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    Xiaomi Mi 10'un resmi tanıtım görseli ortaya çıktı

    Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Xiaomi Mi 10'un resmi tanıtım görsellerinden olduğu iddia edilen bir poster sızdırıldı. Poster cihazın hem tasarımını hem çıkış tarihini ortaya koyuyor.
    4 gün
    9,3b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, bu yılın heyecanla beklenen amiral gemisi modellerinden Mi 10'u tanıtmaya hazırlanıyor. Mi 9'un tanıtımından bu yana halefi Mi 10 için heyecanlı bekleyiş başladı ve cihazın teknik özellikleri, tasarımı, fiyatı gibi pek çok detayı ortaya koyan çok sayıda sızıntı yaşandı.
    Cihazın tanıtımına kısa bir vakit kaldığı şu günlerde sızıntılar bilhassa artmış durumda. Örneğin bugün cihazın tasarımını ve resmi tanıtımın tarihini ortaya koyan bir tanıtım görseli ortaya çıktı.
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    Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Xiaomi Mi 10'un hem tasarımını hem çıkış tarihini ortaya koyan bir poster sızdırıldı.
    Sızdırılan posterden yola çıkarak cihaz hakkında bir kaç yorum yapacak olursak; Mi 10'un tasarımı Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu, eşsiz tasarımıyla tüm gözleri üstüne çevirmeyi başaran modeli Mi Mix Alpha ile oldukça benzer. Tasarım bakımından Mi Mix Alpha'nın basitleştirilmiş sürümü olduğunu söyleyebiliriz.
    Arka tarafta tıpkı Mi Mix Alpha'da olduğu gibi uzun siyah bir şerit yer alıyor ve şeridin üzerinde dikey olarak sıralandırılmış dört tane arka kamera sensörü ile bir LED flaş yer alıyor. Sensörlerin arasında yer alan 108 MP ifadesi cihazın 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunların dışında cihaz 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor.
    Son olarak posterin alt kısmında tanıtım tarihi olarak 11 Şubat yer alıyor. Mi 9 geçtiğimiz yıl Xiaomi'nin ana vatanı olan Çin'de benzer bir tarihte tanıtılmıştı. O yüzden Mi 10'un da bahsi geçen tarihte tanıtılması hiç olanaksız değil.

    https://www.gizchina.com/2020/01/18/xiaomi-mi-10-a-new-poster-reveals-its-design-and-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Carlsberg7539 3 gün en beğenilen
    𝑔𝓊𝓏𝑒𝓁 𝒹𝓊𝓇𝓊𝓎𝑜𝓇 𝒻𝒾𝓎𝒶𝓉𝒾 𝒹𝒶 𝑜𝓎𝓁𝑒 𝑜𝓁𝓊𝓇𝓈𝒶 𝒶𝓁𝒾𝓃𝒾𝓇
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    mustafabarakli23 3 gün
    Xiomi mi 10’un bu yıl açık ara en iyi telefon olacağını düşünüyorum.
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    hasanandnexus 1 gün
    Xiaomi ve birçok çinli marka tasarımları git gide daha karmaşık hale geliyor. Çin ve uzak doğu kültürü karmaşayı sever ama avrupada sadelik iş yapar. Sanırım avrupada satışlar düştü ve çin pazarını önemsiyorlar artık.
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    DH Misafiri 2 gün
    Sanırım bunda da stereo ses çıkışı yok
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    DH Misafiri 2 gün
    mi note 10 gibi 200 gramı geçmesin de
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    Halilowich 2 gün
    delikli ekranları beğenmiyorum. Bildirim çubuğunu gereksiz kalınlaştırıyor. Ekrandan yiyor
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    alpino 3 gün
    siyah güzelmiş
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    Bay Robot 3 gün
    Çok kötü gözüküyor iphone 11 bile şundan iyi duruyor
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    Serkan Sabanci DWYLF 2 gün yeni yorumcu Bay Robot
    Kardesim iphone 11 kac para bu kac para olacak, snce 11 le ayni yada yakin olurmu dersin?
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    mustafabarakli23 3 gün
    Xiomi mi 10’un bu yıl açık ara en iyi telefon olacağını düşünüyorum.
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    ssbrutality 3 gün
    Alpha'nin arkasında ekranı olmayan hali işte
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    Carlsberg7539 3 gün en beğenilen
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün yeni yorumcu Carlsberg7539
    bu şaka mı
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    Sliskelion 3 gün
    Yapmayın be o şeridi o ne ya.
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