellikle cihazlarının ön kamera özellikleri ve özçekim uygulamaları sebebiyle adını sıkça duyduğumuz Çin’in yükselen firması Meitu, Xiaomi ile yaptığı anlaşma ile gündemde. Firma, tasarım, donanım, Ar-Ge ve satış noktasında artık Xiaomi’nin ellerinde olacak. “Feature phone” adı verilen klasik tuşlu telefonlarını ise kendi üretmeye devam edecek.

İki firmanın ilk birlikteliği değil

Daha öncesinde Xiaomi, cihazlarının kamera performansını artırmak amacıyla Meitu ile anlaşmaya varmıştı. Firma donanım kısmını Xiaomi’ye bıraksa da kamera yazılımı üzerinde çalışmaya devam edecek. Hatta Xiaomi telefonları için geliştirdiği kamera çözümleri gün geçtikçe artacak. Meitu’nun ön kamera konusundaki başarıları göz önüne alınınca, çok yakın zamanda Xiaomi’den özçekim(selfie) odaklı akıllı telefonlar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

“Meitu’nun güzelliğini daha çok insana ulaştırmak.” amacıyla hareket ettiğini açıklayan firma, Xiaomi ile yaptığı stratejik anlaşma ile bu misyona daha hızlı ulaşmayı umduğunu belirtti. 5 yılda sadece 3.5 milyon cihaz satan Meitu, büyük çapta bir firma sayılmasa da bu sayıyı artırmak için Xiaomi ile anlaşma yapması doğru bir tercih olarak gözüküyor.

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Başlangıçta kar payı ile kazanç sağlayacak olan Meitu, 5 yıl sonra veya belli sayıda cihaz satışı gerçekleşince telefon başına lisans ücreti almaya başlayacak. Son olarak Firma, bu anlaşma sayesinde kendilerinin farklı konular üzerine yoğunlaşabileceğini de belirtti.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/19/18102462/xiaomi-meitu-hardware-deal-selfies