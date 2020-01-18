Xiaomi Mi 10'un resmi tanıtım görseli ortaya çıktı

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, bu yılın heyecanla beklenen amiral gemisi modellerinden Mi 10'u tanıtmaya hazırlanıyor. Mi 9'un tanıtımından bu yana halefi Mi 10 için heyecanlı bekleyiş başladı ve cihazın teknik özellikleri, tasarımı, fiyatı gibi pek çok detayı ortaya koyan çok sayıda sızıntı yaşandı.

Cihazın tanıtımına kısa bir vakit kaldığı şu günlerde sızıntılar bilhassa artmış durumda. Örneğin bugün cihazın tasarımını ve resmi tanıtımın tarihini ortaya koyan bir tanıtım görseli ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir!

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Xiaomi Mi 10'un hem tasarımını hem çıkış tarihini ortaya koyan bir poster sızdırıldı.

Sızdırılan posterden yola çıkarak cihaz hakkında bir kaç yorum yapacak olursak; Mi 10'un tasarımı Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu, eşsiz tasarımıyla tüm gözleri üstüne çevirmeyi başaran modeli Mi Mix Alpha ile oldukça benzer. Tasarım bakımından Mi Mix Alpha'nın basitleştirilmiş sürümü olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafta tıpkı Mi Mix Alpha'da olduğu gibi uzun siyah bir şerit yer alıyor ve şeridin üzerinde dikey olarak sıralandırılmış dört tane arka kamera sensörü ile bir LED flaş yer alıyor. Sensörlerin arasında yer alan 108 MP ifadesi cihazın 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunların dışında cihaz 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor.

https://www.gizchina.com/2020/01/18/xiaomi-mi-10-a-new-poster-reveals-its-design-and-release-date/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Son olarak posterin alt kısmında tanıtım tarihi olarakyer alıyor.geçtiğimiz yıl'nin ana vatanı olan'de benzer bir tarihte tanıtılmıştı. O yüzden Mi 10'un da bahsi geçen tarihte tanıtılması hiç olanaksız değil.