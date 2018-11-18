Meitu MP1801 TENAA'da listelendi

Çinli mobil uygulama ve akıllı telefon üreticisi Meitu, görünüşe bakılırsa yakın gelecekte yeni bir amiral gemisi cihaz ile geri dönmeye hazırlanıyor. Meitu'nun MP1801 model numarasına sahip yeni cihazı Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Meitu MP1801, 6.21 inç genişliğinde ve 2248 x 1080 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın ismi henüz ortaya çıkmamış olan 8 çekirdekli işlemcisinin 4 çekirdeği 2,6 GHz hızında, diğer 4 çekirdeği ise 1.7GHz hızında çalışıyor. 8 GB'lık bir RAM'e sahip olan cihaz, 128 GB'lık ve 256 GB'lık iki farklı depolama seçeneği ile alıcı bulacak.

Toplam 5 adet kamera sensörüne sahip olan cihazda, 12 MP + 20 MP + 8 MP çözünürlüğünde üç adet arka kamera sensörü ve 12 MP+ 8 MP çözünürlüğünde iki adet ön kamera sensörü bulunuyor.

3.400 mAh gücünde, hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 176.0 x 75.0 x 10.55mm ölçülerinde ve 207 gram ağırlığında olan cihaz, kırmızı-beyaz, mint, tavuskuşu mavisi ve turuncu renk seçenekleri ile alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2018/11/17/meitu-mp1801-appears-on-tenaa-packs-five-cameras-runs-android-9-and-will-come-in-a-plethora-of-colors/

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Cihazın görüntüleri şu an için ortaya çıkmış değil ve cihazın ne tür bir tasarım diline sahip olacağı konusunda henüz bir fikrimiz yok.