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Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak

Xiaomi, ön kamera performansı ile öne çıkan Çin’li firma Meitu’yu devraldı. Meitu donanım noktasında artık Xiaomi’ye emanet. Gelin bu birlikteliğin detaylarına haberimizde bakalım.
6 ay
9,2b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak
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Özellikle cihazlarının ön kamera özellikleri ve özçekim uygulamaları sebebiyle adını sıkça duyduğumuz Çin’in yükselen firması Meitu, Xiaomi ile yaptığı anlaşma ile gündemde. Firma, tasarım, donanım, Ar-Ge ve satış noktasında artık Xiaomi’nin ellerinde olacak. “Feature phone” adı verilen klasik tuşlu telefonlarını ise kendi üretmeye devam edecek.

İki firmanın ilk birlikteliği değil

Daha öncesinde Xiaomi, cihazlarının kamera performansını artırmak amacıyla Meitu ile anlaşmaya varmıştı. Firma donanım kısmını Xiaomi’ye bıraksa da kamera yazılımı üzerinde çalışmaya devam edecek. Hatta Xiaomi telefonları için geliştirdiği kamera çözümleri gün geçtikçe artacak. Meitu’nun ön kamera konusundaki başarıları göz önüne alınınca, çok yakın zamanda Xiaomi’den özçekim(selfie) odaklı akıllı telefonlar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

“Meitu’nun güzelliğini daha çok insana ulaştırmak.” amacıyla hareket ettiğini açıklayan firma, Xiaomi ile yaptığı stratejik anlaşma ile bu misyona daha hızlı ulaşmayı umduğunu belirtti. 5 yılda sadece 3.5 milyon cihaz satan Meitu, büyük çapta bir firma sayılmasa da bu sayıyı artırmak için Xiaomi ile anlaşma yapması doğru bir tercih olarak gözüküyor.

Ayrıca Bkz. "Meitu MP1801 TENAA'da listelendi"

Başlangıçta kar payı ile kazanç sağlayacak olan Meitu, 5 yıl sonra veya belli sayıda cihaz satışı gerçekleşince telefon başına lisans ücreti almaya başlayacak. Son olarak Firma, bu anlaşma sayesinde kendilerinin farklı konular üzerine yoğunlaşabileceğini de belirtti.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/19/18102462/xiaomi-meitu-hardware-deal-selfies Yorum Yaz
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nightdrive 6 ay en beğenilen
çin kendi çakmasını da yapmış.meizu gibi firma
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tobepeople 6 ay
Bir gün başıma talih kuşu konarsa ilk işim Çin'dekiler gibi yüzlerce cep telefonu üreticisi gibi ama T.C vatandaşlarının faydalanabileceği şekilde ülkemde üretip halkıma da kazandırarak. 5 inç ekran, %90 ekran-kasa oranı ,SD 845 gibi bilinen kaliteli bir işlemci , 8 GB ram , 128 ve 256 GB depolaması olacak. 4000 mA batarya , sony'den çift kamera , Meizu'dan yazılım vs..koyar üretirdim. Bunu Çin'den alabileceğimiz fiyattan bile satsak eminim çok fazla alan olurdu. Sonuçta gelirin %1'ini kendime alırdım gerisini halkın yararı için kullanırdım. Üretimini de Meslek liselerinden öğrencilere eğitim vererek ve maaşlı staj yaptırarak öğretirdim. Belki devletten ekstra destekte alırdım , köstek olmasınlar yeter ama neyse... Ayrıca öğrencilere mezun olunca iş sağlardım. Kazandığım para hala fazla gelirse zaten onunla da üniversite öğrencilerine sponsor olup ödüllü cep telefonu tasarımı yarışması düzenlerdim ,her yıl. Kazanılan mevlayı arttırmak için bile çabalardım; bu sayede prim de dağıtırdım, sadece ben niye kazanayım? İşi yapan da kazansın ,beraber kazanalım. Mesela güneş ve rüzgar enerjisi ile desteklerdim vs...Sonrasında da ülkeden parçaların bir kısmını üretmeye çabalardım herhalde!
Bir gün başıma talih kuşu konarsa ilk işim Çin'dekiler gibi yüzlerce cep telefonu üreticisi gibi ama T.C vatandaşlarının faydalanabileceği şekilde ülkemde üreti...
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interwap 6 ay
Meizu'dan Xiani atağı bekliyorum.
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mesci_663 6 ay
Reklamlı yazılım yapar bu şayomi, dikkat et meyitu
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esmerbuyucu 6 ay
Bu firma Vertu çakması sanırım.
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interwap 6 ay
Meizu'dan Xiani atağı bekliyorum.
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tobepeople 6 ay
Bir gün başıma talih kuşu konarsa ilk işim Çin'dekiler gibi yüzlerce cep telefonu üreticisi gibi ama T.C vatandaşlarının faydalanabileceği şekilde ülkemde üretip halkıma da kazandırarak. 5 inç ekran, %90 ekran-kasa oranı ,SD 845 gibi bilinen kaliteli bir işlemci , 8 GB ram , 128 ve 256 GB depolaması olacak. 4000 mA batarya , sony'den çift kamera , Meizu'dan yazılım vs..koyar üretirdim. Bunu Çin'den alabileceğimiz fiyattan bile satsak eminim çok fazla alan olurdu. Sonuçta gelirin %1'ini kendime alırdım gerisini halkın yararı için kullanırdım. Üretimini de Meslek liselerinden öğrencilere eğitim vererek ve maaşlı staj yaptırarak öğretirdim. Belki devletten ekstra destekte alırdım , köstek olmasınlar yeter ama neyse... Ayrıca öğrencilere mezun olunca iş sağlardım. Kazandığım para hala fazla gelirse zaten onunla da üniversite öğrencilerine sponsor olup ödüllü cep telefonu tasarımı yarışması düzenlerdim ,her yıl. Kazanılan mevlayı arttırmak için bile çabalardım; bu sayede prim de dağıtırdım, sadece ben niye kazanayım? İşi yapan da kazansın ,beraber kazanalım. Mesela güneş ve rüzgar enerjisi ile desteklerdim vs...Sonrasında da ülkeden parçaların bir kısmını üretmeye çabalardım herhalde!
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Emin KOÇ 6 ay
Millet Xiaomi'ye alışamamışken bu fazla.
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Orange dragon 6 ay
Meitu yu ilk kez duyuyorum
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nightdrive 6 ay en beğenilen
çin kendi çakmasını da yapmış.meizu gibi firma
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